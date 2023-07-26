Преступление, которое Путин готовит на Черном море 26 июля, 17:43

Чем жила страна 26 июля 2023 года

● Злочин, який Путін готує на Чорному морі. Після виходу зі «зернової угоди» країна-агресор готує кораблі та авіацію до блокування і знищення цивільних суден у Чорному морі. Про це повідомив медійний майданчик Military Media Center, який координує Міноборони України. «Після виходу Росії із зернової ініціативи, збройні сили окупантів активізували бойову підготовку надводних сил і морської авіації Чорноморського флоту. Росіяни, зокрема, відпрацьовують блокування морських районів, виявлення та знищення кораблів», — заявили там.

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У Міноборони стверджують, що росіяни тренуються вражати цивільні судна, які прямуватимуть і з портів України. Також, за даними міністерства, окупанти продовжують удосконалювати систему оборони Криму, зокрема, Армянського та Перекопського напрямків.

● 17 липня Москва оголосила про вихід із зернової угоди, мотивувавши це повторним підривом Кримського мосту.

● Це була СБУ. Голова СБУ Василь Малюк офіційно визнав, що за підривом Кримського мосту (очевидно, за тим, що стався 8 жовтня минулого року, — про підрив від 17 липня 2023-го уточнень не було) стоїть очолювана ним спецслужба.

Британська розвідка теж бачить ознаки підготовки росіян до блокування суден:

● Блокада Одеси. Чорноморський флот РФ змінив свою позицію, готуючись здійснити блокаду України. Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії. За даними звіту, російський корвет Сергій Котов (нещодавно атакований дронами) був розміщений у південній частині Чорного моря, і здійснював патрулювання морського шляху між Босфором та Одесою.

● Під час атаки Росії на порт Рені в Одеській області в ніч проти 24 липня під обстріл потрапило суховантажне судно Румунії. Генконсульство цієї країни в Одесі з’ясувало, що, за попередніми даними, судно зазнало незначних пошкоджень і продовжило свій рейс. Жоден румунський громадянин не постраждав.

● У Пентагоні заявили, що на тлі блокади Росією експорту українського зерна Чорним морем продовжать допомагати Києву на полі бою.

● Вчора США оголосили новий пакет допомоги ЗСУ на $400 млн. Він містить зокрема додаткові боєприпаси для систем Patriot і NASAMS і комплексів HIMARS, зенітні комплекси Stinger, протитанкові комплекси Javelin, 32 бронетранспортер Stryker, 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди, а також 120-мм та 60-мм мінометні міни.

● Західним партнерам ще не вдалося узгодити план підготовки українських пілотів для управління винищувачами F-16, повідомило Politico.

● Воєнний стан — до 15 листопада. Найближчими днями Верховна Рада продовжить — вже увосьме — воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні ще на три місяці. Про це написав у ТГ нардеп Ярослав Железняк. Ймовірно, новим строком дій воєнного стану стане 15 листопада.

● Куп’янськ тримається. У ЗСУ спростували втрату трьох населених пунктів поблизу Куп’янська на Харківщині. «Ми цього не підтверджуємо. Тактична лінія там особливо не змінилася», — повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий у коментарі CNN. Раніше у міноборони РФ повідомляли про «успішні контрударні дії», внаслідок яких вони нібито окуповували Сергіївку на Луганщині.

На півночі області росіяни вже деякий час намагаються атакувати ЗСУ, аби послабити тиск на Бахмут та контрнаступ українських сил на півдні.

● Умова для звільнення Бахмута. Якщо українським військам вдасться утримати позиції та просунутися в напрямку Кремінної (північно-західна частина Луганщини), то вони зможуть розірвати важливу логістичну лінію армії РФ та спробувати зайти у тил Бахмута, повідомила The New York Times з посиланням на українських командирів.

У зв’язку з посиленням бойових дій від Кремінної до Куп’янська (Харківщина), українське військове командування, за даними NYT, направило підрозділи з найдосвідченіших бригад для повернення втрачених територій і зміцнення оборонних рубежів. Росіяни намагаються тут наступати, але спроміглися лише на незначні прориви лінії оборони.

● На півдні росіянам погіршало. Російські окупанти намагалися відновити втрачене положення північно-східніше села Роботине, що за 20 км на північ від важливого вузла оборони росіян — міста Токмак Запорізької області. Проте не мали успіху. Про це розповів речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. За його ж словами, українські війська мали успіх поблизу Старомайорського (це вже західна частина Донеччини, на вістрі поки що найбільшого просування ЗСУ на півдні) та закріплюються там на досягнутих рубежах.

