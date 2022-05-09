Золотая заплата Украины 9 мая, 12:46 Цей матеріал також доступний українською

После войны в Украине будет немало запроса на восстановление. И мы можем выбрать, в какой философии делать это восстановление

Японское искусство кинцуги (金継ぎ переводится как «золотая заплата») — это искусство ремонта и восстановления вещей, при котором трещинки и щербинки перестают быть недостатками, а приобретают особую ценность. Кинцуги позволяет сделать вещь не просто снова пригодной для использования, с тех пор в ней будет сохраняться история.

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Когда что-то разрушается, есть большой соблазн выбросить это и достать новое. В общем, такова распространенная ныне культура потребления: вещи изначально создают не ремонтопригодными, не хватает ремонтных мастерских и мало специалистов, способных починить поломки. Однако так было не всегда, так есть не везде, и хочется верить, что так не будет продолжаться.

В частности, благодаря актуализации экологической темы, постепенно развивается концепция 7-RE.

Фото: Концепция 7-RE

Но для Украины это особенно важно. Особенно сейчас.

В силу разнообразных исторических обстоятельств — большого количества войн, революций, техногенных катастроф, в результате раскулачиваний и погромов, а также длительных периодов бедности — украинцы не так много наследуют. Немногие города в Украине имеют сохранившуюся историческую застройку — хорошо, если уцелели отдельные здания. Немногие украинцы имеют наследственные принадлежности, одежду, библиотеку или домашнюю утварь, не говоря уже о фамильных имениях и драгоценностях.

Это одна из причин, почему мы не имеем привычки сохранять и восстанавливать старые вещи. А еще украинцам часто не хватает осведомленности, чтобы ценить раритеты. То и дело случается когда то модернистскую мозаику заштукатурят, то старинную деревянную церковь обшьют пластиковой вагонкой, то снесут для высвобождения пространства уникальное сооружение. В свое время, в стремлении перекрыть «евроремонтами» надоевшую советскую эстетику, так легко было «выплеснуть ребенка вместе с водой». Впрочем, чтобы построить новое, совсем не обязательно стереть старое в прах.

Японское искусство кинцуги — это искусство ремонта

Японцы не выбрасывают черепки разбитой чашки, а осторожно склеивают их, заполняя швы особым лаком из смолы уруси и золотой пыли. Так каждый шрам становится драгоценностью. Вещь становится неповторимой, с личным узором золотых заплат, с сохранившимся опытом, с дымкой историй вокруг нее.

У меня есть какая-то особая нежность к отремонтированным вещам. Отремонтирована может быть только вещь, которая изначально была изготовлена качественно и которая была важной для хозяина настолько, что стоила приложенных для ремонта усилий. Отремонтированные вещи всегда сохраняют память. Память о создании, попадании в руки владельца и всевозможных приключениях, которые оставляли щербинки и трещины, или плодотворной работы, от которой изнашивались детали — это вещи с историей долгого служения. А также историей чувств, которые побуждали дарить или покупать, сохранять, восстанавливать, давать второе дыхание.

После войны в Украине будет немало запроса на восстановление — домов, дорог, личных вещей, культурного наследия. И мы можем избрать, в какой философии делать это восстановление.

Мне понравилась идея, кажется, по восстановлению Николаевской ОГА — не просто построить на ее месте новое здание. А обыграть в конструкции геометрию войны, например часть здания, куда попала ракета сделать стеклянной, как пример современной архитектуры. Так мы сможем сохранить память о нынешних событиях в самой ткани города. Необычная архитектура будет привлекать внимание, провоцировать вопросы и побуждать рассказывать истории.

Фото: Примеры кинцуги

У нас мало наследия, мы должны сохранить каждую ценностную уцелевшую скалочку, а остальное заполнить золотом. Не просто принять помощь других и отстроить все заново, а больше сохранить своего. Ибо эта память связывает нас с нашими корнями, позволяет лучше понимать, кто мы.

Это касается не только памяти вещей, людей тоже. Интересно, что мы сейчас остро ощущаем это. Казалось бы, на фоне войны следует думать только о выживании и победе. Но нет, не только — мы говорим о сохранении человеческих историй и о переименовании улиц, об исторических фигурах и современных героях — потому что чувствуем, что это важно.

В человеческих отношениях тоже место для кинцуги.

Однажды у пожилой пары, прожившей вместе всю жизнь, журналисты поинтересовались, в чем секрет их отношений? Как им удалось быть вместе в течение стольких лет? И их ответ меня очень тронул: «Мы оба родились в то время, когда сломанные вещи люди чинили, а не выбрасывали».

Кажется, этот принцип можно попытаться применить и к расщепленным конфликтами сообществам, имеющим родственные цели.

Но нигде так не применимо кинцуги, как в культуре. И речь идет не сугубо о реставрационных работах и исторических реконструкциях. Значительно шире.

Вот хотя бы столь популярная ныне Червона калина — гимн Украинских сечевых стрельцов столетней давности, запрещенная десятилетиями, собранная, восстановленная, украшенная «золотыми заплатками» ремикса Андрея Хливнюка. Вы ведь наверняка уже знаете, что там дальше, за первым куплетом?

Там и о корнях и идентичности (не журися, славна Україно, маєш добрий рід), и об украинском образе жизни и традициях хозяйствования (а ми тую ярую пшеницю ізберемо), и об очередной итерации войны за независимость (розпочали стрільці січовії з ворогами тан) и — что интересно — об исторической памяти (а ми тую стрілецькую славу збережемо), которую мы должны передавать следующим поколениям вместе с историями, вплетенными в золотые швы нашей восстановленной страны.

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