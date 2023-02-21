Путин издали помахал США ядерной дубиной 21 февраля, 18:21 Эксклюзив NV

Чем жила страна 21 февраля 2023 года

● Україна та США активізували роботу над постачанням видів озброєння, які раніше не були у пакетах військової допомоги. Триває робота над постачанням далекобійної зброї, заявив президент Володимир Зеленський.

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● Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав передати Україні боєприпаси із запасів європейських армій. Про це повідомила Європейська служба зовнішніх зв’язків.

● Джейк Салліван, радник президента США з питань нацбезпеки, підтвердив, що Росія була попереджена про вчорашній візит президента Джо Байдена до Києва, але російська сторона не давала жодних гарантій безпеки (про «гарантії» вже добу розповідають кремлівські пропагандисти).

● Путін здаля помахав США ядерною дубиною. Під час свого двогодинного виступу перед федеральними зборами Путін оголосив, що РФ призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (СНО). Він підкреслив, що Москва не виходить із договору, а тільки «припиняє свою участь» у ньому. Диктатор заявив, що США зараз «розробляють нові типи ядерних боєприпасів» і РФ «має бути готова» до проведення ядерних випробувань.

Договір про стратегічні наступальні озброєння було підписано США та РФ у 2010 році. Документ обмежує кількість ядерних боєзарядів з кожної сторони до 1550, а кількість міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет на підводних човнах та важких бомбардувальниках — до 700.

● «Сьогоднішнім рішенням щодо договору про СНО вся архітектура контролю за озброєннями зруйнована. Я рішуче закликаю Росію переглянути її рішення і поважати існуючі домовленості», — відповів Москві генсек НАТО Єнс Столтенберг.

● МЗС РФ ще й викликало посла США у Москві Лінн Трейсі, аби висловити офіційний протест «у зв’язку із збільшенням залучення США у бойові дії» на боці України. Росіяни заявили у ноті протесту, що Вашингтон «накачує» ЗСУ зброєю і надають цільовкази для ударів по російським об'єктам, що «наглядно доводить неспроможність та брехливість тверджень американської сторони, що США не є стороною конфлікту». І для «деескалація» Москва зобов’язала Вашингтон «запровадити кроки, що припускають вивід американо-натівських військових і техніки, а також припинення ворожої антиросійської активності». Росіяни зажадали від США і пояснень щодо вибухів на газопроводах Північний потік-1 та Північний потік-2.

● Звинувачення кремлівського диктатора на адресу Заходу «абсурдні», вважає Джейк Салліван, радник президента США з нацбезпеки. «Ніхто не нападає на Росію. Є якийсь абсурд в уявленні про те, що Росія перебуває під якоюсь воєнною загрозою з боку України чи когось ще», — сказав він.

Салліван пояснив, що рішення розпочати війну в Україні було вибором Путіна. «Росія припиняє війну в Україні і повертається додому — війна закінчується. Але якщо Україна припиняє воювати, а Сполучені Штати і коаліція перестають допомагати їй воювати — тоді Україна зникає з карти», — додав радник Байдена.

● Розгублений кремлівський карлик. Під час звернення до федеральних зборів російський диктатор продемонстрував свою неактуальність та розгубленість, заявив радник голови ОП Михайло Подоляк. Він додав, що фактично Путін наголосив про перебування РФ в безумовному «таёжном тупике». «І що перспективних рішень у нього немає й не буде. Бо скрізь „нацисти, марсіани і теорії змови“…Sic transit gloria mundi [так минає мирська слава] Путіна в парламенті Рф…», — написав Подоляк.

Під час звернення до федеральних зборів (в останнє Путін робив подібне у квітні 2021 року, а надалі уникав) господар Кремля вчергове довів те, що сказати щось нове він не може. А тому повторив тези пропаганди багаторічного використання щодо «педофілії» і «содомії» Заходу, та таке інше.

Можливо, саме через цю «прогнозованість», або за якихось інших причин, послухати виступ Путіна не приїхали такі «знакові» постаті сучасної Росії, як спонсор ПВК Вагнер Пригожин, проксі-диктатор Чечні Кадиров, мер Москви Собянін, керівник окупаційної влади Криму Аксьонов. Їхня відсутність підлила олії в вогонь шанувальників «теорій заговору».

Ще Путін (і в цьому також не було нічого нового) пригрозив новою ескалацією та розширенням агресії на тлі розмов про передачу Україні далекобійної зброї. При цьому диктатор ні слова не сказав ані про чергові «перемоги» росіян на війни, ані про мобілізацію в РФ.

