Рефат Чубаров

Рефат Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа

Россиян охватывает страх. К чему готовят Крым ВСУ

24 июля, 13:54
NV Премиум
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Интенсивность действий ВСУ на территории временно оккупированного Крыма вот, о чем свидетельствует, по моему мнению

Кажется, что мы являемся свидетелями реализации более целостного плана. И об этом свидетельствует то, что происходит в течение последней недели, — удары по военным объектам в оккупированном Крыму, начиная с 17 июля, подрыв моста, 19 июля — уничтожение мощного хаба боеприпасов в Кировском районе оккупированного Крыма. Теперь — удары по нефтехранилищу, по складу боеприпасов. Некоторые наблюдатели на месте говорят, что и по военному аэродрому. У меня, как у человека гражданского, такое впечатление, что мы накануне более целостной операции находимся. По освобождению Крыма, возможно.

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Мы мониторим пророссийские паблики, российских блогеров. Смотрите, что я вычитал на одном из таких блогов. Они утверждают, что ВСУ бьют очень точечно и по военным объектам. Но понятно, что они свои делают выводы. И дальше пишут следующее: это говорит о том, что они наконец-то получили дальнобойное высокоточное оружие от своих международных партнеров, и они его используют по территории России. Они считают Крым Россией. И поэтому они требуют, кричат: «А где же наши ответы, потому что украинцы перешли красную линию?» Они признают, что мы бьем действительно точно по военным объектам.

Сильный и военный, и моральный эффект на них может произвести удар по штабу черноморского флота России. Это ставка этих российских шакалов, варваров. И если бы он был абсолютно уничтожен, я думаю, был бы очень мощный эффект.

Россиян в Крыму сейчас охватывает страх. Они осознают, что освобождение Крыма неотвратимо. Но те, кто на самых высоких должностях из числа коллаборационистов, одновременно осознают,

Теги:   Крым Жители Крыма Рефат Чубаров Игорь Гиркин Сергей Аксенов Крымский мост наступление ВСУ взрывы в Крыму

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