Три сюрприза войны. Что стало неожиданным для Путина и самих украинцев 19 марта, 13:25 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською

Каждая война преподносит сюрпризы, но в войне Путина против Украины — и косвенно против всего демократического Запада — поразительно то, что для Путина сюрпризы только плохие, а для Украины есть и хорошие

Ну как же так? Уверен, что, когда Путин планировал эту войну, он предполагал, что недельки через три уже произнесет победную речь в украинском парламенте, приветствуя возвращение Украины в лоно матушки России. Вероятно, он также предполагал, что президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в изгнании в Польше, российские войска все еще будут собирать на своих танках цветы, брошенные украинцами в знак приветствия, а Путин и президент Китая Си Цзиньпин ударят по рукам — мол, показали мы НАТО и Сонному Джо, кому надлежит устанавливать нормы международной системы.

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Вместо этого украинцы преподали россиянам урок, как можно бороться и умирать за свободу и самоопределение. Путин оказался изолированным в своей собственной безмикробной камере, вероятно, опасаясь пули от любого российского офицера. Зеленский выступил перед Конгрессом США. И вместо того, чтобы покончить с глобализацией, люди по всему миру используют глобальные сети для мониторинга и влияния на войну совершенно неожиданным образом. Они посылают деньги на поддержку украинцев в несколько кликов и тем же способом говорят всем от McDonald’s до Goldman Sachs, что, пока российские солдаты не уйдут из Украины, те не должны делать бизнес в России.

Вот еще один сюрприз, который мало кто мог предвидеть, особенно — Китай и Россия. Китай полагался на свои собственные вакцины для борьбы с COVID-19, наряду с политикой нулевой терпимости и немедленного карантина для предотвращения распространения коронавируса. Увы, китайские вакцины, кажется, менее эффективны, чем все остальные. И поскольку карантинная стратегия Китая привела к тому, что у населения от предыдущих штаммов не выработался иммунитет, вирус теперь распространяется как лесной пожар. Как на днях сообщил The Times: «Десятки миллионов жителей китайских провинций и городов, включая Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь, находятся в изоляции на фоне вспышки штамма омикрон. Поездки между городами запрещены, производственные линии остановлены, а торговые центры закрыты».

Раз уж Путин начал эту войну, он не остановится ни перед чем

И что из этого? А то, что это убивает спрос и снижает цену на сырую нефть, которая достигнув $130 за баррель из-за войны в Украине, упала ниже $100. А какая страна отчаянно нуждается в высоких ценах на нефть, потому что мало что может продать миру для финансирования своей войны? Путинская Россия. Таким образом, китайская стратегия борьбы с COVID препятствует стратегии Путина в отношении цен на нефть — похоже, причиняет ему столько же вреда, сколько и то все, что делают США. Мы все по-прежнему связаны гораздо больше, чем могли себе вообразить.

Теперь, когда мы прошли начальный этап этой войны, сюрпризы продолжают появляться. Три самых больших сюрприза для меня, которые обнажила эта война, — это особая жестокость и, на контрасте, — необыкновенные проявления мужества и доброты.

Я никогда не питал никаких иллюзий: раз уж Путин начал эту войну, он не остановится ни перед чем, ради звания «победителя». Тем не менее, ошарашивает то, как быстро он связал сам себе руки. В течение трех недель Путин прошел путь от заявления о том, что цель вторжения — освободить Украину от ее «нацистского» руководства и вернуть Киев в его естественную российскую среду, — до уничтожения украинских городов и хаотичного обстрела мирных жителей, чтобы сломить их сопротивление его воле.

Этот вид порочного безумия присущ только отвергнутому любовнику или «убийству ради сохранения чести». А когда такое безумие проявляется у лидера сверхдержавы, обладающей примерно 6 тысячами ядерных боеголовок, то это шокирует и ошеломляет. Поведение этого человека предвещает и более зловещие сюрпризы.

Мужество, которое, казалось бы, обычные люди проявляют на войне, меня всегда поражало. В данном случае не только украинцы, но и россияне, которые отказываются покупаться на ложь Путина, зная, что он превращает их страну в изгоя. У меня захватывает дух от мужества, продемонстрированного Мариной Овсянниковой, сотрудницей российского государственного Первого телеканала, которая ворвалась в прямой эфир с криком: «Остановите войну!» и держала за спиной ведущей новостей плакат с надписью: «Здесь вам врут!». Ее допросили и на время отпустили — вероятно, из-за опасений Путина, что из нее сделают мученицу.

Во время войн совершаются необычайные добрые дела. В этой войне неожиданно добрые дела проявились через сервис бронирования жилья Airbnb. Руководство Airbnb говорит, что в начале марта они увидели, как пользователи начали использовать их платформу совершенно по-новому.

Только за последние две недели, по данным компании, люди из 165 стран забронировали более 430 тыс. ночей для проживания в Украине без намерения его использовать, а лишь для того, чтобы пожертвовать деньги украинцам, о большинстве из которых они никогда даже не слышали. Airbnb временно отменил все сборы с гостей и хозяев за бронирование в Украине, поэтому они превратились в $17 млн, ушедших непосредственно арендодателям. Больше всего брони — из США, Великобритании и Канады, а замыкают первую десятку Австралия, Германия и несколько других европейских стран.

Кроме того, по состоянию на воскресенье, 13 марта, около 36 тыс. человек из 160 стран зарегистрировались через некоммерческую дочернюю компанию Airbnb — Airbnb.org, чтобы принимать у себя беженцев из Украины.

Совершить такой охват не под силу даже американскому гиганту — Агентству международного развития, USAID.

Многие украинцы, получившие эти пожертвования через бронирование, ответили своим благодетелям. Так завязываются новые дружеские отношения, что позволяет иностранцам гораздо глубже понять влияние этой войны. Это создает сообщество доброты, которое, хоть и не сможет само победить путинские танки, но может помочь поддержать тех, кто полон решимости сопротивляться им, напомнив, что они не одиноки — а одинок Путин.

Я ничуть этому не удивлен. Я всегда утверждал, что глобализация — это не только торговля. Это также способность стран, компаний, а теперь все чаще и отдельных лиц связываться и действовать глобально. Люди не могут без общения, а технологии современного делают его все проще и доступнее.

Да, война преподносит как приятные сюрпризы одним, так и неприятные другим — тем людям, которые ответственны за эту войну. То ли еще будет. Но не будем забывать, что это все же война, и, к сожалению, неприятных сюрпризов (и для всех) в ней всегда больше.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Томаса Фридмана. Републикация полной версии текста запрещена.

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