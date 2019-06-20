Что я думаю об идее создать музей на Банковой Сегодня, 16:53 Цей матеріал також доступний українською

К моим политическим симпатиям это не имеет никакого отношения. В данном случае я на стороне искусства

Дорогое украинское арт-комьюнити!

Я, наверное, чего-то не понимаю, но, по-моему, мы все частично «утратили связь с реальностью».

Да, я не голосовал за Владимира Зеленского, но сегодня аплодирую стоя его решению передать нынешнее здание АП под музей.

Да, я давно говорил о том, что под музей современного искусства надо передать Украинский дом. Но, по-моему, музей на Банковой — это еще круче.

Необходимость нового художественного музея в Украине давно назрела и перезрела

Впервые в истории Украины власть готова передать под музей здание такого масштаба. Не под идеологический, не под пропагандистский, а под художественный.

Да, Ющенко отдал огромное здание под Мистецький арсенал. Но это помещение подходит скорее для крупных выставочных проектов, чем для музейной экспозиции. Между нами, его масштабы для некоторых произведений иногда просто убийственны. Я снимаю шляпу перед экспозиционерами арсенальных выставок — им приходится творить чудеса.

Здание на Банковой легче структурировать. Убрать кое-где лишнюю лепнину, снести какие-то перегородки, поставить нормальное музейное освещение вместо шикарных хрустальных люстр — и получаем идеальное пространство.

В отличие от Арсенала, который до сих пор не удалось полностью поднять из руин, и который проблематично зимой отопить, а летом кондиционировать, на Банковой коммуникации в идеальном состоянии. Проблемы с подъемом на этажи легко решаются, если в боковых крыльях установить эскалаторы.

Так вот вместо того, чтобы сказать спасибо и поддержать эту идею, мы сходу начинаем фыркать носами и сраться. Хотите, чтобы президент передумал? Я не хочу. Я — за этот музей. Двумя руками и ногами.

Конечно, идеи Владимира Зеленского о том, что «есть очень много картин, которые люди не могут увидеть из-за того, что просто нет места» и это «не прикольно», и что именно этими картинами надо заполнить музей — так же наивны и утопичны, как мечты Виктора Ющенко об «украинском эрмитаже», он же «лувр».

Ничего страшного. Сегодня Зеленский может этого и не понимать. Это наша с вами задача — достучаться до президента и уже завтра начать обсуждение того, каким должен быть этот музей. Необходимо организовать серию круглых столов по концепции музея, провести не одну конференцию, создать рабочие группы. Я готов по мере сил участвовать в этих процессах, потому что необходимость нового художественного музея в Украине давно назрела и перезрела.

К моим политическим симпатиям это не имеет никакого отношения. В данном случае я на стороне искусства. И в первую очередь — украинского.

И да, я не просто приятно удивлен этой идеей Владимира Зеленского. Я — ее искренний и горячий сторонник. Спасибо, господин президент!

Текст опубликован с разрешения автора

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