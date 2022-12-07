Что Путин готовил Украине и куда он теперь собирается бежать 7 декабря, 21:03

Чем жила страна 7 декабря 2022 года

● Что Путин готовил Украине и почему его план провалился. Кремль рассчитывал, что уже через десять дней вторжения за армией РФ останется лишь второстепенная роль поддержания нового «порядка» в Украине, а к августу 2022-го вопрос аннексии украинских территорий будет закрыт.

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Вместо этого месяцы боев обнажили тотальные проблемы армии оккупантов и преподнесли западным военным специалистам важные уроки о современной полномасштабной войне.

Об этом идет речь в аналитическом исследовании Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI). Доклад называется Предварительные уроки конвенциональных боевых действий, извлеченные из вторжения России в Украину: февраль — июль 2022 г. Среди его соавторов — не только британские специалисты, но и генерал-лейтенант Михаил Забродский, бывший командующий воздушно-десантными войсками Украины.

Авторы 69-страничного исследования подчеркивают, что вторжение РФ в Украину дало «беспрецедентную возможность» оценить реальный военный потенциал России, а также роль ряда современных вооружений на поле боя (включая бронированную технику, противотанковые средства, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), авиацию и БПЛА — об эффективности которых в этой войне среди экспертов длятся горячие дискуссии).

Аналитики RUSI считают уроки, извлеченные из первых шести месяцев войны, «жизненно важными» по двум причинам: для Украины, если она будет и далее получать соответствующую военную поддержку от своих международных партнеров; для членов НАТО, если они хотят быть способными сдержать военную агрессию в будущем.

Автора доклада подчеркивают, что ограничились в своем анализе первыми месяцами войны (до июля 2022 года), поскольку провал изначальной российской «теории победы» и ее вынужденная переориентация на бои за Донбасс уже являются частью истории. В то время как текущие контрнаступательные операции Украины, ее противодействие волне мобилизации в РФ и кампании российских ударов по инфраструктуре все еще требуют тишины и неразглашения.

● Ключевые выводы и оценки из доклада RUSI:

Самоуверенность Путина. «Уверенность Кремля в том, что он может вторгнуться в Украину без значительного международного вмешательства была важной причиной для того, чтобы развязать полномасштабное вторжение», — пишут аналитики RUSI. Такой вывод они озвучивают, анализируя первый этап развертывания российских войск на границе с Украиной весной 2021 года.

Разделение украинцев на «четыре сорта». Стратегической целью вторжения РФ было подчинение Украины. Кремль рассчитывал, что уже через десять дней после начала полномасштабной войны за армией РФ останутся только «вспомогательные функции», тогда как на российские спецслужбы ляжет ответственность за создание оккупационных администраций. Эти действия «имели решающее значение для российской теории победы в операции», поэтому планы для спецслужб пытались проработать максимально детально, поясняет RUSI.

К примеру, российская контрразведка составила списки, согласно которым украинцев разделяли на четыре категории: те, кто подлежит физической ликвидации; те, кого необходимо будет подавить либо запугать; предположительно нейтральные лица, которых можно склонить к сотрудничеству; те, кто готов сотрудничать.

Чтобы справиться с теми, кто оказался в «топовой» категории, ФСБ заранее организовала учения для подразделений ВДВ — их натаскивали на выполнение задач в духе «захвати или убей». Причем целью захвата во многих случаях было бы предание «суду» с последующей казнью украинцев, участвовавших в Революции Достоинства 2014 года.

Существовали и первоначальные списки лиц второй категории, хотя впоследствии РФ надеялась их расширить: проверяя население Украины путем поквартирных обысков и используя фильтрационные лагеря для создания «досье» на подавляющее число жителей оккупированных территорий Украины.

Фильтрацию планировалось использовать как для запугивания людей, так и для того, чтобы определить, нужно ли их переселять в Россию, и чтобы отслеживать и подавлять сети сопротивления. Кроме того, предполагалось, что со временем РФ отправит учителей и других чиновников, чтобы те занялись «перевоспитанием» украинцев.

В целом военное вторжение должно было продлиться 10 дней, а полностью обеспечить себе аннексию территорий Украины Москва рассчитывала к августу 2022 года.

