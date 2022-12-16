Враг не собирается прекращать войну. О чем предупредил Залужный 16 декабря, 13:43

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не сказал ничего такого, что не должно быть очевидно каждому гражданину Украины после стольких месяцев войны

Не знаю, почему этот текст в зарубежном издании вызвал именно такую реакцию в обществе.

Да, безусловно, что все сказанное адресовано именно для иностранцев, но это не означает, что кто-то обманывал кого-то. Просто на Западе некоторые полагают, что украинцы «отбились», и пора начинать переговоры, а отвоевание оккупированных территорий — это что-то «не столь важное».

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И именно для них Главнокомандующий рассказывает вполне понятные вещи: враг и не собирается прекращать войну, он не намерен отказываться от своих планов по захвату Украины, для этого враг проводит у себя мобилизацию, и какой бы эта мобилизация ни была, но она дает врагу не одну сотню тысяч тел, которых можно вооружить автоматами и бросить в бой. И пока это тело ликвидируют, он вполне может сам кого-нибудь убить. А когда тело ликвидируют, мобилизуют новое тело. И потенциально таких тел тоже не один миллион.

Об этом все надо напоминать, потому что некоторые из «западных друзей» начали воспринимать войну как рутину, забывая, с каким опасным врагом мы имеем дело. Да, враг организован на основе принципов прошлых веков, зачастую плохо вооружен, зачастую не очень умен. Но так у них было всегда, и они, тем не менее, смогли завоевать обширные территории. Смогли, потому что: их очень много; они склонны к рабскому исполнению указаний власти, даже если это исполнение несет им смерть; они мечтают об империи и завоеваниях, несмотря на то, какую цену все это требует.

Конечно, все это не означает апокалиптических настроений и прогнозов, потому что понятно, что всю эту орду есть кому и есть чем встретить. Но это не значит, что орда сама исчезнет и не принесет вреда.

Хорошо, что руководство украинской армии честно и по-взрослому общается с общественностью

Вообще, очень просто восхищаться военным руководством, если речь идет о парадных портретах, автографах и другом творчестве, но не забываем, что украинское военное руководство должно сдерживать врага в условиях жесточайшей европейской войны за 80 лет.

Видел, как вчера у нас был очередной сетевой информационный «взрыв» из-за проекта закона, согласно которому, в частности, вносятся изменения в Уголовный кодекс о преступлениях, предусмотренных статьями 403 (неисполнение приказа), 405 (угроза или насилие в отношении начальника), 407 (самовольное оставление воинской части или места службы), 408 (дезертирство), 429 (самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием), УКУ суды не смогут применять освобождение от отбывания наказания с испытанием. Неоднозначное решение? Очевидно. Популярности оно кому-то придаст? Точно нет.

Но собственно законопроект поддержан Генштабом, о чем докладывал с трибуны ВРУ начальник Генерального штаба Сергей Шаптала. А это означает, что есть такая необходимость, потому что вопрос дисциплины всегда был ключевым для любой армии.

И это лишь один пример того, что война — это, мягко говоря, серьезно, а военное руководство не должно успокаивать граждан, говорить приятные для них вещи, «подбадривать». Хотя все это можно делать и делается. Их главная задача — выиграть войну, от которой зависит само существование Украины.

И хорошо, что руководство украинской армии честно и по-взрослому общается с общественностью. Без разных преувеличений и успокоений. Есть вызовы, есть проблемы, есть коварный враг. Являются ли все эти вызовы непреодолимой проблемой для Украины? Нет, конечно. Просто все имеет цену, и в данном случае очень высокую цену, о которой никому забывать нельзя.

Вообще не понимаю людей, у которых постоянно паника переходит в эйфорию, а эйфория — в панику. Надо как-то сдерживать свое психологическое состояние в норме, потому что нас еще ждет очень много всего.

Текст опубликован с разрешения автора

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