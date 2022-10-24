Шойгу пугает мир и себя «грязной бомбой» Зеленского 24 октября, 18:04

Чем жила страна 24 октября 2022 года

● Грязные мысли Шойгу. После того, как вчера военный министр РФ Шойгу по телефону понарассказывал министрам обороны ряда стран Запада о том, что Украина готовится применить «грязную ядерную бомбу» (обычное взрывное устройство с добавкой в виде загрязненных радиоактивных материалов), с ними же созвонился и министр обороны Украины Алексей Резников. В частности, он побеседовал с французским коллегой Себастьяном Лекорне, британским Беном Уоллесом, а также с Хулуси Акаром — министром обороны Турции. «Коллеги сообщили мне о своих переговорах с министерством обороны россии. Я ответил на все российские фейковые обвинения. Это акт ядерного шантажа россии», — написал украинский министр. Он подчеркнул, что Украина открыта для любой мониторинговой миссии.

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23 октября Шойгу провел телефонные переговоры с французским, британским и турецким министрами обороны, выразив «обеспокоенность» тем, что Украина якобы готовит «провокации» с применением «грязной бомбы». Он также обсудил Украину с министром обороны США Ллойдом Остином, однако подробности разговора остались тайной.

● После телефонных звонков Шойгу Госдеп США, а также правительства Франции и Великобритании выпустили совместное заявление, подчеркнув, что намерены продолжать неуклонную поддержку Украины и отвергнув любые предлоги для эскалации военных действий со стороны России. «Наши страны четко дали понять, что мы отвергаем явно ложные инсинуации России о том, что Украина готовится применить „грязную бомбу“ на своей территории», — сказано в нем.

Но если вы думаете, что россиян все это остановило, то ошибаетесь, — сегодня они продолжили:

● Кремль пугает мир и себя «грязной бомбой» Зеленского. Украина собирается взорвать «грязную бомбу» и замаскировать это под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, заявило минобороны РФ. Мол, в Украине есть запасы радиоактивных веществ (в том числе отходов), которые могут использоваться для создания «грязной бомбы». Также страна обладает «научной базой» — это Харьковский физико-технический институт, ученые которого в период СССР исследовали применение атомной энергии. Потому у Украины «имеется мотив для применения „грязной бомбы“, а также научный, технический и производственный потенциал для ее создания», утверждает минобороны страны-агрессора.

В результате проведения провокации с применением «грязной бомбы» Украина, по мнению подчиненных Шойгу, рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить РФ как ядерного террориста.

В итоге российское военное ведомство, по его же сообщению, уже привело в готовность силы и средства «для выполнения задач в условиях радиоактивного заражения».

● При этом глава ГУР Кирилл Буданов отметил в беседе с УП, что теоретически Россия может применить ядерное оружие, но сейчас она этого делать не будет.

● А командующий Сухопутными войсками Александр Сырский считает, что угрозы кремлевского диктатора по поводу применения ядерного оружия должны восприниматься серьезно. «Это нас беспокоит и должно беспокоить. Я верю, что такая угроза действительно существует, и мы должны ее учитывать», — сказал он ABC News.

● Риск любого применения ядерного оружия против Украины низок, но потенциальное воздействие его применения и последствия очень велики, заявил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

● НАТО все понимает правильно. Если российский диктатор Путин и РФ прекратят воевать — наступит мир, а если президент Владимир Зеленский и Украина, то Украины как независимого государства не станет. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Мы не хотим, чтобы произошло последнее. Именно поэтому мы поддерживаем Украину», — добавил он.

● Нелепые попытки обвинить. «Нелепыми» и абсурдными назвали в своей сводке по итогам 23 октября аналитики американского Института изучения войны (ISW) попытки России обвинить Украину в подготовке к применению «грязной бомбы». Они полагают, что такая кампания РФ имеет целью посеять раздор между союзниками Киева, но вряд ли предвещает подготовку Москвы к применению тактического ядерного оружия в Украине.

● Другие выводы ISW о ходе боевых действий за 23 октября: украинские и российские источники сообщают о боях под Северском, Соледаром, Бахмутом, Авдеевкой и Марьинкой на востоке Украины. Минобороны страны-агрессора утверждает, что российские силы якобы отразили украинские наземные атаки в западной части Донецкой области; российские источники заявляют, что ВСУ продолжают контрнаступательные операции в направлении Кременной и Сватово (Луганская область).

● Враг отбит от Бахмута и не только. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Землянка и Чугуновка Харьковской области, а также Соледар, Бахмут, Андреевка, Клещиевка, Новомихайловка, Марьинка, Невельское, Первомайское и Авдеевка Донецкой области. Об этом в утренней сводке сообщил Генштаб ВСУ.

● На Херсонщине освобождены уже 90 населенных пунктов. Силы обороны Украины освободили уже более 90 населенных пунктов в Херсонской области, в которых проживает более 12 тыс. человек. Об этом сообщило оперативное командование Юг. В освобожденных селах реализуются комплексы стабилизационных мероприятий.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты полностью оставили села Чаривное и Чкалово (в паре десятках километрах к северу от Берислава), а из самого Берислава (это город в 80 км к востоку от Херсона, тоже на правом берегу Днепра, напротив Каховки) россияне эвакуировали офицеров и медперсонал.

