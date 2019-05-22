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Виктор Пинзеник

Народный депутат, экономист

Что я думаю о проведении референдума

Сегодня, 13:11
1946
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И действительно, для чего каждые пять лет мучить соотечественников выборами?

Уже не первый раз слышу призывы перехода к полному народовластию путем проведения референдумов и думаю, а зачем нам тогда вообще власть?

Для чего каждые пять лет мучить соотечественников какими-то выборами? Надо один раз выбрать комиссию по проведению референдумов, или возложить эти полномочия на ненужную в таких условиях ЦИК и потом все решения — в том числе законы — принимать на референдуме.

У меня уже есть предложения по вопросам для всенародного волеизъявления:

1. Поддерживаете ли пятикратное снижение цен на газ?

Власть — не награда

2. Граждане Украины должны выходить на пенсию в 50 лет или еще до своего рождения?

3. Поддерживаете ли отмену обязанности платить налоги?

4. Поддерживаете ли установление стоимости американского доллара не выше цены 100 граммов украинского сала?

5. Надо ли немедленно установить в Украине европейские зарплаты и пенсии?

Как по мне, то можно даже сэкономить на референдумах. Потому что неожиданностей не будет.

А, чуть не забыл. То ли слышал когда-то, то ли мне приснилось: власть — не награда. Когда люди выбирают власть, они делегируют право принимать решения. А это прежде всего ответственность. Ответственность за страну, что требует принятия непростых, а часто и непопулярных решений. Или это не про нас?

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Владимир Зеленский

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