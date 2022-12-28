Почему экономическая безопасность Украины под угрозой и как это исправить 28 декабря, 15:49

Вся Украина и мир уже десять месяцев увлекаются достижениями ВСУ на фронте в борьбе с агрессором. К сожалению, на экономическом фронте еще есть над чем серьезно поработать

Так, у листопаді 2022 року загальні надходження від митних платежів склали 33,4 млрд грн при плані 50,6 млрд грн (недовиконання 34%). В середньому за рік лише по офіційній статистиці на таможні втрачається щонайменше по 12 млрд грн щомісяця. І це питання до неефективності митниці.

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Далі - внутрішній ринок. Буквально в листопаді агентство Kantar презентувало дослідження, згідно з яким держбюджет у 2022 році втратив приблизно 20,6 млрд грн лише на нелегальному обігу сигарет. І це результат бездіяльності Бюро економічної безпеки, які за одинадцять місяців передали в суд лише сім справ і не повернули в бюджет жодної гривні, витративши 211 млн грн на свою «плідну» діяльність.

Це лише пара прикладів. В реальності їх набагато більше — контрабанда, міскодинг (окремий вид шахрайства) в гральному бізнесі, продаж контрафактної продукції. Поки БЕБ, Держмитниця та інші органи закривають очі та очолюють цей хаос, хтось масштабно обкрадає армію. Адже кожна втрачена гривня бюджетних доходів — це гривня, вкрадена у захисників.

Виправити ситуацію можуть лише розслідування порушень, зловживань та бездіяльності в органах, які відповідають за економічну безпеку держави та їхнє подальше перезавантаження.

В ідеалі - це мали б бути внутрішні рішення керівництва цих органів. Втім, в багатьох з них проблема починається з голови. Наприклад, судячи з численних скарг бізнесу, на тій же митниці умовно перейшли від вертикальної корупції до горизонтально-децентралізованої, де жоден керівник не контролює своїх підлеглих, але заробляють всі.

Кожна втрачена гривня бюджетних доходів — це гривня, вкрадена у захисників

Тому ВР на останньому засіданні запустила свою контрольну функцію та підтримала створення ТСК питань розслідування можливих фактів порушень законодавства посадовими особами Бюро економічної безпеки України, органів державної влади та інших державних органів, які здійснюють повноваження у сфері економічної безпеки, що могли призвести до зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів. Що цікаво, проблеми з економічною безпекою настільки наболілі і їх настільки легко поясніти, що за ТСК проголосувала конституційна більшість у 324 голоси.

До складу ТСК увійшли голови ключових у цьому питанні комітетів — податкового, економічного та оборонного, а також інші колеги з різних фракцій.

ТСК має повноваження розслідувати зловживання та бездіяльність держорганів у сфері економічної безпеки, що могли призвести до зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів, а також порушення ними прав та законних інтересів суб'єктів господарювання. Розслідування ТСК поширюються на роботу Бюро економічної безпеки, Державної митної служби, Державної податкової служби, Державної служби фінмоніторингу, Національної поліції, Служби безпеки та інших органів, які зараз мають забезпечувати економічну безпеку держави.

До цих органів і законослухняний бізнес, і експерти вже мають цілу низку серйозних питань. Наприклад, порушення при конкурсному відборі працівників та організації роботи БЕБ, порушення працівників Держмитниці, що призвели до зменшення надходжень до бюджету, неналежна протидія незаконному обігу підакцизних товарів та ухиленням від оподаткування в сфері азартних ігор тощо. Нещодавній скандал зі зловживаннями з ПДВ теж входить до кола компетенцій ТСК, як і порушення прав підприємців правоохоронними чи іншими державними органами.

Звичайно, це не єдиний метод боротьби з бездіяльністю органів, які контролюють діяльність бізнесу. Було б добре, якби гарантія економічної безпеки стала одним з основних завдань всіх гілок влади, кожна з яких задіяла б доступний їй інструментарій впливу.

Втім, ТСК — це той інструмент, який можна застосовувати вже зараз, максимально оперативно, без зайвої тяганини, із залученням всіх стейкхолдерів. Результатом її діяльності має стати значна підтримка економічного фронту, мінімізація фінансових втрати від зловживань або бездіяльності правоохоронних та економічних органів, створення сприятливого бізнес-середовища, чесної конкуренції та економічної безпеки держави для внутрішніх і зовнішніх інвесторів в процесі відновлення економіки України після перемоги.

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