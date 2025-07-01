От Ричи до Андерсона. Что смотреть (или нет) в июле

«Фонтан молодости»

Apple TV+

23 мая

Красный сектор стартует с нового фильма Гая Ричи — в последнее время у него очень много проектов, складывается впечатление, что кто-то из прототипов его ранних персонажей поставил режиссера на счетчик и заставляет отрабатывать какие-то грехи. Гай подобрал фильм после отказа режиссера Декстера Флетчера (своего бывшего персонажа, кстати) и отнюдь не спас.

Реклама

Ужасное кино, которое опоздало на много лет, такой сценарий подходил бы видеоиграм типа Uncharted или Assassin’s Creed. Гай, чувак — мы все тебя до сих пор любим, но подай какой-то знак, что тебя принуждают к таким поделкам.

«Прибрежная зона»

Netflix, 8 эпизодов

19 июня

Жанр американских семейных кантри-саг в последнее время переживает настоящий бум. Как в «мыльные» телевизионные 80-е, эфир наполнен историями успешных династий, переживающих трудные времена, где каждому поколению достается по большой проблеме. И не одной. Здесь у нас именно такое — только, в отличие от недавнего «Землевладельца», на этом прибрежье нет ни харизмы Билли Боба Торнтона, ни вкусных злых диалогов. Потому и слабее, очередное #чтотонанетфликс в желтом секторе.

«F1»

с 26 июня в кино

Фильмов в этом июне было заоблачно много — пришлось догонять долги. Здесь у нас типичная спортивная драма с огромным бюджетом, большинство сюжетных пируэтов можно предугадать, но повороты на трассе сняты красиво и дорого — за результат действительно переживаешь.

Точнее — за результат вымышленной гонки (авторы порой слишком вольно трактуют реальный регламент Формулы, однако очень удачно интегрируют камео настоящих участников событий), не за фильм — он найдет своего зрителя: фан-базу королевских автогонок с частью персональных фанов Брэда Питта. Но не более.

«Взрослые»

FX/Hulu, 8 эпизодов

с 28 мая

Дальше — лучше. Циничная комедия о пяти друзьях, которые вынужденно живут в одном доме, этот концепт знаком каждому. Как и «Теория большого взрыва», начинается с шутки о мастурбации, но юмор не такой яркий. Как и в «Как я встретил вашу маму», одному из персонажей будет угрожать возвращение в Канаду, но такое в последнее время что-то не очень пугает.

Весь набор насущной проблематики вчерашнего американского студента — тревожность, кетамин, проработанность, терапия. Сериал соответствует всем современным расовым и половым стандартам и имеет определенный потенциал — убойных (как по мне) гэгов нет, но в целом может быть (спасибо за упоминание Украины). Заодно узнал, куда занесло Чарли Кокса из «Стардаста».

«Грешники»

в кино с 17 апреля

В кино не пошел, не поверил, но шума было настолько много, что догнал, когда фильм вышел в цифре. Увидел амбициозную пробу реализовать «От заката до рассвета» в сеттинге «Перекресток». Музыкальная часть реализована на «пять» — блюз трушно дышит, в это веришь. Остальное слишком серьезно — от современного фильма ужасов можно ожидать и немного самоиронии. В общем — ярко, событие. Глаз порадовало появление в эпизоде Лолы Кирк (незабываемой в «Моцарте в джунглях»).

«Отдел нераскрытых дел»

Netflix, 9 эпизодов

29 мая

Иногда фирменное нетфликсовское количество оборачивается качеством. Именно тот случай — зеленый сектор, хорошая адаптация линейки датских фильмов «Отдел Q». Повествование перенесено в Шотландию, классическая шайка неудачников-детективов выбирает себе один из давних «висяков» — исчезновение молодого прокурора.

Сериал горизонтальный, с дальним прицелом. Судя по всему, будущее у него есть, режиссер Скотт Фрэнк имеет все шансы повторить успех прекрасного «Ферзевого гамбита». Мы — только за, хороший британский детектив всегда греет душу сериаломаньяка, даже если здесь Тофика Бахрамова считают русским, а русский у них играет сирийца.

«Финикийская схема»

В кино с 29 мая

Такие результативные даты случаются редко — в тот же день, что и вышеупомянутый сериал, вышел и новый фильм Уэса Андерсона. И один из лучших его фильмов — к фирменным цветам, акцентам, стабильно звездному касту и общему состоянию гротескного бурлеска (или наоборот) добавилась и хорошая история. Традиционная для режиссера, но на этот раз она точно работает.

Если вы не успели в кино на этот фильм — мои соболезнования, на видео (не говоря уже о смартфоне, боже упаси) «Финикийская схема» не произведет такого впечатления. Я успел на один из последних сеансов в Украине и был приятно удивлен количеством и качеством аудитории, которая реагировала именно так и именно там. Такое случается редко.

P. S. Представляю, с каким удовольствием мегазвезды играют у Андерсона его отмороженных персонажей — уверен, что за low-price (потому что кино бы никогда не окупилось), но в чистый кайф. Искусство.

Теперь сделаем заметки на июль — что именно держать в поле зрения.

«Микстейп»

Binge, 4 эпизода

с 12 июня

Австралийская лавстори, получившая похвалу профильной прессы, сравнивающей этот мини-сериал с лучшими жанровыми хитами. Надо будет догнать поезд и убедиться лично. А вдруг?

«Слишком»

Netflix, 10 эпизодов

10 июля

В середине лета Netflix ставит на женскую комедию об американке, которая пересекает Атлантику (что-то знакомое, правда?), чтобы начать с нуля в Лондоне. Профильная пресса очень надеется на яркий юмор, ничего не остается, как «чекнуть» — что они там углядели такого особенного.

«Декстер. Воскрешение»

Showtime, 10 эпизодов

с 11 июля

У крепкой фан-базы «Декстера» в июле — праздник, стартует еще одна реинкарнация их любимого сериала о серийном мстителе. Как это ни странно, знаю нескольких людей, которые после таких перезапусков спускались вниз и начинали знакомиться с давним сериалом. Интересно, получится ли что-то подобное в этот раз.

«Институт»

MGM+, 8 эпизодов

13 июля

Сколько ни выпускай неудачных экранизаций Кинга, за ними придут следующие. Иногда — по две в неделю. Первая — мини-сериал по роману «Институт». Как ПЧ (Постоянный Читатель, как называет Стивен таких, как я) должен отметить: сериал должен перепрыгнуть литоснову на голову, иначе дела не будет. Шансы — мизерные, но все равно посмотрю.

«Жизнь Чака»

в кино с 17 июля

Вы не поверите, но еще одна экранизация рассказа Стивена Кинга доберется и до нашего большого экрана. Прессу фильм имеет что-то очень хорошую как для фильма ужасов, но подобные случаи случались даже в этой колонке. Так что все может быть.

«Эддингтон»

в кино с 31 июля

Неовестерн о маленьком городке во время эпидемии ковида и конфликте между мэром и шерифом. Звучит прохладно, но в касте Хоакин Феникс, Педро Паскаль, Эмма Стоун и Остин Батлер. Не могут же агенты таких уважаемых лиц вместе ошибиться в выборе сценария? Или могут?

Посмотрим, что из этого выйдет. Берегите себя. И смерть врагам.