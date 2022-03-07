Гаагский трибунал приблизился к кремлевскому безумцу 7 марта, 16:00 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 7 марта 2022 года (дневной выпуск)

● Гаагский трибунал приблизился к кремлевскому безумцу. В Международном суде ООН в Гааге начинаются слушания по иску Украины против РФ по делу об обвинениях в геноциде на фоне полномасштабного вторжения. Украинская делегация представляет там правовую позицию по делу против страны-оккупанта в соответствии с Конвенцией от 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

● «Россия манипулирует международным правом и, в частности, упомянутой Конвенцией, которая является фундаментальным международным договором в области защиты прав человека и использовала ее для вооруженной агрессии против Украины», — отметили в отечественном внешнеполитическом ведомстве.

● Украина просит назначить следующие меры пресечения по делу с целью прекращения кровопролития: РФ должна немедленно остановить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия на территории Украины; РФ должна безотлагательно обеспечить, чтобы любые военные и другие вооруженные подразделения под ее контролем или влиянием прекратили участие в военных действиях.

● Еще один «клиент» для Гааги. Генпрокурор Ирина Венедиктова написала в ФБ, что генерал РФ, который приказал наносить авиаудары по Харькову, родился в Харьковской области, в Чугуеве. «Работаем. Гаага», — уточнила она.

● Речь идет о генерале Олеге Маковецком. Показания на него дал сбитый над Харьковом и плененный российский подполковник Максим Гешток, замкомандира полка 47 авиагруппы (базируется в Воронеже).

К слову, о Чугуеве:

● Наши освободили город. Украинские военные освободили от оккупантов город Чугуев (Харьковская область). В Генштабе ВСУ сообщили, что в ходе боевых действий там уничтожили командира 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковника Дмитрия Сафронова и заместителя командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ ВС РФ подполковника Дениса Глебова.

● Как зафиксировать преступления? В Украине запустили чат-бот TRIBUNAL.UA для Telegram, с помощью которого можно фиксировать военные преступления российских оккупантов — авторы инициативы говорят, что все материалы будут использованы в Международном уголовном суде в Гааге.

● Оккупанты убили мэра Гостомеля Юрия Прилипко. Как сообщили в Гостомельском сельсовете, его застрелили, когда он вместе с другими волонтерами раздавал хлеб и лекарства мирным жителям, которые еще остались в населенном пункте под Киевом.

● Зеленский вновь повторил — «закройте небо». Владимир Зеленский в новом обращении призвал западных партнеров обезопасить воздушное пространство и закрыть небо над Украиной или усилить противовоздушную оборону украинских сил.

● «Сколько еще нужно смертей и потерь, чтобы обезопасить небо над Украиной? Чем мирные люди в Харькове или Николаеве отличаются от Гамбурга или Вены? Мы ждем решения. Очистка неба. Или силой, которая у вас есть. Или вы дадите нам боевые самолеты и средства противовоздушной обороны, которые дадут нам нужную силу. Это помощь, которую мир должен предоставить не просто Украине. А себе. Чтобы доказать — человечность победит. Как можно быстрее», — подчеркнул Зеленский.

● Враг обстрелял Николаев Смерчами. В результате утреннего массированного обстрела Николаева реактивными системами залпового огня Смерч разрушены жилые дома в городе. По данным спасателей, в результате возникло пять пожаров в жилом секторе и на объектах промышленности. Пострадало предприятие по производству газотурбинного оборудования Заря-Машпроект.

● Однако глава Николаевской ОВА Виталий Ким заверил: город держится. «Наваливают хорошо, мы им тоже наваливаем. Все хорошо, не переживайте, город обороняется. Сейчас враг убьется об стену. Все видим, все работает, нет времени рассказывать. Сидим в подвалах — гражданское население. Военные работают — четко, красиво и спокойно. Не переживайте, мы здесь, работаем», — пояснил он.

● Командование нашей морской пехоты доложило об уничтожении более трех десятков вражеских вертолетов на аэродроме Чернобаевка возле Херсона, — там оккупанты разместили свой авиапарк.

