Что ждет Украину и Россию после войны 2 мая, 12:56 Цей матеріал також доступний українською

Украина — главный «деконструктор» «русского мира» и России. Россия в тех пределах, в которых существует сегодня, прекратит существование

Один товарищ за границей рассказал, что все происходящее сегодня готовилось с 2004 года. Напомним, весной 2004 года Путин пришел на второй срок, в этом году в России было несколько терактов, подготовленных ФСБ, а осенью в Украине был Оранжевый Майдан. В это время был сформирован вектор движения Украины от России в сторону Запада.

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Почему? Вспоминаем американского идеолога Збигнева Бжезинского, говорившего, что «Без Украины Россия не империя…»

Первый срок президентства Путина уже показал коллективному Западу успехи кооператива Озеро, а второй срок подтвердил негативный тренд. У России после 1991 года был шанс стать преуспевающим европейским государством, в Россию шли миллиардные инвестиции, строились современные заводы. Но Россия избрала путь орды. Напомню: кочевники занимались грабежами, получали дань с подчиненных регионов, не могли терпеть демократию, использовали агрессию и шантаж как главный инструмент переговоров и получения своего.

Это противоречило целям и принципам коллективного Запада. И в результате было создано несколько сценариев «деконструкции России». Так же в свое время поступили с СССР.

Когда-то я писал о «наживке» в виде Космической программы, проглоченной СССР. Потратив тогда миллиарды долларов, СССР потерял свою экономику и развалился.

Нынешняя Россия имеет гораздо больший запас экономической крепости. Помимо серьезной роли на энергетическом рынке, которую Россия использует как инструмент шантажа, она в 2020 году закончила полное обновление своих вооруженных сил и стала реальной угрозой для соседей. Свои интересы Россия распространила далеко за пределы своих границ. Тесное экономическое сотрудничество с Францией и Германией делало РФ влиятельным европейским субъектом. Партнерские проекты с Китаем (экономические, энергетические, Шанхайская организация сотрудничества) — делало влиятельным Азиатским субъектом. Активное присутствие на Ближнем Востоке создавало проблемы для американской политике и являлось инструментом давления на Израиль. Путин искренне стремился воспроизвести СССР 2.0 и быть ведущим глобальным игроком.

Но!

Возвращаясь к Збигневу Бжезинскому, где он сравнивал глобальную политику с «большой шахматной доской», Путин заигрался и стал играть не по правилам и при этом потерял страх (юдольность).

В плане деконструкции России было разложено несколько наживок, которые Россия с удовольствием проглотила, считая, что это ее успехи. Украине здесь была отведена главная роль. Наживка, которую нельзя проглотить.

Войну с Россией нам придется выиграть самостоятельно

В 2014 году были реальные возможности не допустить оккупации ни Донбасса, ни Крыма. Я знаю это от наших военных. Но сдали, опираясь на строгие рекомендации одной большой страны.

По словам товарища, и я с ним согласен (есть подтверждение), мы уступили территорию, что создало для России цепочку событий, приведших к сегодняшнему дню. С 2014 года Украина к нему готовилась (готовили Украину). И вот «блестяще подготовленный блицкриг» провалился.

Нет, здесь нельзя исключать украинский народ, умеющий самоорганизовываться и являющийся важным элементом нашего противостояния. Но армия Украины 2022 года совсем не та, что была в 2014-м и в 2015-м. США достаточно много усилий приложили для этого. Здесь и подготовка командиров нового качества и переход на стандарты НАТО нашей армии и современные технологии.

И присутствие очевидных потерь у Путина тому подтверждение.

Решение по ленд-лизу — также элемент того большого замысла, который давно был сформирован. Важно, что этот план не имеет четких сроков, в нем есть событие и роль. И Украина в этом плане играет особую роль. Украина — главный «деконструктор» «русского мира» и России. Россия в тех пределах, где существует сегодня, прекратит существование. Будет перекроена карта, поскольку проект «Российская Федерация» признан неудачным.

В этой картинке на карте появляется «проект Украина», который в обновленной игре англосаксов начинает играть важную роль.

Вы задумывались, почему Борис Джонсон предоставил Украине перед началом войны важное вооружение? Это тоже звено цепи. И эта цепь тесно связана с отдаленными событиями.

Америка возвращается к активной роли в Европе. Кроме Польши, успешного проекта американцев, Украина также станет успешным экономическим и уже военным проектом. В Европе будет сформирован новый экономический союз, включающий Украину, Польшу, страны Балтии и Великобританию. Этот союз будет призван создать сильный противовес Германии и Франции. И он станет новым экономическим центром Европы (но в фарватере англосаксов). Таков новый Европейский Китай. Который, в отличие от стагнирующего старого Запада, будет восходящей звездой.

Его роль будет важной и будет распространяться на следующие сферы:

— Региональный центр безопасности с самой сильной и боеспособной армией.

— Поставщик военной продукции и ЧВК дружественным США странам.

— Европейский центр энергетической безопасности.

— Один из центров Всемирной продовольственной безопасности.

— Центр инноваций и технологий двойного назначения.

— Региональный финансовый центр (рынок капитала).

Этот союз также примет контроль за европейской частью территории современной России.

Выше привел лишь небольшую часть этого разговора.

Корректность всех гипотез не берусь оценивать, но подтверждающих ее фактов уже не мало.

С чем полностью согласен, у Украины впереди очень хороший путь роста.

Войну с Россией нам придется выиграть самостоятельно, но только так мы подтвердим свое право на ту роль, которую нам отвели глобальные элиты в будущем Европы и мира.

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