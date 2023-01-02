Шанс, которого мы ждали так долго 2 января, 15:05 Эксклюзив NV

Делать прогнозы и проекцию в будущее всегда непросто. А в этом году, когда речь идет о 2023-м, крайне сложно. Но я все же попробую

Текст опубликован в спецвыпуске журнала НВ Світ попереду 2023 по эксклюзивной лицензии The Economist. Републикация запрещена.

На днях мы с друзьями обсуждали, когда и как может закончиться война. Диапазон ожиданий был от нескольких месяцев до многих лет. И каждый из вариантов имел под собой веские аргументы. Я был наиболее оптимистичным, и объясню, почему.

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Совокупность экономического, дипломатического и политического давлений на Кремль достигла той точки, когда несложно сделать проекцию на шесть месяцев вперед и понять, что в каждом из этих компонентов ситуация для Москвы будет только ухудшаться.

Да, в РФ основательный профицит платежного баланса, но поступления в бюджет начали стремительно падать еще в июле, в то время как расходы возросли — война дело дорогое. Затем Россия потеряла газовые доходы и получила удар по нефтяным. Поэтому через шесть месяцев Кремлю будет весьма сложно продолжать финансировать войну.

На дипломатическом фронте Запад не отступает и показывает неожиданное единство. Пекин и Дели перестают скрывать раздражение из-за того, что война оказалась не десятидневной победной кампанией, а затяжной, где у России поражений больше, чем достижений.