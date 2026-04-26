Что посмотреть: ТОП-5 музыкальных фильмов для тех, кому понравился Майкл

В прокате гремит байопик про Майкла Джексона. Возможно, после просмотра этого действительно неплохого фильма вам захочется чего-нибудь такого же музыкального. Вот пять недавних фильмов, которые стоит посмотреть.

Майкл с Джаафаром Джексоном — реальным племянником Короля — в главной роли, оказался ровно тем, чем ожидалось. Шикарная картинка, отличные актерские работы и прекрасно поставленные музыкальные фрагменты. Ну а сложные моменты биографии гения поп-музыки тут преимущественно обошли стороной.

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Картину уже сравнивают с нашумевшей Богемной рапсодией, в которой Фредди Меркьюри представал чуть ли не плюшевым мишкой. Что неудивительно, потому что у обеих один продюсер, Грэм Кинг, и одна и та же фирменная стратегия. Зрителю показывают икону, но так, чтобы у нее не было никакой тени.

Примерно таким был и Рокетмен про Элтона Джона. Ничего страшного в этом нет.

Сложно упрекать создателей в таком елейном подходе. В конце концов, это фильмы об иконах массовой развлекательной индустрии.

Но бывают и другие музыкальные фильмы, посерьезнее и поглубже.

В общем, давайте поговорим о кино, в котором музыка играет не меньшую роль, чем картинка.