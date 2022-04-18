Обмен или наказание? Что ждет Медведчука 18 апреля, 20:56 Цей матеріал також доступний українською

Сейчас единственная актуальная тема по поводу Виктора Медведчука — состоится ли его обмен или нет

Тема обмена была заявлена Зеленским сразу после задержания Виктора Медведчука. Думаю, это был сигнал россиянам. Но речь не будет идти о банальном обмене — на какое-то количество украинских пленных, или о том, что предлагает жена Медведчука — Оксана Марченко — на двух британцев, оказавшихся в российском плену.

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Собственно, сегодня сам Медведчук озвучил — «обмен меня украинской стороной на защитников Мариуполя и находящихся там на сегодняшний день жителей и не имеющих возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры». Это единственный вариант, который может быть приемлем для Украины — спасти наших военных, которые находятся в окружении в Мариуполе. Согласится ли на это Россия? Вопрос открытый.

Думаю, то, что озвучил Медведчук, было согласовано с нашей стороной. Согласится ли Путин на это? Я так понимаю, одна из параноидальных идей Путина, связанных с «денацификацией», это уничтожение бойцов Азова, которые сейчас находятся в Мариуполе. Потому Путин может на такой сценарий не согласиться.

Еще одна проблема — уже украинская — дискуссия вокруг дальнейшей судьбы Медведчука. Здесь есть две противоположные позиции — использовать Медведчука как козырь в переговорах с Россией, в частности, в вопросах обмена, на наших бойцов в Мариуполе. Другая позиция очень популярна, особенно в соцсетях, — Медведчука надо наказать. Нельзя его обменивать. Надо наказать. Показательно. Как лидера пророссийских сил в Украине, как главного предателя, в значительной мере способствовавшего тому, что Россия начала войну против Украины. Другое дело, что для этого нужно время — для завершения следственных действий и для судебного процесса (возможно, в условиях войны это будет быстрее).

Политического будущего у Медведчука в Украине я не вижу. Эта война разрушает перспективу пророссийских сил в Украине. Тем более — Медведчука. Ненависть украинцев к России, в первую очередь, персонализирована на Путине. А среди украинских политиков больше всего ассоциируется с Путиным именно Виктор Медведчук.

Что с Медведчуком будет в России, если обменяют? Это нас мало волнует. Какие-то там активы-ресурсы есть. Если Путин окончательно не потеряет доверия к нему, то пока Путин жив, Медведчук может дожить свой век в России. Но, кто знает. Претензии, подозрения к Медведчуку возникли и у России. Как возникли ко многим людям, которые занимались украинским вопросом. И, как выяснилось, или разворовали средства, выделяемые на подрывную работу в Украине, или, скажем так, есть вопросы к ним, насколько они эффективно «работали». И среди людей, отвечавших за украинское направление в России, был Медведчук.

Политического будущего у Медведчука в Украине я не вижу

Возможно, в России у него могут появиться определенные трудности. Другое дело, что сейчас Россия не может пренебрегать темой Медведчука. Если они покинут Медведчука, то это будет сигнал для многих других явных и тайных сторонников России в Украине, — ну, если Россия отказывается от такого человека, близкого к Путину, как Медведчук, что тогда думать о других?! Тогда все остальные пророссийские активисты меньшего масштаба тоже могут быть брошены после завершения войны. Так что здесь существует такая дилемма для россиян. Нужно ли менять Медведчука и участвовать в этом обмене, и вообще нужен ли им Медведчук, или не нужен.

Могут звучать такие упреки со стороны определенной части украинцев — предлагая Медведчука в обмен на защитников Мариуполя, не сдаем ли мы, таким образом, город врагу?

Так вот, насчет «сдаем Мариуполь». Я бы так вопрос не задавал. Никто Мариуполь не сдает. То, что происходило и происходит в Мариуполе — я сегодня слышал такое сравнение — мол, это Иловайск. Нет, это не Иловайск. К величайшему сожалению, Иловайск, это был просчет нашего Генштаба в 2014 году, авантюристических действий некоторых руководителей добровольческих батальонов на тот момент. Попали в российскую ловушку, затем цинично расстреляли тех, кто выходил из этого окружения. Там было военное поражение. А то, что мы видим в Мариуполе — это подвиг. Можно сравнивать со Второй мировой войной — Сталинград, Брестская крепость.

Полтора месяца сопротивления, которое затормозило российское наступление на Донбассе, и тормозит сейчас, поэтому это огромный подвиг украинских военных. Но этот подвиг может оказаться трагедией. У нас много сторонников войны до победного конца. Но в таком случае нужно иметь, чем воевать. Давайте задумаемся над таким сценарием — не сдавать Мариуполь, но тогда, учитывая, что почти не осталось боеприпасов. Бойцы в окружении полтора месяца, есть ли у них продукты? Мы знаем об этом или нет? Поэтому говорить, мол, нельзя менять, они должны сражаться за Мариуполь. Тогда это уже сакральная жертва. Сразу скажу, я не уверен, что Путин согласится на этот обмен, особенно по азовцам, но я считаю, что с моральной точки зрения наши бойцы свою задачу выполнили. Сейчас большая часть Мариуполя уже захвачена россиянами. Наши бойцы там ведут просто отчаянную борьбу из последних сил и возможностей. Возможно, ближайшие дни у них уже нечем будет воевать. И тогда — пленение и уничтожение. И что — требовать, нет, нельзя договариваться о выводе их из Мариуполя, это будет сдача Мариуполя, на мой взгляд, просто безнравственно ставить так вопрос.

Мариуполь в окружении полтора месяца, и, когда нечем воевать, а есть возможность спасти наших бойцов, это не сдача. Это спасение, я бы сказал, элиты военной, которая героически боролась на Донбассе. Пришло в голову сравнение, хотя масштаб события совсем другой, и уровень героизма не сопоставим — вот в Великобритании до сих пор считают огромной победой спасение своих военных из-под Дюнкерка в 1940 году. Потому что спасли. С военной точки зрения, они сдали Дюнкерк. Но спасли часть своей армии, которая могла бы воевать. Никакого героизма там не было. Героизм был со стороны спасавших. Много было людей на своих гражданских яхтах, лодках, спасавших британских военных, и французских тоже. И это помогло Великобритании. А сейчас, я думаю, что мы во многом обязаны, благодарны, героическим защитникам Мариуполя, и это не будет означать сдачу Мариуполя. Это будет означать спасение тех людей, которые этого заслуживают.

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