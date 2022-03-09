Потеря крупных рекламодателей и рабочих мест в РФ: что произошло 8 марта 9 марта, 22:35 Цей матеріал також доступний українською

Экономику России просто разорвало от сообщений об уходе крупных игроков рынка, а также расширяющихся санкций

С учетом того, что компании все чаще не просто останавливают поставки продукции, а и закрывают магазины и производства, потери можно смело считать в количестве рабочих мест. Так, за один день рынок труда в России сократился как минимум на 150 тысяч. Их обеспечивали бренды L’Oreal (2,2 тыс), Shell (10 тыс), Coca-Cola (7 тыс), McDonald’s (62 тыс), Starbucks (2 тыс), KFC (40 тыс), ОВІ (4,5 тыс) и другие.

В начале дня Россия потеряла одного из самых крупных рекламодателей страны — FMCG-гигант Procter&Gamble сообщил об остановке новых инвестиций и, что самое главное, рекламных кампаний. За прошлый финансовый год компания потратила на маркетинговые активности больше $8 млрд.

Вслед за этим о прекращении импорта и экспорта продукции на российский рынок заявила британская компания Unilever (Dove, Domestos, Rexona и еще куча известных брендов бытхимии и продуктов). И лермонтовское «прощай, немытая Россия» заиграло новыми красками.

Под шквалом многочисленных призывов общественности и официальных запросов сдались сразу несколько крупных компаний, которые ранее заявляли о планах продолжать работать в стране-агрессоре. Shell отказалась от закупки российских нефти и газа и закрывает свои заправки (а это 370 заправок 28 российских городах). Coca-Cola под конец дня в Украине заявила о прекращении работы в России. PepsiCo тоже успела вписаться — но пока только приостановила продажи напитков. McDonald’s «временно» приостановил работу 850 ресторанов, чем вызвал очереди сравнимые, пожалуй, с открытием первого фастфуд-ресторана в Москве в 1990-м.

Кстати, компания Yum! Brands, которая объединяет фастфуды Taco Bell, KFC, Pizza Hut, тоже сообщила, что не намерена развивать российский рынок. Еще и Starbucks закрывает сеть кофеен по всей России.

Лакшери лайф для россиян тоже становится все менее доступной — поставки машин прекращают Ferrari и Lamborghini, а Rolex не будет экспортировать часы. Так и вижу, как российские рэперы массово пересаживаются в клипах на Волгу и трясут часами Полет.

Лакшери лайф для россиян тоже становится все менее доступной

Даже увидеть эти престижные товары на рекламных картинках жителям Рублевки тоже будет сложнее — в России не будут издавать журналы Vogue и GQ.

В подарок россиянкам, которые празднуют «женский день 8 марта», о закрытии магазинов в стране объявили сразу два косметических бренда — Estee Lauder и L’Oreal.

Некоторые компании продолжают расширять ранее принятые санкции. Так, General Electric вслед за остановкой поставок для российской авиации, решила приостановить практически всю деятельность в России.

Как всегда, отличилась сфера ІТ. Фотобанк Depositphotos закрыл продажи для России и Беларуси, несмотря на то, что эти страны составляли наибольшую долю в продажах компании. Разработчик облачных решений VMware больше не будет предоставлять услуги российским и белорусским банкам, энергетическим компаниям и госструктурам. Облачный сервис Amazon, кстати, тоже не будет брать новых клиентов из этих стран. — Крипту скоро тоже будет сложно купить, как доллар — криптобиржа Coinbase блокирует кошельки приблизительно 25 тыс россиян, а Binance блокирует операции по российским картам Mastercard и Visa. Венчурний фонд Index Ventures прекращает инвестиции в российские стартапы.

Кроме того, консалтинговая компания в сфере недвижимости Colliers разрывает отношения с российским и белорусским офисами. С рынка РФ уходит сеть строительных магазинов ОВІ.

Много новостей и на самом «больном» для России энергетическом рынке. Самая большая победа — конечно, нефтяное эмбарго от США и Британии. Помимо этого, ассоциация Europex исключила из своего состава российскую биржу. British Petroleum не будет заключать новые контракты на покупку российских нефти и газа, но выполнит обязательства по старым. Не будут закупать нефть РФ и австралийские нефтяные компании Ampol и Viva Energy. Vestas останавливает четыре проекта по строительству ветряных электростанций в РФ.

Отдельно за связи с «плохой компанией» начинает страдать Беларусь — компания по услугам такси и доставки Bolt заявила о намерении уйти с рынка страны.

Не обошлось и без разочарований. Большой игрок фармы Bayer продолжает работать в России. Поставщик интернет-услуг Cloudflare отказался банить рынок агрессора. А немецкий производитель химикатов для защиты растений BASF не выдержал и решил возобновить поставки в РФ уже 9 марта.

Из позитивного, санкции тоже не стоят на месте. Япония расширила санкции на юридических и физических лиц из России и Беларуси. Что прекрасно, в список попали прихвостни и кошельки путина типа товарища Пескова, Кадырова, Усманова. Кроме того, Япония запретила экспорт оборудования для переработки нефти.

США и ЕС прекратили поставлять в Россию доллары и евро наличными. С учётом того, что банки будут изымать естественным образом наличную валюту из обращения, очень скоро доллар и евро просто исчезнут из обращения в РФ. Как результат — Центробанк РФ запретил на полгода продавать доллар россиянам. Welcome back to USSR.

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