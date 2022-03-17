Кровавая нефть России. Что происходит в Черном море и у берегов Украины 17 марта, 09:17 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською

24 февраля РФ объявила закрытыми всю акваторию Азовского моря и акваторию Черного моря — то есть все черноморское побережье Украины

Таким образом, прекратился морской трафик из всех украинских портов. В то время в этих портах находилось около 70 коммерческих судов. И сейчас они там остаются. Известно также, что в первые дни после 24-го, как минимум, пять коммерческих судов получили попадание ракетами РФ, одно судно затонуло, еще два судна были введены в коммерческие порты Крыма. Также в порт оккупированного Севастополя введено судно Сапфир украинской морской поисково-спасательной службы.

Это экономическая война. Она будет иметь очень большие последствия, поскольку по морю Украина направляла около 60% своего экспорта и получала около 60% своего импорта. Остановился весь экспорт украинских товаров за границу. В частности, зерно, металл, железорудное сырье, подсолнечное масло и т. д.

Что касается импорта, то фактически перекрыт весь импорт, который Украина получала из Китая и других стран Юго-Восточной Азии и Турции.

За две недели до начала нового этапа войны — 8 и 9 февраля — в Черное море зашли шесть больших десантных кораблей (3 из Балтийского и 3 из Северного флота РФ). Также вернулись в Чёрное море большой десантный корабль ЧФ из Сирии, патрульный корвет из Сирии и ракетная подлодка ЧФ также из Сирии. Турция 27 февраля закрыла для российских военных кораблей пролив Босфор. Это не дало возможности (а Россия этого хотела) завести к Черному морю еще 4 ударных ракетных корабля, одну ракетную подлодку и 3 ракетных фрегата.

Таким образом, произошла ситуация, что у России на Черном море беспрецедентно огромная группировка крупных десантных кораблей. Общее количество — 13, один — в ремонте, то есть 12. Каждый из них может взять до 300 морских пехотинцев с техникой. То есть это всего 3 000 морских пехотинцев и около 80−100 единиц танков или БТРов.

Но то, что Турция перекрыла пролив и не дала зайти ракетным надводным кораблям, создало ситуацию — десантных кораблей много, а кораблей огневой поддержки не хватает. И это делает очень сложными десантные операции, которыми Россия уже почти три недели угрожает украинскому побережью Черного моря.

Десантных кораблей много, а кораблей огневой поддержки не хватает

Эти десантные корабли демонстрировали угрозу в районе Скадовска, косы Тендра и западнее Белгород-Днестровского. И продолжают это регулярно делать. Почему они то подходят, то отходят от этих районов? Потому что автономность этих десантных кораблей — до 30 суток. Они находятся в море с 8 февраля. Поэтому вынуждены периодически возвращаться в порты Крыма за горючим, боезапасом, питьевой водой, продуктами питания для десанта и так далее.

Также группировка кораблей ЧФ с первой декады февраля находится в Азовском море, создавая угрозу высадки десанта на Азовском побережье Украины.

Этой ночью они обстреливали с моря Мариуполь. В районе Кирилловской косы создали логистический хаб — с моря обеспечивают поставки той группировке, которая находится там на побережье в районе возле Мелитополя и несколько восточнее. И мы знаем также, что были случаи, когда обстреливали с моря побережье в районе Белгород-Днестровского. Но, несмотря на то, что в Крыму находится достаточно мощная группировка российской авиации, многие самолеты были сбиты ВСУ. И мы догадываемся, что у противника есть проблемы с пилотами. Есть информация, мы предполагаем, что из-за того, что некоторые пилоты видят большие потери, поэтому пилоты, вероятно, отказываются под любыми предлогами летать. Была информация, что в Крым перебазировали курсантов последних курсов авиационных учебных заведений. Поэтому они сейчас проводят много полетов в районе Севастополя, в районе Саки-Евпатория, — пожалуй последние учебные полеты. Они ведь не имеют соответствующего опыта эксплуатации этих самолетов.

Коллеги военные эксперты говорят, и я поддерживаю их мнение — для проведения десантной операции, например, в районе Белгород-Днестровского, в районе порта Черноморск (где есть паромные терминалы), куда теоретически могут зайти десантные корабли и разгружаться на причал, но для этого нужно создать в течение как минимум суток безусловное преимущество в воздухе. Надо нанести массированный артиллерийско-ракетный удар по позициям ВСУ на побережье, чтобы десант беспрепятственно высадился. Кроме того, ну, хорошо, высадили они 1,5−2 тысячи морской пехоты с каким-то количеством танков и БТРов, но их надо усиливать, нужно перевозить им поставки. Для этого тоже нужно постоянно создавать преимущество в воздухе, и постоянно поддерживать это артиллерией и ракетами. Они не смогли это сделать в первые дни, а сейчас, когда Одесса и ВСУ в Одесской области готовы к таким вариантам, эта возможность кажется очень сложной. Исключать ее нельзя, но и шансов на успех у них там немного.

Расскажу еще об одном аспекте ситуации на море. Россия примерно с 3−4 марта для своих коммерческих судов разблокировала трафик в Азовском море. Российские коммерческие суда и суда других стран, работающих на Азовские порты России, ходят сейчас через Азовское море, преимущественно ночью, перевозят грузы из российских портов Таганрог, Азов, Ростов-на-Дону, Ейск и Темрюк. Кроме того, там другие направления российского морского экспорта работают из портов Новороссийск, Туапсе. Этот морской экспорт состоит из нефти, сжиженного газа, зерна, серы, продуктов металлопереработки.

Мы сейчас начали проект Кровавая нефть. То есть фиксируем все проходы танкеров, идущих из российских портов через проливы Босфор и Дарданеллы. И вот, что мы зафиксировали. За 14 марта 2022 года через турецкие проливы, Средиземное море, прошло как минимум 9 танкеров. В среднем на каждом из них 100 тысяч тонн российской нефти. Всего только за 14 марта перевезено как минимум 600 тыс. тонн нефти, это сопоставимо по ценам со стоимостью 60-ти российских ракет Калибр, которыми они обстреливают Украину. Причем эти суда в основном не российские. Из тех 9-ти российское только одно. Три судна принадлежат судовладельцам Греции, два — Турции, одно — Южной Кореи, одно — Норвегии, одно — Монако. И везут они это в порты Росток (Германия), Дамиетта (Египет), через Суэцкий канал дальше в Индийский океан, в порты Греции, Индии и даже Польши. Там не все так просто. Потому что мы видим, что, как минимум, два огромных танкера остановились в Мраморном море, и, вероятно, не знают, куда идти. Ибо есть такая вероятность, что уже распространяется практика, когда в портах цивилизованных стран отказываются обрабатывать танкеры с российской нефтью.

То есть ситуация динамичная, мы ее отслеживаем и пытаемся информировать наших иностранных коллег о том, что это кровавая нефть, и надо всеми возможными и невозможными мерами прекратить российский морской экспорт.

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