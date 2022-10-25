Три сценария. Что ждет Китай во время третьего срока Си Цзиньпина 25 октября, 15:23 Эксклюзив НВ Си Цзиньпин и КПК столкнутся с серьёзными проблемами (Фото:REUTERS)

Если первые дни и недели после съезда не принесут большого сюрприза, я полагаю, что Си Цзиньпин и КПК столкнутся с серьёзными дилеммами

Судя по репортажам о ХХ-м Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая (КПК), Си Цзиньпин, только что получивший беспрецедентный третий срок в качестве руководителя страны, усиливает свою политическую власть и укрепляет контроль КПК над обществом. Может ли в подобной обстановке продолжаться успешное экономическое развитие?

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Уже много месяцев я представляю себе, как в один прекрасный день я просыпаюсь и читаю новости о том, как Китай решил пересмотреть свою стратегию нулевого Covid и отношения КПК с отечественным частным бизнесом, заняться реальной реформой системы прописки в стране («хукоу»), а также переоценкой ключевых аспектов инициативы «Пояс и путь» (BRI) и своих новых тактических позиций в вопросах международного управления. Не исключено, что ждать этого дня придётся очень долго.

Несколько месяцев назад на встрече с высокопоставленными китайскими чиновниками я пошутил, что 30 с лишним лет думал, будто «понимаю» Китай, но, возможно, это было заблуждением, потому что я не могу понять некоторые из мер, предпринятых этой страной в последние годы. Для меня их единственным рациональным объяснением являлся вывод, что эти меры должны быть частью тактического манёвра с целью нейтрализовать отдельные фракции внутри высших эшелонов КПК накануне съезда. Судя по тому, кого съезд выбрал в новое руководство вместе с Си Цзиньпином, гонения на оппонентов, несомненно, продолжились, но одновременно наблюдается очень мало признаков возможной отмены политики, проводившейся в последние годы.

Если первые дни и недели после съезда не принесут большого сюрприза, я полагаю, что Си и КПК столкнутся с серьёзными дилеммами.

Это будет выгодно не только Китаю, но и всем остальным

Поколение назад вместе с коллегами я анализировал страны БРИК (предположив грядущий подъём Бразилии, России, Индии и Китая), и в этом анализе прогнозировалось, что в 2021—2030 годах экономика Китая сравняется с американской в номинальном выражении. Именно поэтому предполагалось, что экономика стран БРИК коллективно может войти в следующее десятилетие, превзойдя по размерам экономику стран Большой семёрки, что, конечно, принесло бы колоссальные изменения в современный миропорядок.

Но этот вывод делался при условии, что страны БРИК достигнут своего долгосрочного потенциального уровня производительности. Замедление темпов роста ВВП Китая после того, как рост размеров рабочей силы пройдёт пиковые значения, означало бы, что прогнозировавшиеся нами темпы роста 4,5−5% ВВП в основном должны обеспечиваться за счёт повышения производительности. Кстати, именно такие темпы роста, согласно заявлениям Китая, нужны и желательны для того, чтобы удвоить подушевой ВВП к 2035 году относительно уровня 2020 года.

Однако, как показывают события последних трёх лет, Китай вряд ли достигнет поставленной цели, если не пересмотрит проводимую сейчас политику. Практически все научные данные свидетельствуют, что Covid-19 невозможно искоренить. Единственный реальный способ справиться с этой болезнью — использовать проверенные вакцины. Страхи китайского руководства, что отказ от политики нулевого Covid приведёт к перегрузке системы здравоохранения и к росту смертности, понятны, но подобная политика абсолютно несовместима с траекторией движения к цели 2035 года. Уже давно понятно, что Китай сможет достичь этой цели только при условии, если китайские потребители станут центральным элементом модели экономического роста страны. Но из-за продолжающихся карантинов это становится фактически невозможным.

Очевидно, что настало время приступить к импорту лучших западных вакцин и сменить курс. Среди прочих выгод, подобный шаг стал бы мощным сигналом для остального мира, что Китай вновь хочет проводить политику открытости. В этом сценарии может даже произойти обратный разворот в наблюдающемся сейчас экономическом разрыве между Китаем и западными странами, а также в нарастающих трудностях у большинства глобальных органов управления, таких как Большая двадцатка, Всемирная организация здравоохранения, Международный валютный фонд и Всемирный банк.

Covid-19 — едва ли не единственный политический вопрос, требующий срочных реформ. В частности, власти должны обратить внимание на растущее количество признаков возникновения порочного круга, ослабляющего рынок жилья и строительства, а также на отсутствие успехов в одной из главных инициатив Си Цзиньпина — «Пояс и путь».

Я надеюсь, что эти слова будут восприняты как конструктивная критика от человека, которые более 30 лет назад увидел потенциал Китая и представил себе мир, в котором он станет страной с самой большой экономикой. Тогда я думал, что это будет выгодно не только Китаю (особенно его гражданам), но и всем остальным.

В октябре американское Национальное бюро экономических исследований (NBER) опубликовало доклад «Будущее глобальной экономической силы» с оценками до 2100 года. В нём используются аналитические приёмы, очень похожие на те, что мы использовали в нашем анализе стран БРИК, а в базовом сценарии доклада тоже делается вывод, что к концу столетия Китай станет страной с крупнейшей в мире экономикой, а ещё одна страна БРИК — Индия — займёт второе место. Однако в докладе описаны и два других сценария, с менее благоприятной траекторией роста производительности. В одном из них Индия, а не Китай, становится страной с крупнейшей в мире экономикой к 2100 году. А во втором сценарии темпы роста производительности начинают отставать от траектории последних трёх десятилетий (именно это происходит в последние годы), и доля Китая в мировом ВВП значительно снижается.

Можно лишь надеяться, что люди, которыми Си окружит себя в предстоящие годы, прочитают доклад NBER очень внимательно.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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