Что сказал Байден во время своей небольшой речи в Киеве 20 февраля, 16:31 Эксклюзив NV

В частности, Байден вспомнил, как президент Зеленский звонил ему в первые минуты российского вторжения

Когда сегодня прошел несколько кордонов, чтобы попасть в Мариинский дворец и увидел кавалькаду американских внедорожников GMC с дипломатическими номерами, понял, что в Киев приехал высокопоставленный чиновник из Вашингтона. Но мы с коллегой были не уверены, это президент США Джо Байден или вице-президент Камала Харрис, которая сейчас тоже пребывает с визитом где-то в Европе.

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Но когда спросил у коллег из американского посольства, кто приехал в Киев, они начали шутить, что в США сегодня официальный праздник — President’s Day. «Мы ответили на твой вопрос, кто приехал?» — улыбнулись они.

Оказалось, о празднике — не шутка. Президент США Джо Байден не испугался и посетил Киев, и сделал это в день официального праздника Дня президента США. Исторический визит.

В своей небольшой речи Байден вспомнил, как президент Зеленский звонил ему в первые минуты российского вторжения (в Вашингтоне был поздний вечер), призвал собрать мировых лидеров для поддержки Украины и добавил, что неизвестно, когда сможет говорить снова, потому что на улице слышны взрывы.

Украинское сопротивление он назвал astounding ( невероятно, поразительно)

«Но год прошел, Киев стоит, и стоит вся Украина», — сказал Байден. Украинское сопротивление он назвал astounding (невероятно, поразительно). Вообще это было наиболее употребляемое им в речи слово, кажется, он повторил его четыре раза. И добавил, что даже маленькие дети делают что-то ради победы. И это опять же astounding.

Сказал, что США предоставили Киеву много финансовой и военной помощи и предоставят еще больше, уж если и дети что-то делают. Будут предоставлять столько, сколько потребуется. Потому что украинцы показали миру, что такое мужество и борьба за свободу и демократию.

В качестве обратного жеста на признание мужества Байдена и его вклада для поддержки Украины он получил мемориальную доску с сегодняшней датой визита на Аллее смелости рядом с Верховной Радой. Теперь эта аллея начинается с его имени.

И это справедливо — больше, чем американское правительство и американский народ в это, наверное, самое сложное время украинской истории, для нас никто не сделал.

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