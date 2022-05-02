Провал Кремля: Лавров оказался дураком 2 мая, 22:22 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 2 мая 2022 года

● Провал Кремля: Лавров оказался дураком. Кремлевские умеют шокировать своими заявлениями даже относительно нейтральные в отношении РФ страны. Нынче главный дипломат страны-агрессора Лавров выдал такое, что российского посла вызвали в МИД Израиля.

Видео дня

В интервью итальянской телекомпании Mediaset Лавров в числе прочего упомянул о еврейских корнях Владимира Зеленского. «Он [Зеленский] выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. „В семье не без урода“, как у нас говорят», — заявил российский чиновник.

● Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что слова Лаврова «непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой». Он уточнил, что ждет извинений со стороны Лаврова и вызывает российского посла в МИД.

● «Сказать, что Гитлер был евреем, все равно что сказать, что евреи убивали сами себя. Нацисты преследовали евреев, только нацисты были нацистами, только нацисты осуществляли систематическое уничтожение еврейского народа», — написал Лапид в Twitter.

● Эвакуация из Мариуполя, — начало получаться. Утром 2 мая началась эвакуация мирных жителей из Мариуполя, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. «Автобусы отправились из Мариуполя. По предварительной договоренности автобусы подберут людей в поселке Мангуш и Бердянске. Разрешено также присоединяться к колонне своим транспортом», — сказал он.

● «Надеемся, что тысячи наших мариупольцев, застрявших по дороге из Мариуполя в Запорожье (их не пропускали оккупанты), сегодня вечером или завтра утром попадут в Запорожье», — добавил Андрющенко.

● Позже появилась информация, что более ста гражданских — женщины, дети, старики, — которых эвакуировали накануне, добрались до Запорожья.

● Эвакуация, реальность которой вечером 1 мая подтвердил президент Владимир Зеленский, уже позволила вывезти с территории осажденного врагом завода Азовсталь более 100 женщин, детей и пожилых людей. Об этом вчера написала вице-премьер Ирина Верещук. Весь процесс проходит при поддержке ООН и Международного Комитета Красного Креста.

● Зеленский: Азов — это не «нацики». Президент Владимир Зеленский опроверг кремлевские фейки о «неонацистском» полку Азов, который обороняет Мариуполь. В интервью греческой телекомпании EPT он подчеркнул, что данное формирование Нацгвардии является частью украинской армии и к политике никакого отношения не имеет.

● Зеленский пояснил: во время первого вторжения РФ в 2014 году, когда сформировался Азов, некоторые его призывы «были достаточно радикальными в отношении РФ», однако с тех пор многое изменилось. «Это были добровольцы, и это была их личная точка зрения. Полк Азов — не добровольцы, а входит в состав Национальной гвардии. Они официальная армия нашей державы. Тот, кто хотел заниматься политикой — они пошли и занимаются политикой», — уточнил президент.

● Ахметов хочет отсудить у РФ $10 млрд. Холдинг Метинвест Рината Ахметова готовит судебные иски к РФ о возмещении ущерба, причиненного из-за разрушения металлургических заводов Азовсталь и ММК им. Ильича в Мариуполе. Об этом заявил совладелец Метинвеста и богатейший украинец Ринат Ахметов. «Довоенная капитализация двух наших заводов — Азовстали и ММК им. Ильича — составляла не менее $10 млрд. Мы готовим судебные иски, чтобы требовать от России возмещения всех убытков, причиненных нашим компаниям», — заявил он.

● «Я верю, что наши бойцы смогут отстоять город и мариупольцы будут эвакуированы. Я также верю, что российские солдаты понесут наказание за все преступления, совершенные в Украине и в Мариуполе. Ситуация в городе — ужасная трагедия и беда, которые нельзя простить», — добавил Ахметов.

● Северодонецк может стать следующим Мариуполем. Северодонецк (город восточнее Славянска, граничащий с Лисичанском, облцентр Луганщины) может попасть в осаду, если российские оккупанты не сумеют взять его штурмом. Такое предположение высказал Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА. По его словам, враг готовится наступать на город, перебрасывая к нему силы с мариупольского направления.

● «Оборона города сверхмощная, так что захватить областной центр Луганщины будет крайне тяжело. Но орки могут пойти другим путем — по мариупольскому сценарию. Это только предположение. Но мы готовы к любому развитию событий. Воины дадут врагу достойный отпор», — отметил Гайдай.

● Кровавая память оккупации. На территории Киевской области правоохранители обнаружили 1202 тела украинских граждан, которые погибли от рук российских военных.

● Тела погибших, по словам областной полиции Андрея Небытова, осмотрены следователями и переданы в судебно-медицинские учреждения для установления окончательной причины смерти.

● Первый ублюдок установлен. Прокуратура установила личность российского военного, который, по данным следствия, пытал и убивал мирных украинцев в Буче. Подозреваемый — это командир подразделения Росгвардии РФ Сергей Колоцея.

● В Офисе генпрокурора уточнили, что этот оккупант вместе с другими военнослужащими РФ убил четырех мирных жителей, а их тела нашли со связанными за спиной руками и следами пыток. Позже Колоцея из Беларуси отправлял в Ульяновск награбленное в Украине, — среди «подарков» родне был автомобильный капот.

● Россияне ударили по Одессе — попали в церковь. Вечером российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе, повредив религиозное сооружение. Секретарь СНБО Алексей Данилов уточнил, что в результате удара у церкви Московского патриархата «снесло крышу».