Блэкаут как оружие Кремля. По сравнению с кампанией ракетных ударов по энергообъектам Украины, которую РФ ведет с октября, перед вторжением иной была лишь предполагаемая форма такого шантажа. Россия надеялась быстро взять под контроль все украинские АЭС, которые обеспечивают 60% генерации электроэнергии.

Кроме того, оккупанты планировали установить тотальный контроль над властью в Украине: на региональном уровне — принудить к сотрудничеству губернаторов и местные власти; на национальном уровне — убить представителей исполнительной власти и захватить парламент, а также сформировать в нем на базе пророссийских сил фракцию Движение за мир, принудив остальных депутатов ее поддерживать.

В Кремле надеялись, что силами этого марионеточного Движения за мир смогут на парламентском уровне запретить сопротивление в Украине (якобы «во имя сохранения мира»). «Регионы, оказывающие сопротивление, могли бы быть впоследствии отрезаны от электричества, водоснабжения и финансирования Нацбанком», — поясняют аналитики RUSI.

Неожиданная сила Украины. В первые дни большой войны Россия достигла преимущества сил 12:1 севернее Киева, стремясь быстро захватить столицу (перед вторжением РФ пыталась ввести Украину в заблуждение и заставить ВСУ сосредоточить основные силы на востоке).

Командование ВСУ действительно долгое время полагало, что главным направлением удара РФ станет Донбасс с целью уничтожить украинскую группировку в зоне ООС. Когда же из подготовки РФ в последние трое суток перед вторжением командованию ВСУ стало очевидно, что основное наступление развернется именно с севера, за семь часов до вторжения был отдан приказ о передислокации украинских войск. В результате многие подразделения ВСУ к началу вторжения не успели достичь предписанных им оборонительных позиций, особенно на северном направлении.

За первые 48 часов вторжения РФ сумела ударить по 75% стационарных объектов украинской системы ПВО (хотя в целом Украине удалось избежать катастрофы, рассредоточив свои арсеналы, авиацию и средства ПВО — так, за те же 48 часов было поражено лишь 10% мобильных средств ПВО).

В итоге, констатируют аналитики RUSI, важным фактором провала начальной фазы вторжения стал любопытный парадокс. Армии РФ удалось достичь эффекта неожиданности и поначалу завладеть инициативой на оперативном уровне, однако на тактическом уровне российские солдаты и подразделения были не готовы к тому, что им приказали делать — и к такой войне в целом. Тогда как ВСУ, отчасти застигнутые врасплох, тактически опирались на подразделения и военнослужащих, которые восемь лет психологически и практически готовились к боям с таким противником. Взаимодействие между этими переменными в итоге во многом определило исход первых 72 часов боев, констатируют авторы отчета.

Зверства оккупантов и смена тактики ВСУ. После того, как уход российских войск из-под Киева и из северных областей Украины впервые обнаружил масштаб зверств армии РФ в оккупированных городах, ВСУ пришлось отказаться от принципа маневренной обороны. Именно его использовали в начале войны. Такая оборона является наиболее эффективной с военной точки зрения в случае неравных сил: когда обороняющаяся сторона выманивает и растягивает линии врага, даже ценой временной потери территорий, чтобы затем нанести удар, отрезать противника и максимизировать его потери.

Однако, как подчеркивают аналитики RUSI, раскрытие масштабных военных преступлений, совершенных российскими войсками, «создало политический климат, в котором сдача территорий, а особенно населенных пунктов, стала неприемлемой». Уже на Донбассе ВСУ перешли к иному виду обороны: демонстрируя, что украинская армия будет удерживать позиции так долго, как это только возможно. «Это не означает, что политические решения губительным образом повлияли на принятие военных решений. Наоборот, одной из сильных сторон украинского государства является сохранение здорового дискурса между гражданскими и военными, а также способность уравновешивать эти критические важные факторы», — пишут аналитики Института.