● А поки Путін дві години «вєщал» про те, що РФ захищається від купи ворогів, російські окупанти обстріляли з РСЗВ Херсон. Загинули шість людей, щонайменше 12 дістали поранення. Як розповів Володимир Зеленський, є влучання в автопарк, житлові масиви, багатоповерхівку, зупинку громадського транспорту.

● Путін хоче ще більшої війни. «Саме президент Путін розпочав цю імперську загарбницьку війну. Саме Путін продовжує ескалацію. Через рік після початку вторгнення ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін готується до миру. Навпаки, як він чітко дав зрозуміти сьогодні, він готується до ще більшої війни», — заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг після виступу Путіна. За його словами, Росія розпочинає нові наступальні операції, мобілізує ще більше росіян і «простягає руки до Північної Кореї та Ірану». Столтенберг заявив, що союзники «дедалі більше занепокоєні, що Китай «може планувати смертоносну підтримку російської війни».

«Ми повинні дати Україні те, що їй потрібно для перемоги й щоб існувати як суверенній незалежній державі в Європі. Ключові можливості повинні надійти Україні до того, як Росія зможе скористатися цим імпульсом», — наголосив Столтенберг.

● Пекін почав погрожувати США через Україну. Новий міністр закордонних справ КНР Цінь Ган заявив: Китай «глибоко стурбований» тим, що розв’язана Росією повномасштабна війна проти України «виходить з-під контролю». У відповідь на попередження Вашингтона про те, що Пекін розглядає можливість постачання зброї РФ, Ган звинуватив США в тому, що Штати нібито «перекладають провину за війну проти Україні на Китай». «Китай глибоко стурбований постійною ескалацією конфлікту і можливістю виходу ситуації з-під контролю», — сказав міністр під час виступу на відкритій конференції з питань безпеки в Пекіні.

За словами Гана, від початку «кризи» Китай зайняв «об'єктивну і неупереджену позицію, засновану на суті питання». «Ми закликаємо деякі країни негайно припинити підливати олії у вогонь, припинити перекладати провину на Китай і припинити роздувати сьогодні Україну, а завтра Тайвань», — сказав він.

18 лютого керівник Офісу закордонних справ ЦК Компартії Китаю Ван І анонсував мирну ініціативу «щодо політичного врегулювання кризи в Україні», яку Китай обіцяє оприлюднити до кінця лютого. За даними Bloomberg, «мирний план» Пекіну може включати заклики до припинення постачання зброї українським захисникам.

● І показав Кулебі план. Головний дипломат Китаю Ван І поділився з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою основними пунктами «мирного плану» врегулювання війни Росії проти України. Проте Київ має вивчити деталі після отримання повного тексту документа, додав керівник української дипломатії під час спільної пресконференції з високим представником ЄС з питань зовнішньої політики Жозепом Боррелем та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Кулеба додав, що як тільки Україна отримає документ, його ретельно вивчать та зроблять висновки. Він також наголосив, що «формула миру», запропонована президентом Володимиром Зеленським, залишається першочерговим пріоритетом.

● Віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс висловив застереження щодо мирної ініціативи, оголошеної Китаєм у війні в Україні. Про це повідомила Handelsblatt. Мирний план може спрацювати лише за умови відходу російської армії за кордони України, заявив Тіммерманс. «Якщо ми почнемо з припущення, що кордони поважаються, то все пекло вирветься на волю», — зазначив він.

Тіммерманс дав зрозуміти, що поки не ясно, як може виглядати китайський мирний план.

До речі:

● Китайський лідер Сі Цзіньпін готується відвідати Москву для проведення саміту з російським диктатором у найближчі місяці, повідомила The Wall Street Journal. Джерела видання наголосили, що ця зустріч стане частиною просування «багатопартійних мирних переговорів» і дозволить Китаю повторити свої заклики не застосовувати ядерну зброю.

За словами співрозмовників WSJ, підготовка до візиту перебуває на ранній стадії і час його проведення ще не визначено. Сі Цзіньпін може відвідати РФ у квітні чи на початку травня.

● Кремль поглине Білорусь до 2030 року? Росія планує «поглинути» Білорусь до 2030 року, — про це йдеться в кремлівському документі від літа 2021-го, який опинився в розпорядженні журналістів американських та європейських ЗМІ. Зокрема, з ним співпрацював і Kyiv Independent. Представник розвідки однієї з країн-членів НАТО заявив, що той має «правдоподібний і достовірний» вигляд. Джерело Kyiv Independent в українські розвідці заявило, що не може підтвердити справжність витоку файлів.

