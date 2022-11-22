Что ждет Украину после войны, если не изменить экономическую политику 22 ноября, 17:37

Почему наши налоги добьют экономику быстрее, чем война с Россией

Часто слышу, что главным условием процветания Украины некоторые публичные деятели считают вхождение в ЕС, в НАТО, такие же процедуры и налоги, как в развитых странах. Что ошибочного в этих суждениях — это непонимание причинно-следственных связей. Почему на самом деле эти страны стали успешными.

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1. ЕС

Не причина благополучия и достатка, который зальет Украину миллиардами денег с доступом на триллионный рынок, это, прежде всего, огромная домашняя работа, которая предусматривает:

— Адаптации к Директивам ЕС внутренних процедур (рост бюрократии).

— Борьбу с коррупцией (реальная борьба).

— И борьбу с бедностью (стимулирование экономки).

Но важнее другое. Если членом ЕС становится страна со своей стратегией и своим собственным проектом, то она станет процветающей, если это пассивные люди с протянутой рукой — то бедность их не обойдет стороной!

Характерные примеры:

1. Польша (имеет свой собственный проект). Вступила в ЕС в 2004 году с ВВП в $255 млрд, сегодня в $674 млрд. Среднегодовой темп роста $ВВП — 5,88%.

2. Венгрия. Вступила в ЕС в 2004 году, с ВВП в $104 млрд, сегодня в $182 млрд. Среднегодовой темп роста $ВВП —3,35%.

3. Румыния. Вошла в 2007 году ВВП $174 млрд, сегодня $284 млрд. Среднегодовой темп роста $ВВП — 3,56%.

4. Эстония (имеет свой проект). Вошла в ЕС в 2004 году с ВВП в $12,5 млрд, сегодня в $36,26 млрд. Среднегодовой темп роста $ВВП — 6,47%. Для сравнения Украина в 2004 году ВВП $67,2 млрд, сегодня (конец 2021) $200 млрд. Среднегодовой темп роста $ВВП — 6,63%.

Как вы видите, вступление в ЕС не является гарантией процветания. Украина, не являясь членом ЕС и находясь 8 лет в состоянии войны с частью оккупированных территорий, показывает среднесрочный темп роста, сравнмый с лучшими примерами молодых членов ЕС Польшей и Эстонией. Соответственно, не членство в ЕС является секретом успеха! Кстати, напомню, что в 2004 году темпы прироста ВВП Украины были рекордными и составили 12% в год.

В том же 2004 году ПИИ (прямые иностранные инвестиции) в Украину составили почти $1,7 млрд или 2,5% ВВП. Следующие три года (сразу после Майдана) объем инвестиций в Украину вырос:

2005 — $7,5 млрд (8% от ВВП $89,2 млрд)

2006 — $5,7 млрд (5% от ВВП 111,9 млрд)

2007 — $9,2 млрд (6,1% от ВВП 148,7 млрд)

2008 — $9,9 млрд рекорд (!) (5,3% от ВВП 188,1 млрд)

Эти же годы и были рекордными по темпам роста украинской экономики, по меньшей мере, вдвое обгоняя темпы роста ЕС. Напомню, что именно инвестиции являются важнейшим источником экономического роста. Инвестиции совместно с ростом производительности труда. Именно это происходило в Украине в те годы (как и в Польше, и в Эстонии).

2. НАТО

Здесь будет краткий комментарий. НАТО – условие безопасности. Без безопасности об инвестициях можно забыть.

Мы, Украина, в свое время поверили в туалетную бумажку, названный Будапештский Меморандум (необязательный, но которым Украина получила подачку в $500 млн), и потеряли безопасность. Теперь НАТО является важной понятной целью обеспечения безопасности. Но не гарантирующей получение инвестиций. От слова совсем.

3. Налоги

Теперь самое интересное. Есть профаны, которые сегодня определяют в Украине экономическую политику, кричащие на каждом углу, что в Украине должны быть такие же налоги, как в ЕС. И что их нужно повышать. Слышали? Правда, эти не имеющие экономического образования профаны забывают такую вещь, что налоговая политика — всего лишь один из инструментов экономической политики.

Вы представляете масштабы будущих социальных протестов?

То есть: первична экономическая политика и цели, которых достигает государство, а затем включаются инструменты, где налоговая политика — один из инструментов.

