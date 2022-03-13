На сколько упадет экономика России 13 марта, 21:27 Цей матеріал також доступний українською

Уже больше двух недель, как идет война, и можно подвести определенные итоги потерь со стороны врага

Боевые потери врага регулярно подсчитывает и обнародует руководство ВСУ, а вот экономические потери захватчика оценить немного труднее, но попробуем…

По данным Bloomberg Economics, с начала войны ВВП россии сократился на 2% с небольшим, что сопоставимо с падением на 3% за весь 2020 год, в результате пандемии. Если перевести в монетарную форму, то за последние две недели российский ВВП упал более чем на $30 млрд. В целом Bloomberg Economics прогнозирует, что в 2022 году российская экономика уменьшится где-то на 9%.

Но, честно говоря, считаю, что это слишком оптимистично. Глядя, как Россия уверенно шагает к дефолту и наблюдая за «большим выходом» международного бизнеса из страны, бегством людей и переходом страны на рельсы военной экономики, мне кажется, что падение может и должно достичь двузначных значений.

Что касается Wall Street, то текущие прогнозы падения ВВП на 2022 год находятся в диапазоне от 7%. (JPMorgan и Goldman Sachs) до 13% от Bank of America и 15% от Institute of International Finance. К сожалению, сейчас очень трудно оценить точно, учитывая безумный уровень неопределенности, но думаю, что и Bloomberg Economics и банки в скором времени пересмотрят свои прогнозы в сторону ухудшения.

Учитывая девальвацию рубля, инфляцию, крах рынков капитала, безумные расходы на войну, изоляцию страны от цивилизованного мира и еще много разных факторов, с удовольствием можем утверждать, что страна направляется к экономическому краху.

Ожидаемо, что в нынешних реалиях российское руководство пытается и дальше дурить головы соотечественников, рассказывая об успешном опыте СССР, который «жил и развивался» в полной изоляции, но, как вы сами понимаете, это все полная чушь.

Во-первых, изоляция была не совсем полная — легче, чем сейчас, а во-вторых, об «успехах» советских времен — бедность, бесправие и безнадежность — лучше не вспоминать.

Единственное, что огорчает — это то, что даже если экономика россии упадет на 30%, то ресурсов для того, чтобы танки стреляли, а самолеты поднимались в воздух, у них может хватить. Не факт, что кто-то в эти самолеты и танки захочет садиться и ехать/лететь на верную смерть, но просто ждать, что санкции добьют режим, тоже не стоит.

Но, не сомневаюсь, что его сразят наши Вооруженные силы, усиленные высокотехнологичным оружием от западных союзников!

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