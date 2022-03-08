Зеленский потребовал от мира экстренной помощи, РФ — чемпион планеты по санкциям 8 марта, 14:45 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 8 марта 2022 года (дневной выпуск)

● Украинская Герника. Ночью 7 марта оккупанты нанесли авиаудар по Сумам, по жилым домам, находящимся по ул. Роменская и Спартака. Разбор завалов продолжается. По имеющимся данным, погиб 21 человек (все — гражданские), включая двоих детей.

● Антон Геращенко, советник главы МВД, выложил фото с места обстрела, — это страшнее страшного.

● Горящая земля. Вчера российские оккупационные войска не только ударили по Сумам, но и вновь накрыли огнем Ахтырку. «Артиллерия разбомбила Ахтырку сегодня вечером. Да, снова. Разбитые жилые кварталы и уже и так разрушенная российскими авиабомбами ТЭЦ, — сообщил Дмитрий Живицкий, глава Сумской облвоенадминистрации. — Информация обновляется, работают все аварийные спецслужбы».

Он добавил, что Тростянец Ахтырского района является единственным городом области, захваченным оккупантами: «Состоялся жесткий разговор с главой общины. Юрий Бова заверил, что все замы находятся на своих местах и работают. Также глава общины заверил, что обеспечивает жизнедеятельность города».

● «Днем наши бойцы терробороны приняли неравный бой с врагом. Четверо молодых парней погибли… Вечная память. Герої не вмирають! После 23 часов на город и район российские вражеские самолеты сбросили авиабомбы. Попадание в жилые кварталы Сум уничтожило и повредило дома, пострадали люди. Есть погибшие и травмированные, спасатели работают на местах. Среди пострадавших — дети», — также написал Живицкий. По его словам, Конотоп остается под украинским контролем.

● Эвакуация для Сум. В Сумах заработал «зеленый коридор» для эвакуации населения. Колонна из этого облцентра на Полтаву двинулась около 10 утра. Место сбора колонны — Сумской педагогический университет. Об этом сообщил Кирилл Тимошенко, советник главы Офиса президента.

● 35 автобусов также выехали из Полтавской области в Сумы, чтобы эвакуировать людей. В колонне — представители Красного Креста, медики. Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин. Также с Полтавщины направили в Сумы 20 т гуманитарной помощи: еду и лекарства.

● Когда эвакуационная колонна из Сум въехала на Полтавщину по маршруту «зеленого коридора» началась стрельба, в том числе слышны звуки танков. Поэтому эвакуация из города приостановили, сообщил Михаил Ананченко, местный депутат ВР от СН. По его словам, зеленый коридор вновь заработает лишь после прекращения стрельбы.

● Зеленский потребовал от мира экстренной помощи. Президент Украины обнародовал крайне эмоциональное воззвание к миру. Главные его тезисы:

● Продолжается полномасштабная террористическая война против нашего народа;

● Оккупанты вновь бомбили Сумы — авиабомбами. Наш мирный город, который никогда в своей истории не угрожал РФ, превращают в ад;

● Мариуполь окружили, заблокировали и специально истощают, истязают. Там — впервые со времен фашистского вторжения — от обезвоживания умер ребенок. В 2022 году!

● Мы боремся уже 13 день. Уничтожаем оккупантов везде, где можем. Но есть небо. РФ за последние 30 лет не потеряла столько авиатехники, сколько за эти 13 дней в Украине. Но у них еще достаточно машин для убийства. Еще достаточно ракет для террора;

● 13 дней мы слышим, что вот-вот будет помощь в небе;

● Вина за каждую смерть в Украине от авиаударов и в заблокированных городах — безусловно, на российском государстве, на ее военных, на оккупантах. Но ответственность за это — и на тех, кто уже 13 дней не может согласовать где-то там на Западе, кто до сих пор не обезопасил украинское небо;

● Боевая авиация, противоракетная оборона жизненно необходимы;

● Многие договоренности о создании гуманитарных коридоров не сработали (в частности, в Мариуполе), — пока что. У меня нет больше времени ждать;

● Мы отправили транспорт для спасения людей. Если вы расстреляете и его, знайте: это будет на глазах у всего мира. Все будут свидетелями, и все будут свидетельствовать;

● Мне сказали, что Красный Крест запрещает нам использовать эмблему на наших машинах, которые выполняют гуманитарные миссии. И это показательно. Это говорит о многом, — о том, что некоторые люди, очень влиятельные, решили поставить крест на украинцах;

● Я этого не допущу. Я буду обращаться непосредственно к народам мира, если лидеры мира не приложат всех усилий, чтобы остановить эту войну, этот геноцид.

