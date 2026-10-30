Новые сериалы и фильмы, которые стоит посмотреть. Или нет

Быстро рассмотрим, за что зацепился взгляд в октябре, и сделаем заметки о премьерах ноября

Как всегда — от «так себе» до «надо видеть», транзитом через «может быть».

Война/War — HBO, 8 эпизодов, с 1 октября

Разводы знаменитостей — хлеб и мясо новостных лент: человечество жаждет знать, кто кого и когда разлюбил, а миллиарды не могут ошибаться. Именно об этом и сериал: актриса разводится с медиамагнатом, а молодой юрист пробивается наверх. Казалось бы, стоит им всем посочувствовать, но не нам и не в наши времена.

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Надуманные конфликты (местами — совершенно искусственные), попытка создать нечто вроде Миллиардов или Наследников, но не цепляет. Адресовано фанатам юридических драм с развивающимся сквозным сюжетом или тем, для кого измены и разводы знаменитостей ярче, чем взрывы за окном. Не более того.

Тенцинг/Tenzing — Apple TV+, 16 октября

История первого восхождения на Эверест, рассказанная глазами проводника-шерпы Тенцинга Норгея, который в связке с Эдмундом Хиллари первым в истории покорил вершину мира. Снято красиво, пейзажи так и просятся на скриншоты, но в целом картина получилась стерильной, словно твит Папы Римского —