● Глава Одесской ОВА Максим Марченко заявил, что есть погибшие и раненые. «Мы этого так не оставим. Каждый раз эти подонки действуют как обычные террористы, а с террористами у нас разговор один», — написал Марченко в Telegram.

● Беспокоить маму не будут. ГБР совместно с сотрудниками Нацполиции провели масштабную спецоперацию по выявлению организаторов и исполнителей возможных диверсий и провокаций в годовщину трагедии 2 мая в Одессе. Арестовали 12 человек, у которых обнаружили арсенал оружия и взрывчатки, а также флаги с коммунистической символикой, медали, антиукраинские книги и агитационные брошюры.

● Топ-оккупанта пронесло. Начальник генштаба РФ Валерий Герасимов побывал на передовой на востоке Украины, в частности, в Изюме на Харьковщине. Однако он успел покинуть одну из позиций до того, как по ней успешно ударили ВСУ. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на украинских и американских высокопоставленных должностных лиц.

● Украинские военные вечером 30 апреля атаковали школу в Изюме, которую россияне используют как военную базу. По данным чиновников, Герасимов был там, но ему повезло уехать из этого места до украинской атаки.

● Разведка США подтвердила, что начальник генштаба РФ Валерий Герасимов посетил передовую на востоке Украины, сообщил СNN cо ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.

● Российские катера отправились точно за кораблем. Сегодня утром украинские военные уничтожили два российских катера типа Раптор возле острова Змеиный. Соответствующее видео опубликовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он отметил, что катера уничтожили с помощью Байрактара.

● Активная оборона продолжается. За минувшие сутки на территории Донецкой и Луганской областей украинские военные отразили 10 атак российских оккупантов. Также ВСУ уничтожили два танка, 17 артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной и 10 единиц автомобильной техники противника. А подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили семь беспилотных летательных аппаратов.

● Путин отправил на смерть уже 24 тыс. россиян. С начала войны РФ потеряла в Украине около 23,8 тыс. своих солдат. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ.

● Также оккупанты лишились почти 7 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 1048 ед., боевых бронированных машин — 2519 ед., артсистем — 459 ед., РСЗО — 152 ед., средств ПВО — 80 ед., самолетов — 194 ед., вертолетов — 155 ед. и так далее.

● У русских все идет по плану. РФ в начале полномасштабного вторжения задействовала более 120 батальонных тактических групп, что составляет примерно 65% всей ее наземной боевой численности, рассказали в Минобороны Великобритании. «Скорее всего, более четверти этих подразделений в настоящее время выведены из строя», — добавили там.

● Британцы отметили, что одни из самых элитных подразделений армии РФ, в том числе Воздушно-десантных войск, истощены: «России, вероятно, потребуются годы, чтобы воссоздать эти силы».

● Европа откажется от нефти РФ до конца года. Евросоюз намерен прекратить импорт российского угля летом, а до конца 2022 года откажется от российской нефти. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, эти меры ЕС предпримет в рамках санкций, введенных в ответ на развязанную РФ войну против Украины.

● Кремль, жди, — будет тебе эмбарго. Эмбарго ЕС на российскую нефть становится все более вероятным после того, как Австрия, Венгрия и Словакия отказались от своего права вето, сообщил немецкий телеканал ZDF. Мол, теперь ничто не мешает Евросоюзу ввести запрет на поставки нефти из РФ. По словам высокопоставленного дипломата ЕС, решающим фактором является то, что правительство Германии больше не будет задерживать введение эмбарго.

● Детали вроде переходного периода все еще остаются открытыми. Но, вероятно, решение об эмбарго должно быть принято в ближайшие несколько дней, хотя будет реализовано только в ближайшие несколько месяцев.

● Цель — обессилить Кремль. Санкции Запада должны быть направлены на ослабление экономики России, уверена Анналена Бербок, глава МИД Германии. «Вводя санкции, мы способствуем тому, чтобы дальнейшие военные действия силами России в других регионах в ближайшие несколько лет были невозможны», — сказала она

● По мнению Бербок, из-за своей агрессивной войны и западных санкций Россия терпит такой вред, что не сможет встать на ноги «в течение многих лет». Таким образом, Путин в конце концов ослабляет свою собственную страну.

● Индийские сталевары свернули Путину кукиш. Tata Steel, крупнейшая сталелитейная компания Индии и 10-я по объемам производства металлургическая компания в мире, отказалась от закупок российского угля. «Мы приняли осознанное решение прекратить вести дела с Россией. У Tata Steel нет сделок или сотрудников в России. Для обеспечения непрерывности бизнеса все наши сталелитейные предприятия в Индии, Великобритании и Нидерландах используют альтернативные источники сырья, чтобы покончить с зависимостью от России», — заявили там.

● Tata Steel была крупнейшим индийским импортером российского угля в первом квартале 2022 года — но вторжение РФ в Украину заставило компанию отказаться от поставок.

И для финала:

● Большой футбол для русских закончился. УЕФА не допустил российские клубы и сборную РФ к участию в следующем сезоне в турнирах под эгидой организации.

● Таким образом, клубы страны-агрессора в следующем сезоне не будут участвовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, Лиге чемпионов среди женщин и Юношеской лиге УЕФА. А сборная РФ пролетит мимо Лиги наций.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.