● Если мир останется в стороне — он потеряет себя. Навсегда.

● Подлость русских в Мариуполе. Российские войска начали атаку на Мариуполь в направлении заранее согласованного и подготовленного маршрута для эвакуации населения. Оккупанты таким образом не выпускают людей из города. Об этом сообщили в полку Азов, который обороняет город. Информацию также подтвердили в Минобороны и штабе ООС.

● А ведь специально для эвакуации мирных жителей Мариуполя по единому маршруту, защитниками города был принят ряд мер: расчистка дороги от мин, сняты инженерные заграждения и другое.

● Беларусь все же готовится вступить в войну. Есть все признаки того, что военно-политическое руководство Беларуси готово к широкомасштабному участию в войне против Украины. Об этом сообщил отечественный Генштаб. Осуществлена ​​частичная перегруппировка сухопутных войск и ССО ВС Беларуси.

● США и польские истребители. США не возражали против того, чтобы Польша передала свои истребители Украине. Окончательное решение остается за Варшавой. Об этом рассказала Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома. «Мы работаем с Польшей по этому вопросу и консультируемся с остальными союзниками по НАТО. Это суверенное решение Польши. Мы никоим образом не выступали против того, чтобы Польша передала Украине самолеты», — отметила она.

● По словам Псаки, есть некоторые сложности в этом вопросе, в частности то, как эти самолеты будут транспортированы в Украину, откуда они вылетят и где приземлятся.

● Оккупанты готовят штурм Киева? Российские оккупационные войска готовят штурм столицы и проводят перегруппировку. Об этом сообщил замглавы КГГА Константин Усов. По его данным, в атаку пойдут спецполк Росгвардии Кадырова (Грозный), 27 отряд СПП Кузбасс (Кемерово), 604 центр СПП Витязь (Москва) Росгвардии, частная военная компании Лига (бывшая ЧВК Вагнер).

● Чат-бот помог бить врага. В Киевской области, как сообщили в СБУ, уничтожили колонну военной техники оккупантов. Информация о ней была получена через официальный чат-бот. «На этот раз мы получили координаты вражеской техники с пометками V в Киевской области. Результат — на фото: пламенные „приветы“ оккупантам», — отметили в спецслужбе.

● ВСУ начнут освобождать Николаевщину. ВСУ в Николаевской области получили подкрепление и готовят наступление. Об этом сообщил Виталий Ким, глава Николаевской ОВА: «Знаем, что враг истощен, а мы получили подкрепление. Зашли ребята с техникой. Будем освобождать Николаевщину. Мы честные, мы предупреждаем — мы придем и вас развалим. Так что ждите, я скоро к вам приду».

● У Зеленского есть какой-то вариант. Президент Владимир Зеленский ответил на требования Кремля признать оккупацию Крыма и независимость того, что в Москве называют «ДНР» и «ЛНР». В интервью телеканалу ABC News он пояснил: «Вопрос сложнее, чем просто признать их. Это очередной ультиматум, а мы к ультиматумам не готовы. Но у нас есть возможное решение, резолюция по этим трем пунктам, ключевым пунктам».

● Янукович нарисовался. Беглый Виктор Янукович, извлеченный из глубин Ростовской области Кремлем, обратился к президенту Владимиру Зеленскому, о чем и сообщило пропагандистское издание РИА Новости.

● Янукович написал о «большой жертве», на которую он пошел в 2014 году. А после указал Зеленскому, что тот «обязан любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения».

Перейду к экономическим вопросам:

● Всемирный банк дает Киеву миллионы. Всемирный банк мобилизует пакет экстренного финансирования в размере более $723 млн для Украины. Быстрая выплата поддержки поможет правительству предоставлять критически важные услуги украинскому народу.