● Жертвы обстрела в Виннице. Спасатели продолжают работы на завалах аэропорта в Виннице, обстреляного вчера оккупантами. Им удалось достать шестерых раненых и тела девяти погибших (среди них есть пять гражданских и четверо военных). Поисковые работы продолжаются.

● В Командовании Воздушных сил ВСУ отметили, что авиаудар по аэродрому наносился из акватории Черного моря стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-95 или Ту-160. Было выпущено восемь ракет, вероятно Х-101, обладающих большой дальностью применения, до 5500 км.

● Обыкновенный путинизм. «Ночью оккупанты ударили по Николаеву. Прямо по жилым районам из реактивной артиллерии. Били по Харькову — спальные районы мирного города. Били по другим городам Украины, — заявил сегодня Владимир Зеленский. — Никакого военного смысла. Просто террор».

● Потери врага растут. С начала вторжения и по сегодняшний день украинцы ликвидировали более 11 тыс. оккупантов. Об этом сообщил в ФБ Генштаб ВСУ.

● Суммарные ориентировочные потери врага составляют: личный состав — более 11 тыс. человек; танки — 290; боевые бронированные машины — 999; артиллерийские системы — 117; РСЗО — 50; средства ПВО — 23; самолеты — 46; вертолеты — 68; автомобильная техника — 454; корабли/катера — 3; цистерны с ППМ — 60; БПЛА оперативно-тактического уровня — 7.

● Цели агрессора — прежние: Киев, Харьков, Чернигов и Николаев. Российские оккупанты концентрируют силы и средства для новой волны атак на мирные украинские города. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников: «Из-за огромных потерь, которые понес враг, интенсивность боевых действий временно снизилась. Однако российские оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак. В первую очередь — на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев».

● Аэропорт отбили. Украинские силы выбили оккупантов из аэропорта Николаева, сообщил Виталий Ким, глава Николаевской ОВА. «Аэропорт наш. Выбили. Устраиваемся там поудобнее. Самолеты, правда, сейчас полететь не могут, но аэропорт наш. Это точка нужная», — рассказал он. И добавил, что «по другим направлениям тоже отбились».

● Враг на Одессу не пойдет? США не верят в неизбежность высадки российского морского десанта в Одессу или вблизи нее, сообщило Reuters. Об этом агентству заявил высокопоставленный представитель минобороны США.

● Чиновник, который говорил на условиях анонимности, подсчитал, что Россия запустила около 600 ракет с начала вторжения и перебросила в Украину около 95% боевых сил, которые она предварительно разместила за пределами страны.

● Оккупанты вербуют сирийцев. По словам официальных лиц США, Москва вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях, для ведения боевых действий в Украине. Об этом написал The Wall Street Journal со ссылкой на четырех американских должностных лица. По словам одного из них, неясно, сколько боевиков было идентифицировано, но некоторые из них уже находятся в России и готовятся вступить в конфликт.

● Официальные лица отказались сообщить, что еще известно о переброске сирийских боевиков в Украину, статусе или точном масштабе этих усилий.

● Контактов становится больше. Сегодня в 16:00 начнется третий раунд переговоров с представителями оккупантов на украино-белорусской границе. А 10 марта в Анталии состоится трехсторонняя встреча глав МИД Украины, РФ и Турции. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу: «По инициативе Президента Эрдогана и благодаря нашим интенсивным дипломатическим усилиям министры иностранных дел [России] Сергей Лавров и [Украины] Дмитрий Кулеба решили встретиться с моим участием».

● Нужны новые санкции. Президент Владимир Зеленский обратился к Западу с тем, чтобы тот ввел новые санкций против страны-агрессора. В частности, отказался от ее нефти.

● «Именно на нашей земле решается, станет ли кто-нибудь другой в Европе жертвой такой же агрессии. Я говорю это лидерам мира и слышу, что они соглашаются. Будущее континента решаем мы. Своим сопротивлением. И наши друзья — своей помощью», — сказал Зеленский.