Война выявила пять главных проблем российской армии, повлиявших на ее провалы: в ней царит строгая иерархия между родами войск, а военные в целом подчиняются спецслужбам; война против Украины доказала неэффективность российских БТГ (батальонных тактических групп); армия РФ склонна повторять свои ошибки, до тех пор, пока приказы не изменятся на более высоком уровне; военнослужащие РФ уязвимы для дезинформации и введения их в заблуждение; настоящей бедой для армии РФ в Украине стал «дружественный огонь».

● Путин уже готов к бегству? Высшее руководство РФ разрабатывает план своей эвакуации из страны на случай поражения в войне против Украины, заявил экс-спичрайтер российского диктатора Путина Аббас Галлямов (сейчас находится на Западе) со ссылкой на инсайдерский источник. По его словам, работа над проектом под неофициальным названием Ноев ковчег идет с весны.

Галлямов заявил, что окружение диктатора «не исключает, что проиграет войну, лишится власти и ему придется куда-то срочно эвакуироваться». Изначально в качестве основной площадки рассматривался Китай, предложенный «кошельком Путина» Юрием Ковальчуком, однако в перспективах сотрудничества с ним россияне быстро разочаровались. Сейчас в качестве перспективной рассматривается Латинская Америка — Аргентина и Венесуэла. «Про первую никаких подробностей не знаю, а вот проект перемещения во вторую курирует [глава Роснефти] Сечин. У него хорошие личные отношения с Мадуро [самопровозглашенным президентом Венесуэлы] и именно к нему переходит сейчас кураторство над эвакуационным проектом», — сообщил Галлямов.

● ВСУ смогут бить даже по Сибири. У Украины теперь нет ограничений по расстоянию ударов по территории России. Вскоре эти удары могут достичь Сибири, заявил Financial Times советник украинского правительства по обороне. «Скоро и в России не будет безопасных зон», — сказал он.

FT отмечает, что на этой неделе Киев продемонстрировал, что может наносить дальние удары без западного оборудования после того, как запустил беспилотники своего производства, которые поразили три военные базы в глубине России — одну всего в 160 км от Москвы (и в 700 км от границы). Украина публично не взяла на себя ответственность за удары, и многие детали операции до сих пор остаются в секрете. «Но что отличает последние удары Украины, так это их дальность и то, что они пробили российскую систему ПВО и поразили стратегические военные базы, которые ранее считались неуязвимыми», — отмечает газета.

Один из чиновников из западного министерства обороны сказал, что эти атаки сделают россиян менее уверенными в себе. По его словам, теперь РФ придется подумать, как рассредоточить свое военное имущество и обезопасить его.

«Атаки беспилотников не помогут Украине выиграть войну. Лучший способ сделать это — уничтожить российские военные активы на территории Украины. Но это помогает нашим операциям по влиянию внутри России, которые Запад не хочет поддерживать», — сказал украинский советник.

● Дайте Украине ракеты. США или какой-либо европейской стране давно пора предоставить Украине ракеты большой дальности, например, ATACMS, заявила премьер Литвы Ингрида Шимоните. Запад, по ее мнению, мог бы сделать еще больше, чтобы помочь Киеву защитить себя. «Украинцам нужно такое оружие», — добавила премьер.

Американские чиновники утверждают, что ракеты большей дальности не являются необходимыми для нынешней борьбы Украины. По их мнению, Москва будет «рассматривать это как эскалацию». По словам представителя Конгресса, одной из причин, почему ATACMS не передают Киеву, являются «разногласия по нанесению ударов по целям в Крыму».

● Немцев подталкивают к передаче ВСУ танков? Вашингтон дал понять Берлину, что не против передачи ВСУ тяжелых танков Leopard-2, на поставках которых настаивал Киев. Об этом рассказало издание FAZ со ссылкой на два осведомленных источника. Мол, Джейк Салливан, советник президента США по нацбезопасности, еще в октябре озвучил соответствующую позицию Енсу Плетнеру, который является советником канцлера Олафа Шольца по внешней политике.

Шольц неоднократно отказывался передавать тяжелые танки Украины, ссылаясь на то, что подобное решение Берлин готов принимать только в координации со своими партнерами.

