Московские сливают ВСУ чеченских, а Резников предложил Москве капитулировать 11 марта, 00:51 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 10 марта 2022 года (вечерний выпуск)

● Скрытая война в РФ: московские сливают ВСУ чеченских. Все больше российских силовиков пытаются выйти на связь с украинской разведкой и предлагают различную информацию, рассказали в ГУР Минобороны. Ими движет понимание неотвратимости наказания за военные преступления на территории Украины.

● На днях украинская разведка получила материалы на командиров отрядов от Чечни. В ГУР привели часть этой информации:

● 24-го февраля через зону отчуждения ЧАЭС на территорию Украины прибыл сводный отряд из числа военных росгвардии РФ численностью более 1200 человек (батальоны Север, Юг и ОМОН Ахмат-Грозный); командир батальона Север, генерал-майор Магомед Тушаев был убит 26 февраля в районе Гостомеля подразделениями ВСУ. Он был офицером ОМОН и командиром 141-го моторизованного полка нацгвардии Чечни;

● Анзор Бисаев, командир мобильного отряда особого назначения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Чеченской республике Ахмат с дислокацией в Грозном: находится в Бородянке или селе Бабинцы Киевской области;

● Хусейн Межидов — командир 249-го отдельного специального моторизованного ордена Жукова батальона Юг: находится в селе Бабинцы.

● Накануне советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил в эфире всеукраинского марафона, что ФСБ РФ «решила под шумок решить вопрос Кадырова и кадыровцев» и сдает Украине местоположение их подразделений.

● Противник готовит предлог для химатаки. Российские оккупанты всерьез рассматривают возможность подорвать склады аммиака в Харьковской области и обвинить в этом ВСУ, а также прорабатывают варианты других провокаций. Об этом заявили в СБУ, добавив, что россияне продуцируют разнообразные «фейки о секретных тюрьмах в Украине, биологическом оружии, химических атаках и даже боевых летучих мышах (видимо, тоже „бандеровцах и нацистах“?), о которых официально говорит российское минобороны…».

● Ранее The Guardian со ссылкой на источники сообщила: Великобритания опасается, что РФ может сфабриковать предлог для применения химического оружия в войне против Украины.

● «Освободители» несут смерть. С начала войны в Украине погиб 71 ребенок, более 100 детей ранены. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

● Гуманитарная катастрофа в Мариуполе. Из Мариуполя сегодня вновь не удалось эвакуировать ни одного человека и доставить гуманитарный груз людям, которые страдают от голода и жажды. «300 тыс. человек сегодня страдают от голода и холода, враг мстительно, злобно не позволяет помочь их спасти. Удивляет такая ненависть именно к Мариуполю», — заявила по этому поводу Ирина Верещук, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

● По словам Верещук, сейчас остался только один наземный путь из Мариуполя в Запорожье, остальные уничтожены или заминированы. Как только украинские транспорты с гуманитарным грузом выезжают на трассу, оккупанты обстреливают их и направление движения, не давая проехать ни километра.

● А вот из горячих точек Сумской и Киевской областей за два дня вывезли порядка 80 тыс. человек.

● Чернобыль может повториться 11 марта. Захваченная еще в самом начале вторжения Чернобыльская АЭС продолжает работу по сей день. Однако в следствие варварских действий захватчиков уже завтра она может превратиться в причину экологической катастрофы.

● О выходе из строя электросети, питавшей АЭС, стало известно 9 марта. Причиной этому стали повреждения, нанесенные армией РФ.

● Вчера министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил: генераторов ЧАЭС хватит на 48 часов работы, — значит, 11 марта произойдет отключение системы охлаждения ядерного хранилища, что в дальнейшем грозит утечкой радиоактивных отходов.

● Враг минирует Каховское водохранилище. Российские оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС, заминировали побережье Каховского водохранилища, которое граничит со станцией. Об этом сообщила пресс-служба НАЭК Энергоатом.

● Ранее в Энергоатоме заявили, что россияне обсуждают планы направить электроэнергию, которую производит АЭС, на оккупированные Крым и в ОРДЛО, хотя на самом деле это физически невозможно.

● Резников предложил Москве капитулировать. Министр обороны Украины Алексей Резников посоветовал солдатам армии оккупантов следовать «за российским кораблем или сдаться в украинский плен, пока не поздно». «Ну и по капитуляции. Украина с пониманием примет капитуляцию России», — отметил министр. И добавил, что руководство страны во главе с президентом и членами правительства работает в Киеве, «как бы это ни было досадно для России».

● Враг остановлен везде. Украинские военные остановили российских оккупантов по всем направлениям. Армия врага имеет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Такова оперативная информация Генштаба ВСУ на 18−00.

В течение дня защитники Украины на Полесском и Волынском направлениях вынудили противника отойти на невыгодные ему рубежи. На Северском направлении освободили населенный пункт Бакланова Муравийка.

Защитники Киева устойчиво удерживают рубежи, охраняют объекты критической инфраструктуры города.

● Захватчики сосредоточили усилия на распространении дезинформации и пропаганды по всем имеющимся информканалам.

● Среди военнослужащих армии оккупантов ходят слухи о несостоятельности их минобороны выплачивать денежное довольствие из-за действий санкций, что деморализует личный состав.

