Иначе выиграет Москва. Что происходит между Польшей и Германией 3 декабря, 15:20 Эксклюзив НВ

Антинемецкая кампания Варшавы мешает тесному сотрудничеству двух крупных стран ЕС. Поскольку война России против Украины продолжается, последствия могут быть сыграть в пользу Кремля

Варшава и Берлин должны нежиться на зимнем солнышке.

Просто взгляните на последние данные о торговле из Статистического управления Германии. В 2021 году Польша заняла пятое — да, пятое — место в списке внешней торговли Германии. На первом месте был Китай, за ним следовали США, Нидерланды, США и Франция.

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В прошлом году общий объем двусторонней торговли между Варшавой и Берлином составил колоссальные 146,7 млрд евро ($151,9 млрд). И это ещё не все. Трансграничный трафик, количество польских компаний, работающих в Германии, и количество молодых поляков, обучающихся в стране, продолжают расти.

Тем не менее, несмотря на все эти положительные сдвиги, отношения между обеими странами близки к отравлению. Основная причина — политика Ярослава Качиньского, де-факто лидера правящей в Польше консервативной партии «Право и справедливость» (ПиС). Качиньский уже несколько лет возглавляет антигерманскую кампанию, которая усиливается перед парламентскими выборами в следующем году.

«За последние шесть месяцев внутри страны сформировался консенсус относительно обвинений Германии, который все чаще затрагивает политические партии», — сказал Феликс Краватцек, исследователь Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) в Берлине.

С тех пор как Польша стала независимой в 1989 году, у нее случалось немало стычек с Германией. Одной из крупнейших стала непоколебимая поддержка Берлином вызывающего споры газопровода «Северный поток», который позволял России направлять газ по дну Балтийского моря напрямую в Германию, тем самым лишая Польшу выгодных транзитных сборов.

Вторжение России в Украину девять месяцев назад все изменило

Этот проект был воспринят Варшавой с большим подозрением из-за предположений о наличии коварной связи между Берлином и Москвой. Предполагаемая «ось» сближения заключалась в том, чтобы вести бизнес за спиной центральноевропейцев, объединиться в регионе и сделать Европу зависимой от российских энергоресурсов.

Вторжение России в Украину девять месяцев назад все изменило. Канцлер Олаф Шольц, наконец, отказался от «Северного потока», таким образом убрав главное яблоко раздора для большинства стран Центральной Европы.

По крайней мере, это то, к чему должен был привести этот шаг.