● Shell покидает агрессора. Компания Shell plc объявила о намерении постепенно отказаться от всех российских углеводородов, включая сырую нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ. В качестве немедленного первого шага компания прекратит все спотовые закупки российской сырой нефти. Также она закроет свои автозаправочные станции и производство авиационного топлива и смазочных материалов в РФ.

● «Мы прекрасно осознаем, что наше решение на прошлой неделе закупить партию российской сырой нефти для переработки в такие продукты, как бензин и дизельное топливо, несмотря на то, что оно было принято с учетом безопасности поставок, было неправильным, и мы сожалеем об этом», — заявили в Shell. В компании добавили, что направят прибыль от оставшихся объемов российской нефти в специальный фонд.

● Ранее Shell объявила, что выходит из всех совместных с россиянами проектов.

● Аудиторы ушли в полном составе. Аудиторская компания Deloitte последней из Большой четверки разводится со своим российским подразделением — отделяет свою практику в РФ и Беларуси от глобальной сети (штат компании в этих странах насчитывает 3 тыс. сотрудников).

● Ранее об отделении российских подразделений от основного бизнеса компании заявили три другие компании Большой четверки — EY, KPMG и PwC.

● Ритейлер Levi Strauss приостанавливает деятельность в стране-агрессоре.

● Японцы давят спокойно и неумолимо. МИД Японии объявило о расширении списка юридических и физлиц РФ и Беларуси, против которых вводятся санкции.

В список включены 20 россиян и две российские компании, в частности пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков, замы главы путинской администрации Дмитрий Козак и Сергей Кириенко, Рамзан Кадыров, бизнесмены Алишер Усманов, Геннадий Тимченко и братья Ротенберги, а также Агентство интернет-исследований и ЧВК Вагнер.

Также Япония запретила экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в РФ.

В белорусский санкционный список внесли еще 12 физических лиц и 10 юридических.

● В начале марта Япония ввела санкции против руководства Кремля — против Путин, замглавы совбеза РФ Дмитрия Медведева и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

● РФ — № 1 в мире по санкциям. Через 10 дней после вторжения в Украину РФ стала страной, на которую наложено больше всего санкций в мире. Она обошла Иран и Северную Корею. Об этом сообщает Bloomberg.

● По данным Castellum.ai, глобальной базы данных по отслеживанию санкций, в результате всплеска действий, предпринятых США и европейскими союзниками начиная с 22 февраля, РФ стала объектом 2778 новых санкций.

● Еще один русский олигарх заговорил о мире. Совладелец российской горно-металлургической группы НЛМК Владимир Лисин (третье место среди богатейших граждан РФ с состоянием $26,2 млрд) назвал смерти в Украине трагедией. И призвал к мирному дипломатическому решению, обратившись через соцсети к своим сотрудникам.

● Лисин также написал, что "в условиях этих событий наша компания сталкивается с серьезными изменениями в операционной среде". И признал, что ситуация продолжает стремительно развиваться.

● До этого с подобными обращениями уже выступили российские миллиардеры Роман Абрамович, Олег Дерипаска и Алексей Мордашов.

● Страна-оккупант уходит в полный игнор. Ведущий инвестбанк JPMorgan исключит российский долг из своих индексов с 31 марта. Как отмечают в Financial Times, даже в случае снятия санкций вернуться в индекс будет непросто.

● Банк исключит российские суверенные и корпоративные облигации из всех своих индексов с фиксированной доходностью с 31 марта. Об этом решении в JPMorgan объявили вслед за MSCI, S&P Dow Jones Indices и FTSE Russell.

● Русский газ станет не нужен. Еврокомиссия хочет покончить с зависимостью блока от российского газа. Соответствующий план предусматривает снижение его потребления почти на 80% уже в этом году. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

● План предусматривает такие шаги, как освоение новых источников газа и повышение энергоэффективности. ЕС планирует покончить с зависимостью от российского газа задолго до 2030 года.

И для финала:

● Вынужденных эмигрантов — уже 1,7 млн. 1,7 млн украинцев покинули страну с момента начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщили в Агентстве ООН по делам беженцев (UNHCR).

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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