● Закошмарили оккупантов. Вчерашний бой в направлении Броваров завершился полным разгромом подразделения российских войск, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. «Наши силы защиты надежно защищают столицу. Мы будем „кошмарить“ противника, давить его же техникой и оружием, не оставим в покое ни днем, ни ночью», — сказал он.

● Богатейший украинец заговорил о войне. Богатейший украинец Ринат Ахметов ($11,5 млрд) дал интервью американскому Forbes. Он поблагодарил международных партнеров за помощь Украине. И заявил, что победой станет «полное прекращение боевых действий, полный вывод российских войск с территории Украины и полное восстановление госграниц в пределах, признанных международным правом. То есть включительно с Крымом и Донбассом».

● Миллиардер высказался о ситуации в Мариуполе, где сосредоточена основная часть его металлургического бизнеса: «У меня в голове не укладывается, как в 2022 году может такое быть, что Мариуполь находится в полной блокаде, что люди вынуждены прятаться в цехах наших заводов. Нельзя без слёз слушать и без слёз говорить о том, что люди топят снег и пьют талую воду, чтобы не умереть»

● Ахметов добавил, что никаких контактов с кем-либо из представителей российского бизнеса у него нет. «Я в Украине и не собираюсь никуда уезжать. Живу я сейчас с теми же чувствами, что и каждый украинец — в ожидании, что война в нашей стране закончится нашей победой», — подытожил он.

● Богатейший россиян что-то заподозрил. Самый богатый гражданин России Владимир Потанин (состояние $19,7 млрд., среди мировых миллиардеров занимал 41 место) впервые высказался о нынешней ситуации в экономике РФ и предостерег власти от конфискации и национализации имущества иностранных компаний. «Это вернет нас на сто лет назад, в 1917 год, и последствия такого шага — глобальное недоверие к России со стороны инвесторов — мы будем испытывать много десятилетий», — говорится в его сообщении, распространенном от имени компании.

● Миллиардер считает, что решения иностранных компаний являются эмоциональными. И они могут вернуться. «И лично я бы сохранил для них такую возможность», — заявил Потанин.

● В РФ, на фоне массового бегства из страны иностранных компаний, всерьез рассматривают возможность национализации их активов.

● Потанин также прокомментировал санкции против РФ: «Считаю очень важным, чтобы в нынешней ситуации ответные экономические меры России были выверенными, прагматичными и не привели к дополнительным трудностям для отечественной экономики». Саму войну он никак не прокомментировал.

К слову:

● Все российское национализируют. Президент Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии в Украине имущества РФ и ее резидентов, принятый ВР 4 марта. Принудительное изъятие проходит без какой-либо компенсации их стоимости из-за полномасштабной войны, которую Кремль развязал против Украины.

Продолжу о супербогатых из РФ:

● Семь олигархов из РФ получили от Лондона. Великобритания ввела санкции против семи российских олигархов на фоне развязанной РФ войны против Украины. Под санкции попали Роман Абрамович, Олег Дерипаска, гендиректор Роснефти Игорь Сечин, предправления банка ВТБ Андрей Костин, гендиректор Газпрома Алексей Миллер, президент Транснефти Николай Токарев, глава совета директоров Банка Россия Дмитрий Лебедев. Санкции включают заморозку активов, запрет на сделки с британскими физическими и юридическими лицами, запрет на поездки.

● Совокупный собственный капитал указанных лиц составляет около 15 млрд. фунтов стерлингов.

● «Не может быть безопасной гавани для тех, кто поддерживает жестокое наступление Путина на Украину», — заявил премьер Борис Джонсон.

● Абрамовича обложили. Британский регулятор финансовых рынков (Financial Conduct Authority, FCA) приостановил листинг акций Evraz, контролируемой Романом Абрамовичем. Такое решение приняли после новостей о том, что Британия вводит санкции против олигарха.

● Регулятор заявил, что приостанавливает торги акциями «для защиты инвесторов до выяснения последствий санкций Британии». До приостановки торгов акции компании обвалились на 14%.

● Правительство Британии обвинило Абрамовича в причастности к «дестабилизации обстановки в Украине, а также в подрыве и угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины через Evraz. Сталелитейная компания потенциально вовлечена в «поставку стали российским военным, которая могла использоваться в производстве танков».

● Goldman Sachs прощается с «немытой». Goldman Sachs первым из крупных банков Уолл-стрит заявил о планах закрыть свои операции в России в ответ на вторжение в Украину, пишет Bloomberg. В банке добавили, что сосредоточены на поддержке своих клиентов по всему миру в управлении или закрытии ранее существовавших обязательств на рынке.

● А глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхольм призвала нефтяные компании страны увеличить добычу, чтобы снизить цену на «черное золото».

● Дверь в ЕС открыта, но закрыта. Президент Франции Эммануэль Макрон перед саммитом лидеров ЕС заявил, что не считает возможным вступление Украины, находящейся в состоянии войны, в Евросоюз. Об этом сообщает агентство Reuters.

● Комментируя журналистам просьбу Украины об ускоренном вступлении в ЕС, Макрон сказал: «Страна в состоянии войны? Я так не думаю… Должны ли мы закрыть дверь и сказать „никогда“? Это было бы несправедливо».

И для финала:

● Украинцы верят в победу. 92% украинцев, опрошенных соцгруппой Рейтинг 8−9 марта, верят в то, что страна сможет отразить нападение РФ. Практически каждый день этот показатель растет. Вера в победу преобладает во всех регионах страны.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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