● Нефть лихорадит. В начале торгов в Азии цены на нефть выросли на 18% на фоне новостей о том, что США обсуждают запрет на импорт российской нефти, что вызвало шок на и без того волатильном рынке. Об этом написало агентство Bloomberg. Сразу после такого скачка цены на Brent немного снизились — примерно до $130 за баррель.

● Администрация Байдена рассматривает возможность ввести запрет на импорт российской нефти в США даже если Европа такой шаг не поддержит, по крайней мере на начальном этапе, рассказали агентству два осведомленных источника.

● Цена на газ скачет. Спотовая цена газа в Европе к полудню опустилась с рекордных почти $3900 до $2849 за тысячу кубов. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE Futures.

● С утра цена газа в Европе побила несколько рекордов, преодолев отметки в $3000, $3600 и $3800 за тысячу кубов.

● Дания слезет с российской иглы. Дания откажется от российского газа из-за начала войны РФ против Украины, заявила премьер этой страны Мэтте Фредериксен. «Нелепое и жестокое нападение Путина на Украину ознаменовало новую эру в Европе, новую реальность. Основные парламентские партии договорились о том, что Дания должна стать независимой от российского газа как можно скорее», — заявила она.

● Лондон сохраняет спокойствие и помогает. Великобритания предоставит Украине дополнительные $100 млн помощи, — непосредственно для госбюджета. «Чтобы смягчить финансовое давление, вызванное неспровоцированным и незаконным вторжением России», — пояснили в британском правительстве.

● Полумеры от французов. Французская компания Danone приостановила инвестиции в РФ из-за войны в Украине, но с тамошнего рынка пока не уходит.

● American Express повторил то, что сделали Visa и Master Card. Международная платежная компания American Express приостанавливает работу в России и Беларуси. Об этом сообщил ее главный исполнительный директор Стивен Сквери.

● «Карты American Express, выпущенные по всему миру, больше не будут работать в магазинах или банкоматах в России. Кроме того, карты, выпущенные в России российскими банками, больше не будут работать за пределами страны в глобальной сети American Express. Мы также приостанавливаем все бизнес-операции в Беларуси», — заявили в компании.

● Аудиторы покидают страну-агрессора. Две компании из так называемой «большой четверки» аудиторов — KPMG и PwC — объявили о том, что прекращают работу в РФ и Беларуси из-за вторжения в Украину.

В центральном офисе PricewaterhouseCoopers в РФ работает 3,7 тыс. человек. Компания пообещала им «упорядоченный выход» из бизнеса в стране.

У KPMG в РФ и Беларуси работают 4,5 тыс. человек. В компании подчеркнула, что решение прекратить работу в этих странах было «невероятно сложным» и связано исключительно с «действиями российского правительства».

● В «большую четверку» аудиторов входят также Ernst & Young и Deloitte, — они пока не заявляли о прекращении работы в РФ и Беларуси.

И для финала:

● Интернет будет всегда. Премьер Денис Шмыгаль в Twitter сообщил, что Словения отправит в Украину до 5 тыс. станций спутникового интернета Starlink. «Словения собирает все доступные в ЕС станции приема спутникового интернета Starlink. Рассчитывают, что до 5000 штук будут отправлены в Украину уже в ближайшие дни», — написал он.

● РоссТВ благодаря хакерам стало правдивым. Хакеры Anonymous взломали российский потоковый сервис государственных телеканалов, который используется властями РФ для пропаганды и создания фейков. Об этом представители Anonymous написали в Twitter.

● «Хакерская группа Anonymous сегодня взломала российские потоковые сервисы Wink и Ivi, а также телеканалы „Россия 24“, „Первый канал“, „Москва 24“, чтобы транслировать кадры войны из Украины», — говорится в сообщении хакеров. В итоге россТВ показало сообщения о том, что обычные россияне против войны в Украине и призыв к россиянам выступить против геноцида РФ в Украине.

● Шариев.Больше.Нет. Канал пророссийского блогера Анатолия Шария на YouTube в Украине заблокировали. Об этом сообщил в Telegram глава Минцифры Михаил Федоров. Он также отметил, что Ольга Шарий и канал Дубль тоже заблокированы.

● Шарий, живущий в Европе, на родине подозревается в госизмене и находится в розыске.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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