● Глава ГУР Кирилл Буданов считает, что до конца текущего года ВСУ могут вернуть Херсон. В то же время в беседе с УП он подчеркнул, что пока российские оккупанты не готовятся к выходу из города, а готовятся к обороне.

● Почти 68 тыс. «двухсотых». С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 67 940 своих военных, за минувшие сутки — 470. Такие данные на утро 24 октября обнародовал Генштаб ВСУ.

Также оккупанты лишились более 16 тыс. единиц техники, среди них: танки — 2590 (+6 за сутки), боевые бронированные машины — 5295 (+11), артсистемы — 1673 (+6), реактивные системы залпового огня — 375 (+1), средства ПВО — 189 (+0), самолеты — 270 (+0), вертолеты — 245 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1370(+9) и многое другое.

● Русские, пора сдаваться. На фоне масштабных потерь РФ в Украине и подготовке оккупантов к наступлению ВСУ на Херсон отечественный Генштаб обнародовал обращение к вражеским солдатам. «Для вашего командования вы — расходный материал. Потери никто не считает. Задайте себе вопрос: „За что вы воюете?“. За страх ваших вождей потерять власть, за их образ жизни, созданный на деньгах, украденных у вас и ваших семей, за их тупость и некомпетентность?», — сказано в обращении.

«Жизнь дана не для того, чтобы выполнять преступные приказы путинского режима. Сохраните свою жизнь и будущее — откажитесь от участия в кровавой путинской войне. Сложите оружие ради вашего безопасного и мирного будущего», — призвали в ВСУ, рекомендовав российским солдатам сдаваться в плен при первой же возможности.

● Дрон-террор может продолжаться еще долго. Россия может продолжать террор с использованием иранских дронов-камикадзе еще долго, до целей в Украине доходит треть из них. При этом запасы ракет у российских оккупантов почти исчерпаны. Об этом в беседе с УП сообщил Кирилл Буданов, глава ГУР Минобороны.

«По состоянию на 22 октября они применили около 330 „шахедов“. Из них, насколько я помню, 222 были сбиты. Другие, в той или иной степени, дошли до своих целей — не всегда до своих, иногда где-то рядом, но 30% дронов доходят до целей», — уточнил глава ГУР. Он добавил, что одноразовая поставка партии — около 300 единиц. На данный момент противник применяет вторую партию.

● Дроны не долетают. По данным британской разведки, украинские силы все успешнее сбивают иранские дроны-камикадзе Shahed-136, которые применяют оккупационные войска РФ. «Эти беспилотные летательные аппараты медленные, шумные и летают на малых высотах, что позволяет легко атаковать одиночные летательные аппараты обычными средствами ПВО», — считают британцы.

● Буданов также рассказал о ситуации с запасами ракет у страны-агрессора. «По Искандерам — это около 13% осталось, по ракетам типа Калибр-ПЛ, Калибр-НК — это около 43%, по ракетам Х-101 и Х-555 тоже около 45%. Проседать ниже 30% вообще очень опасно, потому что это уже идет НЗ. По Искандерам Россия уже давно прошла НЗ, но по Калибрам и по Х-101, Х-555 еще пытаются как-то удерживаться в пределах своих норм», — резюмировал глава ГУР.

К слову:

● Израиль негласно помогает. Израиль передал Украине разведывательные данные, необходимые для сбития иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые используют Россия для атаки украинских городов. Об этом сообщила The New York Times: «Украинский чиновник, говоря не для протокола, заявил, что Израиль предоставил разведывательные данные, полезные для нацеливания на иранские беспилотники».

● Израиль в ночь на 22 октября нанес удар по заводу по сборке иранских дронов вблизи Дамаска в Сирии, говорится в отчете Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека.

● Шольц торопится с еще тремя IRIS-T. Германия как можно скорее поставит Украине еще три зенитно-ракетных комплекса IRIS-T (один ВСУ уже получили, и он успел хорошо себя зарекомендовать). Об этом в ходе пятого немецко-украинского экономического форума заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Атаки России на гражданскую инфраструктуру показывают, что нужно сделать все, чтобы отстроить и защитить украинские города, села, мосты, улицы и железнодорожное полотно», — отметил он. По словам немецкого канцлера, система IRIS-T «может защитить большой город». Ранее в Берлине заявляли, что еще три комплекса Украина получит в следующем году.

● Зеленский обсудил противодействие путинским дронам. Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. «Заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений об актуальной ситуации на передовой и рассмотрели вероятные действия врага на ближайший период», — сообщили в ОП.

В ОП добавили, что особое внимание уделили формированию надежной защиты энергетической сети страны от воздушных атак российской армии. И остановились на процессе восстановления объектов энергетики, которые были повреждены в результате недавних попаданий российских ракет и дронов-камикадзе.

Также на заседании рассмотрели альтернативные способы обеспечения населения и предприятий электроэнергией и связью, пока продолжаются восстановительные работы.

