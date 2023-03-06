Что у Зеленского решили с Бахмутом 6 марта, 18:58 Эксклюзив NV

Чем жила страна 6 марта 2023 года

● Что у Зеленского решили с Бахмутом. Президент Владимир Зеленский провел новое заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждали дальнейшие действия ВСУ в районе Бахмута (бои за который продолжаются с июля прошлого года). Как сообщили в пресс-службе главы украинского государства, на заседании присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. «Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте», — отметили у Зеленского.

Видео дня

Также на заседании командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили о ситуации на основных направлениях фронта.

Эта новость появилась почти сразу после такой публикации:

● У президента разногласия с Залужным? У президента Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного возникли разногласия по поводу дальнейших действий украинских войск в районе Бахмута, написал немецкий Bild со ссылкой на свои источники. По данным издания, у главы украинского государства и генерала «принципиально разные взгляды на то, как армия должна вести себя относительно Бахмута».

Собеседники Bild в политическом руководстве Украины утверждают, что еще несколько недель назад Залужный рекомендовал Зеленскому подумать об отводе сил обороны Украины из Бахмута «из тактических соображений». Власти же, по данным немецких журналистов, заявляли, что решение удерживать Бахмут было правильным.

● Между тем один из сотрудников ОП сообщил NV не под запись, что вряд ли может существовать «источник», слышавший разговоры Зеленского с Залужным. Кроме того, главнокомандующий ВСУ никогда, дескать, не высказывал какую-либо другую позицию по Бахмуту, чем ту, что его нужно удерживать.

● Вчера Александр Сырский посетил части, защищающие Бахмут и подступы к городу. По его словам, бои там достигли самого высокого уровня напряжения. «Враг бросил в бой дополнительные силы Вагнера. Наши воины мужественно отстаивают позиции на севере Бахмута, пытаясь не допустить окружения города», — отметил командующий Сухопутными войсками. По его словам, ВСУ нанесли значительные потери врагу, уничтожили большое количество техники.

● Это не станет для россиян переломом. Падение Бахмута не будет означать, что Россия изменила ход войны против Украины, считает глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, этот город в Донецкой области имеет большее символическое значение, чем оперативное, и его падение не обязательно будет означать, что Москва возобновила динамику своих военных усилий.

● Целью ЧВК Вагнер является истощение украинских военных под Бахмутом. Определенно план сработал, поскольку за восемь месяцев боев за город Украина потеряла часть войск, необходимых для весеннего наступления. Об этом написала he Wall Street Journal.

● От Бахмута начнется контрнаступление. Благодаря эффективным оборонительным усилиям ВСУ российское наступление на Бахмут приближается к своей кульминации, независимо от того, будет ли в конце концов захвачен город. В сочетании с другими факторами это может создать благоприятные условия для контрнаступления ВСУ — подобно тому, как Россия потеряла инициативу на поле боя после изнурительного захвата Северодонецка и Лисичанска летом 2022 года. Об этом говорится в новом своде американского Института изучения войны (ISW).

Сразу несколько факторов, вероятно, по мнению экспертов ISW, создают благоприятные условия для будущего украинского контрнаступления: вероятная неотвратимая кульминация российского наступления вокруг Бахмута (до или после его захвата), уже исчерпано российское наступление вокруг Угледара, заторможенное силами ВСУ российское наступление в Луганской области.

● Российские оккупационные войска основные усилия сосредоточивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Об этом сообщил по состоянию на утро 6 марта Генштаб ВСУ.

За сутки Силы обороны Украины отбили более 95 вражеских атак, в частности, в районах населенных пунктов Белогоровка и Невское Луганской области, а также Железнянское, Дубово-Василовка, Орехово-Васильевка, Бахмут и Ивановское в Донецкой области.

