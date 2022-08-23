Настоящая арктическая война. Что происходит между Россией и США на севере 23 августа, 07:13 Эксклюзив НВ

Непосредственное беспокойство вызывает милитаризация региона Россией

В 2008 году президент России Владимир Путин наградил ученого, который пилотировал небольшой подводный аппарат на арктическом морском дне и установил титановую версию российского флага, а затем заявил, что «Арктика — это Россия». Американские и канадские официальные лица были ошеломлены, потому что до этого замерзший Северный Ледовитый океан, площадь которого составляет половину территории Соединенных Штатов, в основном игнорировался. За этим последовала милитаризация Путина, которая в сочетании с вторжением в Украину убедила Швецию и Финляндию вступить в НАТО.

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Теперь семь из восьми арктических стран мира являются членами НАТО, потому что вершина мира — еще одно потенциальное поле битвы. В ответ Вашингтон укрепил свои системы наблюдения и обороны в Канаде и развернул самолеты и войска на Аляске, чтобы защитить северный периметр Северной Америки от посягательств и ракет.

Борьба на вершине мира — это не просто гонка вооружений, это борьба России и Китая за гегемонию в сфере торговли и ресурсов. Россия вложила значительные средства в создание собственного «Арктического Шелкового пути», называемого Северным морским путем, чтобы обеспечить судоходное сообщение между Европой и Азией. По оценкам, через несколько лет в летние месяцы часть Северного Ледовитого океана может освободиться ото льда. И это откроет три потенциальных маршрута: российский Северный морской путь, огибающий береговую линию России, Северо-Западный проход через Канадский арктический архипелаг и вдоль побережья Аляски, и, наконец, Трансполярный маршрут, проходящий через географический Северный полюс, за пределы территориальных вод всех восьми арктических государств.

Единственный жизнеспособный вариант из этих трёх — российский маршрут.

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