● В Киеве — замена. Президент Владимир Зеленский назначил новым главой Киевской городской военной администрации генерал-полковника Сергея Попко, бывшего командующего Сухопутными войсками ВСУ. Он заменил уволенного сегодня же Николая Жернова. Глава государства считает, что боевой опыт нового руководителя поможет укрепить оборону и безопасность столицы.

● Медведчук отдыхает. Сотрудники СБУ задержали Вячеслава Богуслаева, почетного президента базирующей в Запорожье компании Мотор Сич (один из ведущих мировых производителей газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов). Ему объявили подозрение по двум статьям — коллаборационная деятельность и пособничество государству-агрессору, то есть РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, не называя имя задержанного. Однако накануне ряд СМИ написал, что речь идет именно о Богуслаеве. Кроме того, задержали начальника департамента внешнеэкономической деятельности Мотор Сич (предъявили аналогичные подозрения).

Все свои действия СБУ провела в рамках уголовного производства по незаконных поставках со стороны Мотор Сич товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

● СБУ опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров Вячеслава Богуслаева, подтверждающих его сотрудничество с РФ. После полномасштабного вторжения тот продолжал поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам. При этом Богуслаев оправдывал нападение РФ и выражал надежду, что кремлевский диктатор Путин не остановит наступление своих войск, размышлял о «нацистах» в Украине и так далее.

● Богуслаев, по информации проекта Схемы, с 2000 году имеет российское гражданство. При этом он четырежды избирался народным депутатом и был членом комитета ВР по нацбезопасности и обороне, что предусматривало получение доступа к гостайне. Кроме того, он был доверенным лицом кандидата в президенты Виктора Януковича.

● Проблемы с госорганами Богуслаев имеет давно. К середине 2017 года контрольный пакет акций Мотор Сич продали нескольким компаниям, которые контролировали китайские инвесторы. Тогда же акции предприятия арестовали по требованию СБУ, так как в спецслужбе посчитали, что стратегическое предприятие пытались продать гражданину Китая, планировавшему вывести производственные мощности Мотор Сичи за пределы Украины.

Сам Богуслаев признал продажу акций только в конце 2019-го. По его словам, это был вынужденный шаг из-за запрета на сотрудничество с Россией. Но китайский инвестор до сих пор не получил доступа ни к акциям, ни к управлению Мотор Сич.

Летом 2020-го помочь инвесторам из КНР вызвался харьковский бизнесмен Александр Ярославский. Но даже его бизнес-опыт не помог получить одобрение Антимонопольного комитета Украины на формальное завершение продажи Мотор Сичи. Более того, в начале 2021 года США и Украина ввели санкции в отношении ряда физических и юрлиц из КНР, связанных с этой историей.

И еще:

● Экс-главу НБУ объявили в розыск. Между тем НАБУ объявило в розыск бывшего главу Нацбанка Кирилла Шевченко. Правда, по прошлому делу, когда он еще возглавлял государственный Укргазбанк. Вместе с ним по подозрению в разворовывании более 200 млн грн ищут и двух его экс-замов.

● Жилищный вопрос Пацкана испортил. НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном получении 118 тыс. грн компенсации за жилье бывшему народному депутату, который на данный момент занимает руководящий пост в Счетной палате. В движении Чесно заявили, что речь идет о главе Счетной палаты Валерии Пацкане, бывшем представителе Блока Петра Порошенко. Он, имея квартиру в новострое на Печерске, получал в 2017—2018 годах деньги из казны на жилье. Экс-депутату грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Тем временем на Туманном Альбионе премьером может стать один из богатейших британских политиков, чье общее с супругой (дочерью индийского миллиардера) состояние там оценили в 730 млн. фунтов:

● Новым Борисом Джонсоном станет Сунак? После выхода из гонки за пост премьера Великобритании лидера Палаты общин Пенни Мордонт новым лидером Консервативной партии (и претендентом на премьерство) стал бывший министр финансов Риши Сунак. А после заявления бывшего премьера Бориса Джонсона о том, что он не будет участвовать в конкурсе, часть его сторонников поддержали Сунака. Как сообщила The Guardian, по словам сторонников Сунака, он уже пользовался поддержкой более 200 депутатов-тори из 100 необходимых для того, чтобы баллотироваться.

А вот и однозначно приятная новость:

● Газ вернулся на место. Между тем, биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $1 тыс. за тысячу кубометров, впервые с середины июня — и вполне сопоставимы с ценами до момента российского вторжения в Украину.

● И это несмотря на газовый шантаж, которым в последнее время занимается Газпром, фактически прекративший поставлять «голубое топливо» в Европу.

И для финала:

● У Запада — большие планы на Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвали страны Запада разработать аналог плана Маршалла для восстановления Украины. Об этом они написали в колонке для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Политики назвали восстановление Украины «задачей для поколений», решением которой необходимо заняться сейчас. Участвовать в проекте должны, с их точки зрения, страны Евросоюза, «Большой семерки», другие партнеры, а также компании и частные инвесторы. От этого проекта восстановления зависит, какой страной будет Украина.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.