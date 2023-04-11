Это не остановит Россию. Что показала война 11 апреля, 09:41

Санкции — важный инструмент, но сами по себе они не могут остановить агрессию такого государства, как Россия

Собственно, осознание этого, по-видимому, и заставляет сейчас развитые страны мира стремительно перевооружаться, ведь они понимают, что их богатство, место в мировой экономике и колоссальные торговые связи сами по себе ничего не гарантируют, если имеешь дело с недостаточно рациональным игроком. А игроков таковых предостаточно.

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Санкции сами по себе не сдерживают. По-видимому, план России был простой. В Кремле считали (и, пожалуй, вполне справедливо), что после вторжения в Украину против них введут санкции, но будут делать это постепенно, а потому ничего серьезного ввести они не успеют, ибо РФ успеет «захватить всю Украину». А дальше начнутся привычные разговоры, что «все плохое уже случилось», и «санкциями этого не остановить», «нужно искать компромиссы» и т. д. Расчет был четкий, единственное «слабое место» — Украина и не думала капитулировать, что там бы кто ни думал в столицах Европы.

Следовательно, санкции пришлось накладывать, и они усиливаются, их вынуждены усиливать в ответ на постоянный рост градуса преступности со стороны государства-террориста. Но именно как сдерживающий фактор они не работают, и в этом виноваты европейские политики, десятилетиями рассказывавшие о необходимости «понять» или " договориться" с людоедами. И людоеды поверили, что с ними будут договариваться и идти на компромиссы всегда. И любые санкции — это только «предмет торга», а не факт.

Еще одна проблема санкций — они всегда вводятся позже, чем необходимо.

Еще одна проблема санкций — они всегда вводятся позже, чем необходимо

Все потому, что каждый раз они сталкиваются с чьими-то частными интересами из числа субъектов, которые должны налагать эти санкции. Классическая ситуация — санкции против российской атомной энергетики. Россия уже год занимается ядерным терроризмом. Уже год как захватила Запорожскую АЭС, и все это время периодически возникает вопрос об угрозе от этого захвата для безопасности всей Европы, ведь любой взрыв там может возыметь последствия более серьезные, чем последствия аварии на ЧАЭС.

Уже год Россия терроризирует сотрудников захваченной АЭС. И что? А ничего. Только сейчас Польша и страны Балтии предлагают компромиссный вариант внесения «Росатома» в европейские санкции. Компромиссный потому, что некоторые европейские страны зависят от этой террористической конторы, а потому блокировали до недавнего времени все санкционные попытки. Пользуясь безнаказанностью, государство-агрессор использует «Росатом» даже для закупок подсанкционных товаров. И это, очевидно, влияет на восприятие «кремлингами» серьезности санкций.

Поэтому санкционная политика Запада — вопрос весьма серьезный. Она не сильно решает вопрос: предостережение от агрессии; лишение возможностей для продления агрессии.

Главная проблема санкций — их накладывают для того, чтобы сделать объекту «неприятно», доказать, что «быть плохим невыгодно». Но агрессор вроде путинской России готов пойти на серьезные жертвы ради маниакальной цели уничтожить Украину. Следовательно, и санкции должны быть такими, чтобы не просто «усиливать ущерб», а делать существование агрессора проблематичным. И это касается интересов не только Украины, ведь потенциальных в мире агрессоров довольно много.

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