Теперь о функциях налогов.

Налогово-бюджетная политика — это средство, посредством которого правительство корректирует уровень своих расходов и ставки налогов, чтобы влиять на экономику страны. У налогов три основные функции: фискальная (наполнять бюджет), регулирующая (в том числе защита экономики), стимулирующая (стимулирование экономического роста).

Говоря о налогах «как в Европе», важно помнить, что Европа имеет свою историю развития, эволюцию капитализма с колониями, войнами, долгим периодом «накопление жирка» и сбережений. И то, что европейский капитализм уже постепенно приобретает черты социализма.

Не случайно же страны разделили на развитые и развивающиеся страны:

Развитая страна — суверенное государство, обладающее высоким качеством жизни, развитой экономикой и передовой технологической инфраструктурой по сравнению с другими, менее промышленно развитыми странами.

В этих странах проживает 15% мирового населения, но они при этом производят ¾ валового мирового продукта и создают основную часть экономического и научно-технического потенциала мира.

Развивающаяся страна — это суверенное государство с менее развитой промышленной базой и более низким индексом человеческого развития.

То есть эти страны изначально находятся в разных условиях и этапах своего развития, и нельзя применять к ним единые стандарты.

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Развитые страны обычно имеют больший процент перераспределения средств через бюджет (в результате более высоких социальных стандартов и возможности их себе позволить).

Развивающиеся страны стремятся больше стимулировать развитие экономики и имеют более низкую налоговую нагрузку.

Смотрим ТОП 10 налоговой нагрузки по каждой группе (развитые ТОП-10 отсортированы по Индексу человеческого развития):

1. Норвегия 38,2%

2. Швейцария 28,5%

3. Ирландия 22,8%

4. Гонконг 14,1%

5. Исландия 37,7%

6. Германия 37,5%

7. Швеция 44%

8. Австралия 27,8%

9. Нидерланды 38,8%

10. Дания 46%

Среднее значение 33,54%

Развивающиеся (ТОП 10 по индексу человеческого развития)

1. Польша 33,9%

2. Саудовская Аравия 3,4%

3. Бахрейн 7,8%

4. Чили 20,2%

5. Катар 4,9%



6. Аргентина 30,3%

7. Бруней 26%

8. Черногория 36%

9. Румыния 24,7%

10. Казахстан 16,4%

Среднее значение 20,36%

А теперь угадайте, какова налоговая нагрузка на экономику в развивающейся Украине?

Украина занимает 36 место по рейтингу человеческого капитала в группе развивающихся стран. С налоговой нагрузкой 34,2%, точно как развитые страны!

Правительство уже считает убытки экономики от вторжения и разрушений — более $350 млрд. ВВП по итогам года упадет на 30%. Безработица в конце года составит 30%. Потребительский рынок сократился на 40%. НБУ считает, что до конца года 8 млн украинцев будут не в Украине. Завершение войны приведет к тому, что с фронта вернутся сотни тысяч людей, и они будут без работы и сбережений, а некоторые и без домов. Западная помощь будет ограниченной и коснется преимущественно восстановления инфраструктуры (транспортной и жилой).

А что делать миллионам украинцев без работы? Вы представляете масштабы будущих социальных протестов? Или реакцию на продолжение коррупции и рост налогов?

Я даже не хочу об этом говорить.

Поэтому выход один — привлекать инвестиции!

И вот здесь налоговая система и будет одним из магнитов или ядом. Не зря ли весь мир строит и создает безналоговые свободные экономические зоны?

И в завершение ответьте, пожалуйста, на вопрос: Как Украина при такой доле государства в экономике (прямо как в развитых социальных странах, накопивших и сбережения, и богатства, и пенсионные фонды) сможет развиваться или хотя бы сама восстановиться?

Итог будет трагичен.

По итогам войны, с массовыми разрушениями, уничтоженной экономкой, Украина может вообще прекратить свое существование как независимое государство, если не изменит в корне отношение к экономике и инвестициям.

Назовите мне пожалуйста три (или по крайней мере одно) преимущество Украины для прихода в страну инвестиций?

Уточню вопрос: Почему инвестор из США, Китая, ОАЭ, Турции выберет Украину, а не Польшу (члена ЕС, с кредитами под 5%, с налогом на выведенный капитал) для строительства нового завода?

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