Ідеться про документ на 17 сторінок, що складається з двох частин. У першій викладено поетапні цілі: короткострокові (2022 рік) — завершення конституційної реформи, «враховуючи інтересів РФ» (поправки до конституції Білорусі ухвалили в лютому); середньострокові (2025 рік) — підписання програми політичної інтеграції; довгострокові (2030 рік) — контроль зовнішньої і оборонної політики, державного кордону країни та наявність «ефективних проросійських груп впливу».

У другій частині визначені пов’язані з планом ризики. Зрештою довгостроковий план передбачає формування спільної «союзної держави» під керівництвом Росії.

● ЗСУ будуть здатні перехопити ініціативу на полі бою вже поточного року, а рішення України продовжувати захищати Бахмут є стратегічно обґрунтованою спробою стримати окупаційні війська РФ на окремій ділянці фронту та послабити їх. Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW) за підсумками 20 лютого.

У звіті також оцінили несподіваний візит президента США Джо Байдена до Києва 20 лютого, заявивши, що це свідчить про підтримку України Заходом.

● Окупаційні війська РФ ведуть наступ на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках у районах Невського, Бахмута, Новобахмутівки, Водяного та Мар'їнки. Але, як повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні, Сили оборони відбили ворожі атаки.

● Майже 145 тис., про яких не скаже Путін. В Україні протягом минулої доби ліквідували близько 760 російських окупантів. Всього Росія втратила 144 440 своїх військових. Це дані Генштабу ЗСУ станом на ранок 21 лютого.

Крім того, українці знищили: танків — 3326 (+10 за добу), бойових броньованих машин — 6562 (+9), артсистем — 2338 (+4), РСЗВ — 471 (+0), засобів ППО — 243 (+0), літаків — 299 (+0), вертольотів — 287 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2023 (+5) і багато іншого.

● Путін набере нових. За даними американської розвідки, Путін планує мобілізувати ще сотні тисяч росіян до армії. Він «мотивуватиме» це тим, що захищає Росію від «поглинання НАТО та відновлює історичні землі». Про це написала The New York Times.

● Прем'єр Італії Джорджія Мелоні прибула до Києва. Це її перший візит в Україну.

При цьому: у Римі ще не обговорювали питання можливої передачі Україні винищувачів, але такий крок «малоймовірний», заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Але Рим «за кілька тижнів» разом із Парижем передасть Україні зенітно-ракетний комплекс SAMP-T, додав він.

● Євросоюз продовжив ще на рік — до 24 лютого 2024 року — санкції проти РФ за анексію захоплених територій України. В офіційному журналі ЄС вказано: йдеться про санкції, запроваджені за день до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у відповідь на «визнання» псевдореспублік «Л/ДНР». У жовтні 2022-го ці санкції розширили після того, як Росія провела на захоплених територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей незаконні «референдуми» та оголосила про анексію.

● Уряди більш ніж 30 держав виступили проти допуску росіян та білорусів до Олімпіади-2024 у Парижі, поки не буде визначено поняття їхнього нейтрального статусу. В листі, який наводить АР, вони закликали Міжнародний олімпійський комітет (МОК) уточнити визначення нейтралітету атлетів, оскільки той шукає спосіб дозволити росіянам та білорусам повернутися у міжнародний спорт.

Серед тих, хто підписав листа, — офіційні особи зі США, Великобританії, Франції, Канади та Німеччини, які представили майже п’яту частину всіх атлетів на Іграх у Токіо в 2021 році. Інші країни, — Польща, Латвія, Естонія та Литва, — які заявили про можливість бойкоту Ігор в разі продовження війни, також підписали цього листа. Документ став результатом саміту в Лондоні 10 лютого між лідерами урядів, які заслухали Володимира Зеленського, коли той заявив, що російським спортсменам не місце на Іграх у Парижі доти, доки триває агресія РФ.

І насамкінець:

● Кабмін призначив засновника фонду Повернись живим Віталія Дейнегу та колишнього посла в Канаді Андрія Шевченка заступниками міністра оборони Олексія Резнікова. Про це в ТГ написав Тарас Мельничук, представник уряду в парламенті.

Дейнега став заступником міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, Шевченко — заступником з питань євроінтеграції.

● 95% українців вірять у перемогу України у війні з РФ, — результат опитування соціологічної групи Рейтинг (перша декада лютого, 1626 респондентів). Соціологи зазначають: шок, розгубленість та невизначеність, щ обули в людей рік тому, змінились стійкою вірою у перемогу над агресором. 63% опитаних вважають, що для перемоги над РФ потрібно не менш ніж півроку або більше часу.

Наразі головна емоція, яку відчувають респонденти, думаючи про Україну — це гордість: за рік цей показник зріс з 34% до 75%.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.