● Помогать, не останавливаясь. Россия хочет не переговоров, а заморозить войну для нового наступления весной, уверен генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, условий для мирного урегулирования войны сейчас нет. Потому генсек призвал членов Альянса продолжать поставлять оружие Киеву в течение зимы.

● Украина может получить более $3 млрд из афганского фонда НАТО (был нацелен на поддержание безопасности Афганистана), написало Politico со ссылкой на западных чиновников, знакомых с ситуацией.

В тему:

● НАТО боится Украины. Для многих западных чиновников вопрос вступления Украины в НАТО — это тема, которую они не будут затрагивать, а при давлении они озвучат заученные, краткие и механические ответы, пишет Politico. Издание уточнило, что «это настолько взрывоопасный вопрос, что многие союзники по Альянсу стараются даже не говорить о нем».

Politico пишет, что причины такой ситуации разные. Во-первых, НАТО расколото касательно того, как, когда, а в некоторых случаях даже если, Украина должна присоединиться. Во-вторых, страны не хотят «дальше провоцировать Кремль», зная о «сверхчувствительности» Путина к расширению НАТО на восток. «И самое главное, членство в НАТО по закону требует, чтобы союзники пришли на помощь Украине в случае нападения — перспектива, о которой многие не будут говорить», — сказано в статье.

● «НАТО должно быть готово к сложным отношениям с Россией в течение длительного времени», — сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, даже когда война РФ против Украины закончится, «это не значит, что мы вернемся к каким-то хорошим или нормальным отношениям с РФ».

● Путин сам не остановится. Российский диктатор Путин делает все, чтобы продолжать войну против Украины. Глава Кремля не может признать, что совершил историческую ошибку, заявил президент Владимир Зеленский на церемонии награждения Madeleine K. Albright Democracy Awards.

Тем временем в США:

● Республиканцы проверят поставки Украине. Члены Палаты представителей от Республиканской партии решили поддержать идею аудита военной помощи, предоставленной США Украине, сообщила The Washington Post. Издание пишет, что событие стало «самым убедительным сигналом» о том, что администрация Джо Байдена столкнется с более строгим контролем. По мнению членов Демократической партии, аудит рискует послать Украине месседж о том, что США «поддерживают войну».

Резолюцию с требованием об аудите предложила сторонница экс-президента Дональда Трампа Марджори Тэйлор-Грин. Ранее она критиковала решение администрации Байдена предоставить Украине масштабную военную и экономическую поддержку. WP пишет, что Тэйлор-Грин «быстро превратилась из маргинального члена Палаты представителей во влиятельного партийного посредника».

В результате резолюцию могут одобрить уже в начале 2023 года, когда соберется обновленная на выборах в ноябре Палата представителей — большинство в ней получили республиканцы. В проекте документа содержится требование в течение двух недель передать в Конгресс все документы, связанные с помощью США Украине. Ряд членов Республиканской партии, которые продолжают поддерживать помощь Украине, готовы проголосовать за резолюцию, поскольку она не лишает Украину ни текущего, ни будущего финансирования.

● $800 млн от Вашингтона. Сенат Конгресса США поддержал проект нового оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год. «Наращивание помощи Украине и НАТО. Проект расширяет и модифицирует инициативу помощи Украине в сфере безопасности и утверждает выделение дополнительных $800 млн помощи в 2023-м», — отмечено в документе. Законопроект также предусматривает выделение $2,7 млрд на наращивание мощностей производства боеприпасов.

Общий оборонный бюджет США в следующем году должен составить рекордные $858 млрд.

● Русские «шахиды» отбиты. За прошедшие сутки украинские военнослужащие сбили 14 иранских беспилотников Shahed-136 (россияне называют их Герань-2). Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Кроме того, украинские защитники уничтожили один беспилотник Орлан-10 и еще два дрона, тип которых уточняется.

● В ночь на 7 декабря в Киевской области воздушная тревога длилась три часа, а жители слышали звуки иранских дронов Shahed. Об этом в Telegram сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. Но на территории региона прилетов, по его словам, не зафиксировали.

● Как пояснил Юрий Игнат, пресс-секретарь командования Воздушных сил, Россия применила иранские дроны впервые за три недели. И мороз, как доказала нынешняя атака, этим БПЛА не помеха.

