Иван Компан

Преподаватель Эдинбургской бизнес-школы

Простой способ инвестировать

10 июля, 17:10
NV Премиум
Если вы еще не слышали, что такое ETF (Exchange Traded Fund), то самое время узнать, потому что они завоевывают, собственно, уже завоевали немалую часть финансового мира

Итак, по определению Investopedia: «ETF — это инвестиционный фонд, который владеет инвестиционными активами, такими как акции, облигации, валюты, долговые обязательства, фьючерсные контракты и/или сырье, и также является биржевым продуктом, то есть торгуется на фондовых биржах».

Почему ETF так популярны?

