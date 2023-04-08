Загадочная военная терминология. Что такое кинетическая война 8 апреля, 09:03 Эксклюзив NV

В дискуссиях о современной войне, в том числе о нынешней войне между Россией и Украиной, можно найти много упоминаний о «кинетической войне»

Это термин, вошедший в военный лексикон совсем недавно. Кинетическая война обычно описывается как война с применением смертоносной силы, хотя это можно считать естественной чертой всех войн, а не только войн особого рода. Это поднимает интересный вопрос о том, что может представлять собой «некинетическая война».

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В этой колонке я рассматриваю, как эта кинетическая/некинетическая дихотомия и другие изменения в языке, используемом для описания современного конфликта, отражают попытку найти место для действий, которые могут быть враждебными и причиняющими страдания, но не обязательно смертельными, наряду с теми, которые однозначно смертельны. Поскольку наиболее заметной из первых является кибератака, в заключение я дам оценку ее ограниченного влияния на российско-украинскую войну.

Военный язык и понятия

Язык, который используют военные профессионалы, чтобы говорить о войне, отражает их потребность управлять присущей ей сложностью и хаосом, часто маскируя естественно жестокие и порочные действия технической терминологией, роль которой выполняет «кинетика».

В этом они, может быть, не отличаются от других профессий, например от медицины, где тоже надо найти способы беспристрастно обсуждать глубоко неприятные темы, не останавливаясь постоянно на их полном человеческом значении. Успокаивающему эффекту языка мешает военная склонность к аббревиатурам, особенно когда речь идет о системах вооружений, которые могут сбивать с толку, особенно тех, кто не отличит ATACMS от HIMARS (первое — армейская тактическая ракетная система, которая может быть подбита из второго — высокомобильной артиллерийской реактивной системы).