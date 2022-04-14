Не вводите мир в заблуждение. Чем опасны слова Макрона о «братстве» россиян и украинцев 14 апреля, 16:04 Цей матеріал також доступний українською

В риторике президента Франции по поводу вторжения России в Украину — попытка всех помирить



И это было бы благородно, если бы речь шла о детской ссоре из-за игрушки, которую не поделили. Господин президент, я не хочу вас расстраивать, но у нас все гораздо серьезнее. Нас пытаются убить. А Украину — уничтожить. Это довольно специфическое проявление «братства».

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Я, конечно, понимаю, что во Франции есть выборы. И что в вашей стране — значительный пророссийский электорат. Но и вводить мир в заблуждение тезисами из путинского словаря массовой дезинформации — тоже не дело. Это именно Путин и его окружение говорят об украинцах, как о «братском народе». Они, правда, путаются — говорят то о братском народе, то об отсутствии этого народа, поскольку «русские и украинцы — это одно и то же». При этом существует определенная закономерность.

Чем больше в Кремле говорят о братстве между россиянами и украинцами, тем больше бомб, артснарядов, крылатых и баллистических ракет прилетает на головы украинцев. И, как вы понимаете, все эти килотоны взрывчатки не выбирают, кого они убивают — беременных женщин, младенцев, пожилых людей. Проявления своей братской любви русские и не скрывают. Во время переговоров в Турции между украинской и российской делегациями, когда Сергей Лавров рассказывал миру, что «Россия на Украину» не нападала, россияне разбомбили роддом мощными авиабомбами. И таких примеров, к сожалению, много.

Господин президент, нас просто пытаются убить. А Украину — уничтожить

Тревожно, что президент Франции сделал свое заявление уже после обнародованных фактов с признаками геноцида против украинцев в пригороде Киева — в Ирпене, Буче, Гостомеле, Бородянке и других населенных пунктах. Да, я знаю о распространяемой россиянами версии о том, что это украинцы сами уничтожают свои больницы, роддома, театры, нефтебазы, склады с продовольствием и другие объекты инфраструктуры. Сами же обстреливают свои города и уничтожают жилые кварталы, убивают своих людей и закапывают в ямы. Ничего удивительного — так работает медийная армия Путина под командованием таких персонажей как Владимир Соловьев, Дмитрий Кисилев, Маргарита Симоньян, Ольга Скабеева и другие. Нам в Украине не понять эту дьявольскую логику — уничтожать собственную страну, чтобы кому-то понравиться на западе и пробудить чувство жертвы? Чтобы получить дополнительную посылку с гуманитарной помощью в обмен на разрушенную страну, которую путинские стервятники превращают в кварталы кирпича, как в Сирии?

Но эта дезинформационная война россиян против здравого смысла не работает. И не только премьер Венгрии Орбан требует доказательств того, что военные преступления в Украине совершили российские военные, элитные отряды кадыровцев, представители ФСБ и Росгвардии. То есть, вся эта вооруженная орда заняла украинские города, погостила в них, попила чаю и вежливо вышла оттуда? И даже некоторые политики не видят причинно-следственных связей между этими событиями. Ведь даже при всех сомнениях — если бы не было российского вторжения, не было бы и разрушений инфраструктуры и убийств людей.

Я соглашаюсь, что должны быть железобетонные доказательства того, что гражданских убивали именно русские. Тогда уважаемые европейские политики — мяч на вашей стороне. Украина проводит экспертизу и эксгумацию массовых захоронений людей. Присоединяйтесь, отправляйте своих лучших экспертов. Все двери для вас открыты. Но и к тому моменту последствия этой войны с признаками геноцида перед вашими глазами.

Распространение нарратива о том, что «украинцы и россияне — два братских народа», просто поругавшиеся, может сработать дымовым занавесом для убийства украинцев и уничтожения Украины, как государства. Потому что подобные истории переводят фокус с объективного факта: кровавого вторжения России в Украину, масштабной войны в Европе, в результате которой путинский режим стирает с лица земли целые города вместе с теми, кто в них жил, на почти бытовые мотивы отношений между братьями. Ведь обычно никто не вмешивается в семейные скандалы.

Конечно, все знают библейскую историю о Каине и Авеле. Но, уважаемые, с тех пор прошли тысячелетия. И эволюция человечества должна двигаться вперед, а не вспять. И мы не имеем право подвергнуть сомнению известные нам общечеловеческие ценности, на которых базируется и цивилизация современной Европы.

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