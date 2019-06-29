Три дня во Львове Сегодня, 07:03 376

С тех пор как я живу в Украине, всегда слышу один и тот же совет всякий раз, когда речь заходит о путешествиях по стране. Люди неизменно упоминают Львов

Недавно я отправился туда, чтобы снять видео об этом городе. И проведя во Львове пару часов, почувствовал это. Спокойную, расслабленную, в каком‑то смысле мелодичную атмосферу этого места.

Здесь все проводят время на больших и маленьких площадях со множеством кафе, ресторанов, интересных пространств. Площади представляют собой образцы хорошо продуманного дизайна. Повсюду царят продукты ручной работы. Крафтовое пиво. Крафтовый шоколад. Во всем ощущается гордость за свой народ и культуру.

В одной маленькой кофейне я завел беседу с местным жителем, молодым человеком по имени Иван. Он предложил показать мне город. Мы вышли из кофейни, и я засыпал его вопросами о Львове.

«Ощущение, что ты всегда в центре города. Жизнь постоянно бурлит. Все время что‑то происходит. Каждый день какой‑то фестиваль. И чувствуешь себя так, будто участвуешь в одной огромной вечеринке», — сказал он.

В этом городе здоровый баланс между урбанизацией и природой

И в самом деле, идя по улице, мы встретили разные толпы. Женщины в ярко-розовых, нео­ново-зеленых и пестрых одеяниях возглавляли шествие кришнаитов, и украшения поблескивали на их лбах, когда они танцевали. Мужчины следовали за ними, выстроившись в две линии, они били в барабаны, пели и хлопали в ладоши. В другом месте, рядом с кафе, прохожие смотрели, как молодые люди в спортивных штанах танцуют под электронную музыку. Они двигались в стиле поп-энд-лок, и волосы девушек развевались во время танца, а друзья подбадривали их одобрительными выкриками. Одна девушка упала коленями на брусчатку в такт музыке; на вид это было очень болезненно, но она была полностью увлечена танцем.

Воздух наполняли звуки аккордеонов, акустических гитар, электрогитар, барабанов, вио­лончелей, скрипок, а также больших плоских струнных инструментов, издающих звуки, словно из фильма ужасов. Возле магазина исполняла рок-мелодии готик-панк-группа. Перед высокой темной статуей пел хор в национальной одежде.

Я полюбил шум этого города. Мне почему‑то нравилось слышать, как мимо с постоянным грохотом и скрипом проезжают трамваи. Звуки природы, особенно в парках, действовали расслаб­ляюще. Во Львове есть здоровый баланс между урбанизацией и природой.

Я определенно в восторге от местных мозаик, хотя многим людям в этой части мира они не нравятся, потому что ассоциируются с коммунизмом и несут в себе определенный подтекст. Но я как посторонний человек его в этих произведениях искусства не ощущаю. Я вижу просто красивые мозаики, а не послания из прошлого.

Сами здания также представляют собой произведения искусства. И хотя некоторые из них немного разваливаются снаружи, в них все равно можно разглядеть структуру, мастерство, мысль, дизайн и красоту.

По моему опыту посещения украинских городов, внешний вид зданий обычно стремительно ухудшается, как только вы покидаете центр города. Но во Львове даже вдали от цент­ра дома сохраняют внушительные каменные фасады.

В конце концов я оказался в старом богатом районе. Он был аккуратным, красивым и безупречно ухоженным, с высокими деревьями и цветочными ящиками, усеивающими внутренние дворики. Каждый из них был уникальным, а в архитектуре прослеживалось влияние множества стилей, в особенности австро-венгерского и ар-деко. Я понятия не имел, что подобное существует в Украине.

Позже Иван и его подруга Соломия привели меня туда, где живет Соломия, — в район, который она назвала «бетонными джунглями». Гигантские бетонные многоэтажки советских времен нависали над городом, как огромные горы. В очертаниях зданий преобладала квадратность коммунистической архитектуры. Это было совершенно не похоже на тот ухоженный район, в котором я побывал до того. Впрочем, эти строения дали мне некоторое представление о советском прошлом Львова.

В этом городе чувствуешь себя в полной безопасности. Я не встретил ни одного нищего. Возможно, мне просто повезло, но никто не подошел ко мне и ничего не попросил и я не увидел ни одного человека, спящего на улице. Как правило, в туристических городах очень много людей, живущих за счет приезжих. Уверен, они существуют, мне просто любопытно — их что, прогнали из центра города?

Клянусь Богом, пожилых влюбленных во Львове больше, чем где‑либо еще. Я видел множество немолодых пар, которые держались за руки, прогуливались по улицам и улыбались друг другу.

Думаю, во Львове имеют большое значение семейные ценности и ценности в целом. Люди здесь мягче и теплее, чем во многих других уголках мира. Возможно потому, что жизнь тут спокойнее и расслабленнее, остается больше времени друг на друга. Не знаю точно, в чем именно здесь дело.

В общем, Львов — очень крутой город. Это было лишь поверхностное знакомство, продлившееся три дня, но я невероятно впечатлен. Если вы там никогда не были, обязательно побывайте. Если вы из Львова, знайте, что живете в уникальном месте.

Колонка опубликована в журнале Новое Время за 26 июня 2019 года. Републикация полной версии запрещена.

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