● Минус 650 оккупантов и 9 танков. За прошедшие сутки в Украине ликвидировали около 650 российских захватчиков. С начала полномасштабного вторжения потери РФ составили 153 770 военных. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 3423 (+9), боевых бронированных машин — 6703 (+11), артсистем — 2433 (+7), РСЗО — 488 (+0), средств ПВО — 250 (+2), самолетов — 302 (+0), вертолетов — 289 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2086 (+15) и многое другое.

● Понеся значительные потери в тяжелой бронетехнике, РФ перебрасывает в Украину устаревшие танки и БТР, имеющие множество уязвимых мест на современном поле боя. Об этом написала в своей сводке британская разведка. Россияне уже развернули даже 60-летние главные боевые танки T-62. Существует реальная возможность того, что и подразделения 1-й гвардейской танковой армии, являющейся главным танковым соединением РФ, будут перевооружены ими, чтобы восполнить потери.

Также в разведке отметили, что в последние дни в Украине впервые были обнаружены российские бронетранспортеры БТР-50, поступившие на вооружение в 1954 году.

● Атака дронов провалилась. В ночь на 6 марта Россия выпустила по Украине 15 иранских дронов Shahed 131/136. Силы ПВО сбили 13 из них. Об этом сообщило командование Воздушных сил в Facebook. оккупанты запускали дроны с северного направления (Брянская область РФ).

● Россия начала запускать дроны с северного направления, чтобы беспилотник преодолевал меньшее расстояние для атаки по территории Украины, пояснил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

● Курс на F-16? Два украинских пилота прибыли в США, где проходят ознакомление с американскими специалистами, чтобы те исследовали их уровень знаний и умений. Как сообщил в комментарии Голоса Америки спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, украинцы «могут быть потенциально вовлечены в будущее обучение».

● За последние два года Болгария передала Украине оружия на миллиарды долларов. Вооружение перевозилось через другие страны, без подписания прямых соглашений. Об этом говорится в расследовании общеевропейского издания Euractiv.

● Кремль боится ответа. Россия не решается закупать баллистические ракеты у Ирана из-за опасений, что союзники Украины в ответ поставят Киеву ракеты большой дальности (например, ATACMS, способных поражать цели до 300 км). Об этом сообщила Financial Times.

В то же время официальные лица признают, что Москва может изменить свою позицию по отношению к иранским баллистическим ракетам. Это связано с дефицитом собственных боеприпасов и падением внутреннего производства.

● В сети появилось видео, на котором российские военные в упор расстреляли безоружного украинского военного, — вероятно, взятого в плен. Неизвестно когда и где именно оно было снято.

Человек за кадром в начале видео говорит «снимаю» и направляет камеру на украинского пленника. Он произносит «Слава Украине», после чего российский фашист сразу выстреливает бойцу в голову. Украинец падает, и оккупанты еще несколько раз целят по телу погибшего.

● В Офисе президента подчеркнули, что расстрел пленного — это военное преступление. Руководитель ОП Андрей Ермак написал, что за каждое подобное преступление будет расплата.

● Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец отправил международным партнерам и коллегам-омбудсменами видео убийства россиянами безоружного украинского военного за слова «Слава Украине». «России придется отвечать за каждое совершенное военное преступление. Расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего — это нарушение Женевских конвенций. Это проявление низости и подлости», — написал он в Telegram.

● Шольц возложил все на Путина. Ответственность за прекращение войны в Украине остается только на Путине. Об этом CNN заявил канцлер Германия Олаф Шольц: «На мой взгляд, необходимо, чтобы Путин понимал, что он не добьется успеха со своим вторжением и своей империалистической агрессией, и что он должен вывести войска. Это основание для переговоров».

Канцлер признал, что годовая российско-украинская война зашла в тупик и наносит огромный ущерб Украине. Но он сказал, что не заставит украинцев идти на неудобные компромиссы. Шольц отметил, что Путин неправильно оценил силу Украины, а также единство всех друзей Украины в противостоянии российскому вторжению.

