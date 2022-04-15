Памятка Макрону о геноциде Путина в Украине. Пока не стало слишком поздно 15 апреля, 14:11 Цей матеріал також доступний українською

Европейские лидеры, такие как Эммануэль Макрон, должны осознать масштабы преступлений, происходящих на восточной границе континента, пока не стало слишком поздно

По мере того, как продолжают всплывать новые подробности путинского геноцида в Украине, некоторые мировые лидеры по-прежнему отрицают сам масштаб российских зверств и пугающий характер конечных военных целей Москвы. В интервью общественному телеканалу France 2 за 13 апреля президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать массовые убийства украинцев российскими войсками геноцидом. «Сегодня я был бы осторожен с такими терминами, потому что эти два народа (русские и украинцы) — братья», — прокомментировал Макрон.

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Заявление французского лидера вызывает двойную тревогу. Он игнорирует очевидное намерение геноцида, стоящее за российскими военными преступлениями в Украине, и в то же время напоминаниет о том, что европейское восприятие Украины все еще часто опасно искажено затянувшимся воздействием российской пропаганды. Несмотря на восьмилетнюю агрессию Кремля против страны, похоже, что некоторые европейские лидеры продолжают смотреть на Украину сквозь призму Москвы.

Представление о россиянах и украинцах как о «братских народах» — это старый кремлевский пропагандистский прием, который долгое время использовался для оправдания доминирования России над Украиной. Подобно часто повторяемому Владимиром Путиным заявлению о том, что россияне и украинцы — «один народ», нарратив о братстве не предполагает равноправного партнерства. Наоборот, имплицитно подразумевается, что украинцы являются частью большого русского мира и должны знать свое место.

Если смотреть с этой бескомпромиссно империалистической точки зрения, любые украинские попытки утвердить свою независимую идентичность рассматриваются как акты прямой враждебности по отношению к России. Другими словами, разговоры о русско-украинском единстве являются кодом подчинения Украины и служили идеологической основой для векового угнетения.

Учитывая то количество времени, которое Макрон в последнее время провел в телефонных разговорах с Владимиром Путиным, неудивительно, что он как попугай повторяет российскую дезинформацию об Украине. Тем не менее, он действительно должен знать лучше. Еще в начале восемнадцатого века прославленный соотечественник Макрона Вольтер был достаточно осведомлен о борьбе Украины за независимость, чтобы написать: «Украина всегда стремилась быть свободной».

За прошедшие триста лет Россия последовательно стремилась русифицировать Украину

За прошедшие триста лет Россия последовательно стремилась русифицировать Украину и стереть основу для отдельной украинской идентичности. Украинский язык традиционно был одним из основных направлений этих усилий, с десятками отдельных запретов и царских указов, направленных на искоренение украинского языка из общественной жизни. Решимость России лишить Украину национального статуса была, пожалуй, наиболее лаконично выражена в Валуевском циркуляре, секретном имперском указе 1863 года, в котором говорилось: «Отдельного украинского („малороссийского“) языка никогда не было, нет, и не может быть».

Усилия России подавить стремление Украины к государственности резко возросли в первой половине двадцатого века. Молодая украинская республика, которая была создана после русской революции, в конечном итоге была побеждена и поглощена большевиками, но воспоминания об этой недолговечной независимости сохранились и послужили прямым вызовом советской власти.

Десять лет спустя Сталин решил решительно положить конец украинским мечтам о создании собственного независимого государства. В начале 1930-х годов советский диктатор превратил Украину в гигантский концлагерь и спровоцировал искусственный голод в аграрных районах страны, что привело к голодной смерти не менее четырех миллионов украинцев. Рафаэль Лемкин, человек, придумавший термин «геноцид», рассматривал насильственный голод как часть систематической сталинской кампании, направленной на уничтожение украинской нации, которую он назвал «классическим примером советского геноцида».

Многовековая кампания России против украинской государственности и национальной идентичности обеспечивает важный контекст для любого, кто хочет понять цели Путина в нынешней войне. Действительно, решение российского правителя поставить все на кон в столь рискованном военном предприятии начинает иметь смысл только с точки зрения его царского мировоззрения и ревизионистских имперских амбиций.

Выявление намерений Путина необходимо для того, чтобы определить, являются ли его действия геноцидом, который определяется ООН как «преступление, совершенное с намерением уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу, полностью или частично». К счастью, сам Путин предоставил достаточно доказательств своих намерений совершить геноцид в отношении Украины. В течение многих лет он публично отрицал существование отдельной украинской нации и утверждал, что долгая борьба Украины за государственность на самом деле была иностранным заговором, направленным на подрыв России.

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В печально известном эссе, опубликованном в июле 2021 года о предполагаемом историческом единстве россиян и украинцев, Путин заявил, что все украинцы на самом деле были русскими, и обвинил современную Украину в оккупации исторически русских земель. Во время серии необдуманных обращений в начале войны в феврале он пошел еще дальше. Украина, заявил Путин, является нелегитимной «Анти-Россией», управляемой «неонацистами и наркоманами», которую больше нельзя терпеть. Вместо этого она должен быть «денацифицирован».

Полный геноцидный смысл слов Путина был раскрыт в статье, опубликованной российским государственным агентством печати РИА Новости 3 апреля, в которой поясняется, что «денацификация» на самом деле означает «деукраинизацию». Далее в статье утверждается, что создание независимого украинского государства в 1991 году было «нацизацией» Украины, а затем объявлялось, что любой, кто идентифицирует себя как украинец, является «нацистом». В этом порочном видении будущей Украины без украинцев страна больше не могла быть суверенной и не могла называться Украиной.

Концепция геноцида, изложенная Путиным и его пропагандистами, сейчас реализуется российскими военными в Украине. За первые семь недель конфликта тысячи украинцев систематически убивали так, что это напоминало самые мрачные страницы тоталитарного двадцатого века.

Сексуальное насилие также использовалось как инструмент геноцида: жертвы сообщали, что их русские обидчики хвастались тем, что преднамеренно калечили их, чтобы помешать им в будущем рожать украинских детей. Тем временем десятки тысяч украинцев были насильственно депортированы в Россию с украинскими детьми, усыновленными российскими семьями. Все эти преступления квалифицируются как акты геноцида.

К счастью, международная осведомленность о путинском геноциде в Украине растет. Прискорбные замечания Макрона прозвучали сразу после того, как президент США Джо Байден прямо обвинил Путина в том, что он «диктатор», который «совершает геноцид». Позже лидер США усилил свои комментарии, заявив: «Становится все яснее и яснее, что Путин просто пытается стереть с лица земли даже мысль о том, чтоб быть украинцем».

Такая ясность, безусловно, приветствуется, но она немного запоздала. Геноцидальные намерения Путина в Украине были выставлены на всеобщее обозрение задолго до начала нынешней войны и прочно уходят корнями в имперское прошлое России. Он всего лишь последний в длинной череде российских правителей, которые отрицали право Украины на существование и теперь доводят это преступное мышление до логического завершения.

Европейские лидеры, такие как Эммануэль Макрон, должны осознать масштабы преступлений, происходящих на восточной границе континента, пока не стало слишком поздно. Время на спасение европейской нации, насчитывающей более 40 млн душ, истекает, и история не будет благосклонна к тем, кто бездействует, несмотря на многочисленные свидетельства апокалиптических планов России.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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