До нового года будут хорошие новости с фронта 25 августа, 18:37

Чем жила страна 25 августа 2022 года

● До нового года будут хорошие новости с фронта. До конца года у Украины будут «хорошие новости» с фронта, уверен министр обороны Алексей Резников. Мол, ситуация будет зависеть от многих факторов, однако он настроен оптимистично. «Я осведомленный оптимист или хорошо проинформированный, поэтому у меня есть определенные положительные надежды, что в этом году будут хорошие, приятные новости для всего украинского общества и мира. Людям важно увидеть победу», — отметил министр.

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● По словам Резникова, «у нас с вами война на выживание, и мы выживем в этой войне, сломаем хребта этому Голиафу».

● Перелом в войне уже случился. В войне уже начался переломный момент, считает Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны. По его словам, россияне начали понимать, что их армия не так уж сильна, системы ПВО не так уж хороши — и армия страны-агрессора на самом деле не способна защитить временно оккупированную украинскую территорию.

● Буданов заявил, что армия РФ «отнюдь не вторая армия мира, и даже не четвертая» и «расплата придет». «Понимание, что расплата будет, приходит к людям, когда они начинают видеть и чувствовать, что война — это не где-то там в какой-то части мира, а у них. Поэтому переломный момент уже начался», — добавил он.

● Путин увеличивает армию. Российский диктатор Путин приказал военному руководству увеличить штатную численность войск РФ на 137 тыс. человек. Таким образом, общее количество российских военнослужащих, согласно замыслу Путина, должна составить 1 150 628 человек. Данный указ вступает в силу с 1 января 2023 года.

● Решение об увеличении штатной численности российской армии было принято на фоне ее колоссальных потерь в Украине, которые кремлевскому режиму не удалось восполнить ни скрытой мобилизацией, ни вербовкой наемников, которым обещали огромные по меркам РФ деньги.

● Почти 46 тыс. «хороших» русских. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 45 850 своих военных, из них 150 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на донецком направлении.

● Также оккупанты лишились более 12 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1929 (+5 за сутки), боевые бронированные машины — 4245 (+2), артсистемы — 1037 (+1), реактивные системы залпового огня — 272 (+9), средства ПВО — 148 (+1), самолеты — 234 (+0), вертолеты — 202 (+3), беспилотники оперативно-тактического уровня — 828 (+9) и многое другое.

● Подлый удар. Количество жертв вчерашнего ракетного удара РФ по Чаплино в Днепропетровской области возросло с 22 до 25 человек, из них двое — дети. Об этом сообщил в Telegram Кирилл Тимошенко, замглавы ОП: «11-летний мальчик погиб под завалами дома, еще один 6-летний ребенок — во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции. Пострадал 31 человек».

● Удар по Чаплино россияне нанесли 24 августа, на 31-ю годовщину Независимости. Вражеские ракеты попали в частный дом и объекты железнодорожной инфраструктуры, в частности, в станцию, где сгорели несколько вагонов пассажирского поезда и припаркованные рядом автомобили, в том числе с людьми.

● Русские играли на нервах. 24 августа Россия более 200 раз поднимала свои самолеты в воздух, из-за чего в Украине прозвучало рекордное количество воздушных тревог. Об этом сообщил Юрий Игнат, пресс-секретарь командования Воздушных сил.

● Грязная игра Кремля. Судилищем над бойцами полка Азов во временно оккупированном Мариуполе Кремль планирует снять с себя ответственность за военную агрессию российского диктатора Путина и отвлечь внимание от преступлений РФ. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

● Новый удар по Антоновскому мосту. Утром ВСУ в очередной раз ударили — из артиллерии — по Антоновскому мосту в окрестностях Херсона, сообщила Наталья Гуменюк, руководитель объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга. «ВСУ сделали все для того, чтобы оккупанты не могли использовать мост для переправки тяжелой техники и боеприпасов», — отметила она.

● Результаты удара еще уточняются, но командование уже имеет информацию о том, что оккупанты не могут ни использовать, ни ремонтировать мост.

● МАГАТЭ скоро попадет на АЭС. Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на оккупированную Запорожскую АЭС может состояться до 5 сентября, а у инспекторов будет больше полномочий, чем предполагалось изначально. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

● Сегодня ЗАЭС, впервые в своей истории, была полностью отключена от энергосети из-за действий российских оккупантов. Об этом сообщил НАЭК Энергоатом в Telegram: «Потребности АЭС в электропитании обеспечиваются с энергосистемы Украины через линию связи ЗАЭС — Запорожская ТЭС. Замечаний к работе автоматики и систем безопасности сейчас нет. Идут пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети».

● Немцам тяжело расставаться с оружием. Дальнейшие поставки вооружения Украине усложняются из-за «абсолютного дефицита собственных запасов», заявила Анналена Бербок, глава МИД Германии. По ее словам, дальнейшие поставки оружия из Германии идут по «тонкой грани». Министр заявила, что с украинской точки зрения, «конечно, вчера лучше делать поставки, чем сегодня». Однако Германия также должна думать в среднесрочной перспективе.

● По словам Бербок, из-за проблемы с оружием в Германии военная промышленность была вынуждена «производить материалы специально для Украины».

● Шольц оптимистичен. При этом канцлер Германии Олаф Шольц посетил полигон Путлос, где украинские военные учатся работе с зенитными установками Gepard. Он встретился с солдатами из Украины. А после визита он заявил, что Германия хочет помочь «обеспечить солдатам оптимальную поддержку, в которой они нуждаются».

● В правительстве Франции призвали расследовать возможную причастность компании TotalEnergies к поставкам реактивного топлива для российских военных самолетов.

● Минус Индия. А на заседании Совбеза ООН 24 августа Индия впервые не поддержала Россию, проголосовав за выступление президента Украины Владимира Зеленского во время процедурного голосования.

И для финала:

● В столице появится улица героев полка Азов. Власти Киева приступили к реализации предложений в рамках процесса дерусификации столичных топонимов. На данное время уже рассмотрен первый пакет предложений, в рамках которого переименуют более 100 объектов.

● В частности, вместо улицы Маршала Малиновского будет Героев полка Азов, Кемеровская станет Гетмана Даниила Апостола, а Тульская площадь — Героев УПА.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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