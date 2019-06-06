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Айдер Муждабаев

Журналист, медиаменеджер, заместитель гендиректора телеканала ATR

Что сказал Зеленский о мире с Россией

Вчера, 12:14
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Зеленский рубит тот потенциальный мост с Кремлем, в идее строительства которого его упрекали

Визиту Владимира Зеленского в столицу ЕС и НАТО можно только поаплодировать. Без шуток. Я имею в виду, конечно, риторику нового украинского президента. Практические результаты появятся позже, и мы на них еще посмотрим. Но слова — в точку.

Пишут, что они скопированы с недавнего выступления Петра Порошенко, но если и так, то меня это не очень смущает. Не с выступлений Путина же. Который — подчеркну — внимательнее всего следит за словами. И не прощает слов. Таким образом Зеленский рубит тот потенциальный мост с Кремлем, в идее строительства которого его упрекали. Упрекали заслуженно, поскольку его предвыборная внешнеполитическая риторика была из рук вон плохая.

Нынешняя — практически идеальна. Настораживает лишь повторение тезиса о референдуме для вступления в НАТО. Во-первых, прозападный курс — спасибо Порошенко — закреплен в украинской Конституции. Во-вторых, референдумы по подобным вопросам опасны для любой страны сами по себе. Вспомним пример Brexit в Великобритании, который там до сих пор не знают, как расхлебать.

Ни о каком «мире» с Россией речи идти не может

Знаю от своих надежных источников, что прямое народовластие является одним из политических фетишей новой президентской администрации, но, как и с любыми фетишами, с этим надо быть острожным. Что же касается всего остального, Зеленский наговорил в Брюсселе такого, что ни о каком «мире» с Россией речи идти не может. Усиление санкций. Смерть российского имперского проекта. И прочие «радости» для Кремля.

И напоследок один бэкграунд, который мне раскрыли в Литве тамошние авторитетные журналисты.

Как утверждают их источники в окружении Дали Грибаускайте, именно Даля с первых дней президентства Владимира взяла над ним неформальное шефство. И была на прямой связи с Зеленским даже в день его инаугурации непосредственно из своей резиденции в Вильнюсе. Как мы знаем, Грибаускайте покидает свой пост, и неизвестно, продолжатся ли их неформальные контакты. Если да — то прекрасно, если нет — хорошо, что они были хотя бы на первоначальном этапе.

Я не советник Владимира Зеленского, но лучшего советника, чем Даля, в мировой политике пожелать ему и в дальнейшем сложно. Литва была и остается главным союзником Украины в вопросах санкций и борьбы с российской агрессией. Извините за советское слово, но все же посоветую новому президенту и его людям одного — так держать. И не сворачивать с внешнеполитического курса, заложенного его предшественником. Это очень правильно и очень цивилизованно.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   НАТО Евросоюз Владимир Зеленский

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