● Берлин чувствует себя крупнейшим донором Украины. С начала полномасштабного вторжения в РФ Германия стала крупнейшим донором Украины среди стран континентальной Европы. Об этом также сказал канцлер Германии Олаф Шольц. «Мы поставляем Украине оружие и необходимую финансовую помощь. Мы стали самым большим донором Украины в континентальной Европе. Таким же образом мы предоставили 14 млрд евро Украине в прошлом году», — отметил он.

● В Украине возможно заменят срочную службу курсами специальной военной подготовки. Об этом Liga.net рассказал министр обороны Алексей Резников. «Единственный залог неповторения такого вторжения — мощный сектор сил безопасности и обороны, а также понятная концепция армии резервистов. В таком формате живет Швейцария», — сказал он.

«Каждый молодой человек в 18 лет начинает проходить специальные курсы подготовки: медицина, стрельба, окопы, починки. Дальше учится на кого хочет, но раз в год проходит месячные курсы по специализации», — объяснил министр. И добавил, что сейчас нужно завершить реформу по владению огнестрельным оружием, которое, по его убеждению, должно быть у населения.

По словам министра, эти вопросы обсуждаются с премьером. «Это записано в нашем плане и это один из элементов изменений в законодательство, которые мы готовы делать. Это четко совпадает с позицией президента, мы с ним об этом говорили», — добавил Резников.

● А еще руководитель МО, комментируя скандалы со своими бывшими заместителями (обвиняемыми в коррупции), сказал, что не будет подавать в отставку, поскольку существует понятие индивидуальной ответственности.

● У НАБУ — новый директор. Кабмин назначил нового директора НАБУ, им стал Семен Кривонос. Премьер Денис Шмигаль отметил, что тем самым Украина выполнила все семь рекомендаций Евросоюза, определенных во время обретения статуса кандидата. Двух других претендентов на должность директора — Сергей Гуляк и Роман Осипчук — также избранных в конкурсе, рекомендовано назначить на руководящие должности в ведомство.

Отечественные специалисты не очень довольны как самим проведением конкурса на должность директора НАБУ, так и тремя вышедшими в финал кандидатами.

С апреля 2022 года НАБУ работает без постоянного руководителя по окончании полномочия Артема Сытника. Его обязанности сейчас выполняет первый заместитель Гизо Углава. Украина пообещала МВФ и ЕС избрать главу НАБУ до апреля 2023 года.

● Как ошибся друг Зеленского. Бывший шеф СБУ Иван Баканов фигурирует в уголовных производствах ГБР по оккупации части территорий страны, рассказал NV топ-представитель ОП.

Друга детства Владимира Зеленского и его партнера из студии Квартал-95 обвиняют в провале работы СБУ в предвоенный и начальный период полномасштабного вторжения. Речь идет о появлении в ключевой силовой структуре страны российских агентов, в том числе подозреваемого в госизмене Олега Кулинича, экс-начальника одного из управлений спецслужбы. «Война обнажила все, что происходит в СБУ. И в ОП ужаснулись от того, как управлял Баканов. По многим направлениям — полный провал», — объяснил источник на Банковой.

Сейчас Баканов, по словам чиновника ОП, проходит в некоторых производствах Госбюро расследований (ГБР), касающихся оккупации приграничных территорий страны. Детали следствия топ-чиновник ОП не раскрыл.

И наконец:

● 8 марта победило в Дії. В приложении Дія закончился опрос о том, оставлять ли 8 марта выходным днем в Украине. Более 60% украинцев высказались «за» такое решение. Как сообщили в сервисе Дія в Telegram, голосование за выходной 8 марта стало самым массовым за всю историю проведения опросов в приложении: за шесть дней в нем приняли участие более 2,1 млн человек.

61,96% опрошенных считают, что этот день нужно оставить выходным. 32,88% респондентов высказали мнение, что он должен быть рабочим. Еще чуть больше 5% украинцев не смогли определиться.

Результаты этого опроса будут учтены в Верховной Раде при принятии соответствующего законопроекта.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.