● Атака дронами со стороны РФ по территории Украины в ночь на 7 декабря — это «шаг отчаяния», заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Но та была неудачной, добавил он.

● Как на убой. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 92 740 своих военных, за минувшие сутки — 540. Такие данные на утро 7 декабря привел Генштаб ВСУ.

Также оккупанты лишились более 18 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2935 (+6 за сутки), боевые бронированные машины — 5909 (+4), артсистемы — 1923 (+8), реактивные системы залпового огня — 395 (+0), средства ПВО — 211 (+0), самолеты — 281 (+0), вертолеты — 264 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1601 (+14) и многое другое.

● СБУ продолжает. Сотрудники СБУ (вместе с Нацгвардией и Нацполицией) провели контрразведывательные мероприятия на объектах «УПЦ МП» в Черкасской, Волынской и Херсонской областях, — монастырях, соборах, управлениях епархий. Все затеяно, по словам представителей спецслужбы, ради того, чтобы исключить использование религиозных общин как ячеек «русского мира» и защитить население от провокаций и террористических актов. При участии представителей церкви правоохранители осмотрели территории и помещения (в том числе гостиничного типа) в поиске подозрительных лиц и запрещенных предметов. Нашли ли что-то? Об этом в СБУ не сообщили.

Данными обысками СБУ продолжила работу по массовым проверкам «московского патриархата».

● Священника подконтрольного РПЦ московского патриархата, который передавал российским оккупантам разведданные о позициях ВСУ в Северодонецке и Лисичанске Луганской области, суд приговорил к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщили в СБУ. Следователи установили, что прокремлевский поп был завербован спецслужбами РФ еще в 2014 году.

● Арестован бывший депутат БПП. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал экс-депутата ВР от БПП Александра Грановского (близок к бизнес-партнеру Петра Порошенко Игорю Кононенко), которого подозревают в организации коррупционной схемы на Одесском припортовом заводе (ОПЗ). Об этом сообщили в пресс-службе САП. Такое решение суд принял по ходатайству НАБУ, которое считает: реализация Грановским коррупционной схемы при продаже минеральных удобрений нанесла ущерб ОПЗ (99,5% принадлежат государству) на 93,3 млн грн.

● Сегодня же ВАКС отправил в СИЗО подозреваемого в создании преступной организации одесского бизнесмена Бориса Кауфмана (недавно задержанного) с альтернативным залогом в 129 млн. грн. По данным следствия, преступная организация, руководителями которой были Кауфман и его партнер Александр Борухович (прежняя фамилия — Грановский) ежемесячно накапливала доход в среднем по 12 млн грн. НАБУ и САП утверждают, что участники преступной организации занимались регулярным подкупом чиновников Одесского горсовета.

● Права в Дія приравняли к пластиковым. В Украине права в приложении Дія с 14 декабря можно будет использовать без пластикового аналога. Соответствующее постановление подписал премьер Денис Шмыгаль. В Минцифры отметили, что даже при оформлении водительского удостоверения можно будет выбрать, сделать только диджитал-документ или заказать пластиковую карту.

В приложении Дія документ доступен в украиноязычной и англоязычной версиях. К тому же, права и техпаспорт имеют международную кодировку, которая используется в ЕС, США и Канаде. В ведомстве отметили, что это «решительный шаг к международной интеграции Дії» и использованию приложения за рубежом.

И для финала:

● Зеленский и «дух Украины». Президент Владимир Зеленский и «дух Украины» стали человеком года по версии журнала Time. В сопроводительном материале издание рассказало о визите главы государства в освобожденный Херсон. причиной своего визита туда Зеленский назвал людей.

Time пишет, что у Зеленского видение победы теперь выходит за пределы освобождения территории. «В нашем интервью на обратном пути из Херсона Зеленский подчеркнул, что вторжение этого года — это лишь очередная попытка России за последний век покорить Украину. Он намерен сделать ее последней, даже если это потребует гораздо больше времени и жертв», — говорится в статье. Зеленский заявил, что еще слишком рано оценивать, можно ли достичь этой цели.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.