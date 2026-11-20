Поставим запятую в истории с мостом через Керченский пролив

Профильный вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что уже якобы есть 2 варианта восстановления, а «часть конструкций» могут запустить «через 1−2 месяца» … Что это значит — неясно. Но для российской аудитории — вполне приемлемо.

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Ибо россияне в массе знают только, что:

— Есть какие-то повреждения автомобильной части;

— Автомобильное движение «приостановлено»;

— Также было приостановлено, но уже восстановлено ж/д-движение.

В общем, что-то незначительное, никакой трагедии, все починят. Будет еще лучче!

Было приостановлено, но уже восстановлено ж/д-движение

Информирование дорогих россиян о том, что движение «приостановлено» вследствие падения арки моста весом 5000+ тонн в судоходный канал — есть благо и помощь в избавлении от иллюзий.

При этом, будет не лишним напомнить.

— Обе арки изготовил завод «Воронежстальмост».

— Собирала конструкцию компания «Стройгазмонтаж-Мост».

— Понтоны для транспортировки арок к месту установки сделали в Севастополе на Севморзаводе.

— Моделировал всю операцию Крыловский научный центр (Санкт-Петербург).

Пикантный нюанс, который в России стараются не выпячивать: непосредственно установка производилась с помощью мощных тросовых домкратов. Что это за домкраты? Россияне вслед за абхазской разведкой стараются не подтверждать, но и не опровергать. При этом в самой России есть комфортная уверенность, что это домкраты производства нидерландской компании Mammoet.

Арки установлены 9 лет назад. Домкратам, как минимум, нужен сервис. Было бы здорово получить от голландцев ответы: какова их роль в строительстве моста? Осуществляют ли они сервис данного оборудования? Рискнут ли поучаствовать снова, когда россияне к ним обратятся? А вдруг они непричастны?

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Аналогичное оборудование производит не так много компаний. Прямой аналог есть в США. Сопоставимые — в Британии, Германии, Швейцарии. Могут напрячься итальянцы.

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Есть два серьезных китайских производителя и компания из Южной Кореи. Япония опирается на филиал американской компании. Сопоставимый опыт есть в Бразилии.

Собственно, российские возможности до конца непонятны. Но на втором-третьем шаге там все равно возникают иностранцы. То есть, выбор теоретически есть, но это буквально дюжина источников.

Как минимум, стоит их проинформировать об устойчивой аллергии украинской стороны на тросовые домкраты, появляющиеся в указанной локации.

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Текст опубликован с разрешения автора