● Мінус гвинтокрил та гармати. В Україні за минулу добу ліквідували 460 російських окупантів і ударний гелікоптер Ка-52. Загалом втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення склали 243 680 військових. Це дані Генштабу ЗСУ на ранок.

Крім того українці знищили: танків — 4177 (+3 за добу), бойових броньованих машин — 8136 (+5), артсистем — 4727 (+22), РСЗВ — 698 (+0), засобів ППО — 457 (+3), літаків — 315 (+0), вертольотів — 311 (+1), БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3993 (+16) та багато іншого.

● Шахеди з балалайками. Військове партнерство між Росією та Іраном продовжує поглиблюватися. Тегеран є однією з головних опор для Москви, пояснив заступник прессекретаря Держдепу Ведант Пател, коментуючи будівництво заводу з виготовлення ударних іранських БПЛА в РФ.

Залишки Шахедів, які були знайдені після останніх атак РФ, мали маркування кирилицею, що говорить про те, що вони російського виробництва, розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

● 40 млрд на БпЛА. Уряд у 2023 році виділив 40 млрд грн, які інвестують в українських виробників безпілотників. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль за підсумками форуму, присвяченому річниці проєкту Армія дронів. Він заявив, що було усунуто митні бар'єри для завезення запчастин і комплектацій до БПЛА, а також піднято частку прибутку виробників дронів до 25%. Крім того, Шмигаль підкреслив, що було ухвалене рішення, яке сприятиме масовому виробництву боєприпасів для дронів.

Україні для оборони необхідні різноманітні дрони, тому під час Ставки цю тему часто зачіпають та «обговорюють на підвищених тонах», визнав президент Володимир Зеленський.

І насамкінець:

● Ткаченко поки що втримався. Комітет ВР з питань гуманітарної та інформполітики не підтримав відставки міністра культури Олександра Ткаченка. Теперь долю чиновника вирішить голосування в сесійній залі парламенту.

● Як «слуга народу» на Мальдівах відпочивав. Держбюро розслідувань (ДБР) перевіряє законність виїзду нардепа від Слуги народу Юрія Арістова на відпочинок на Мальдіви попри заборону посадовцям залишати країну під час війни.

У ДБР повідомили, що Арістов, заступник голови комітету ВР з питань нацбезпеки, справді перебував на приватному острові Ітхаафуші на Мальдівах у середині липня, — під час обшуків у нього вдома знайшли паспорт з відповідними відмітками. Але спочатку він виїхав на три дні до Польщі на підставі службового розпорядження «з метою поглиблення двостороннього співробітництва з урядом Литви». А вже звідти депутат дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медичних закладів Києва до 19 липня включно. І далі разом із дружиною та дітьми до 22 липня перебував у готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives.

25 липня генпрокурор порушив кримінальне провадження по підозрі внесення Арістовим неправдивих відомостей у документи для виїзду за кордон, — санкція відповідної статті передбачає обмеження волі до трьох років.

Вчора Арістов написав заяву про складання повноважень народного депутата.

● Згадали про ще одного з Оппо. Держбюро розслідувань повідомило колишньому нардепу від забороненої Опозиційної платформи — За життя Вадиму Рабіновичу про підозру у держзраді. За даними правоохоронців, він розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Євросоюзу антиукраїнську пропаганду.

Рабінович був співголовою ОПЗЖ, соратником Медведчука. Від початку повномасштабної війни перебуває за кордоном. 3 листопада 2022-го його позбавили депутатського мандату.

24 липня 2023-го про підозру в держзраді повідомили депутату від ОПЗЖ Олександру Пономарьову, наступного дня — екснардепу Євгенію Мураєву.

● Пшонку вивели з-під санкцій. Суд ЄС скасував санкції проти колишнього генпрокурора України Віктора Пшонки та його сина Артема, повідомила ЄП. У суді пояснили своє рішення тим, що санкції нібито пов’язані з «помилками в оцінках Ради ЄС», та сумнівами у тому, що вони ґрунтувалися на достатньо «твердій фактичній основі». І додали, що «незрозуміло, чи ЄС переконався у тому, що українська судова адміністрація дотримується права на захист у місцевих кримінальних провадженнях».

● У Євросоюзі затвердили санкції проти Білорусі. Вони стосуватимуться авіації та товарів подвійного призначення. Про це повідомив кореспондент Радіо Свободи Рікард Джозвяк.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.