Репутация и мнение избирателей имеют большое значение. Уроки по отставке Бориса Джонсона 11 июля, 16:03

Не стоит делать кумиров из политиков еще и потому, что они легко теряют свою репутацию, когда нарушают правила

Ключевая недавняя новость — премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал в отставку. Такое решение всколыхнуло украинское общество, ведь с должности уходит один из самых больших друзей Украины. В соцсетях даже в шутку призвали предложить Джонсону как одному из крупнейших патриотов Украины возглавить Кабинет министров. Но мы можем только рефлексировать на решение, ведь власть в Британии выбирают не украинские избиратели, а британские. Нам остается учиться и делать выводы из подобных историй.

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Первое, это, вероятно, то, что популярные за рубежом политики не обязательно должны быть популярны у себя дома. К примеру, первого президента СССР Михаила Горбачева в демократическом мире уважают ровно за то, за что ненавидят дома в России — что он помог 15 республикам получить право на самоопределение.

Не стоит делать кумиров из политиков еще и потому, что они легко теряют свою репутацию, когда нарушают правила. К примеру, ради сохранения власти по-детски отрицают то, что знают все. Премьерская карьера Бориса Джонсона начала сыпаться в тот момент, когда он соврал о проведении вечеринки во время карантина COVID-19. Джонсон сначала все отрицал. Далее последовали обнародование видео, добровольные отставки чиновников, которые были на вечеринке и активное следствие. Джонсону пришлось признать ложь.

После скандала с вечеринкой Джонсону удалось избежать отставки

После скандала с вечеринкой Джонсону удалось избежать отставки. Но история с бывшим заместителем парламентского организатора Крисом Пинчером, который домогался своих коллег, обнажила две проблемы: на Даунинг-стрит готовы говорить неправду, чтобы скрыть скандалы и давать должности людям, по поводу моральных качеств которых большие вопросы. Очень перекликается с тем, что происходит в украинских властных коридорах, правда? В Великобритании после этого скандала в знак протеста в отставку ушли более 50 чиновников, включая нескольких министров. Они потребовали отставки Джонсона и добились ее.

История с отставкой Бориса Джонсона очень показательна. В Великобритании работает институт репутации и он безжалостен — ошибки не простят ни избиратели, ни тем более коллеги по партии, которым нужно заботиться о рейтингах политической силы. А еще там «разбойника не выгоняют». Джонсон останется в должности до осени. За это время в Консервативной партии будет проведен внутренний конкурс на нового лидера партии, который и станет следующим премьером.

И напоследок, приведет ли смена руководителя правительства к тому, что Соединенное Королевство откажется от поддержки Украины? Думаю, что нет. Ведь поддержка Украины это не просто желание Джонсона, а позиция общества Соединенного Королевства, которое считает российского диктатора злом и не допустит того, чтобы у власти были те, кто не отвечает интересам общества.

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