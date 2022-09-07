Сигнал тревоги. Что показал отчет МАГАТЭ по итогам миссии на Запорожскую АЭС 7 сентября, 15:03 Владимир Фесенко: Миссия признала, что ситуация является беспрецедентной и существует огромный риск для ядерной безопасности (Фото:REUTERS/IAEA)

Официальный отчет миссии МАГАТЄ на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) напоминает мне айсберг. Мы видим его верхушку, но главная часть опасности скрыта от наших глаз

Тем не менее сама опасность зафиксирована. Дальше надо предпринимать меры.

Положительная сторона этого отчета в том, что в нем официально подтверждаются факты присутствия российских войск и военной техники на территории станции, в частности, на первом этаже турбинных залов в энергоблоках 1 и 2, что создает повышенные риски для безопасности ЗАЭС. Также признается, что сам факт оккупации станции, в том числе давление на украинский персонал и присутствие на станции представителей компании «Росатом», создает проблемы для безопасности работы атомной станции. Подтвержден и факт обстрелов, но без указания стороны, которая это сделала. Как и прогнозировалось, МАГАТЭ пытается соблюдать формальную нейтральность в этом отчете, но все равно миссии МАГАТЭ в своем отчете хотя бы косвенно приходится признавать, что главные риски обусловлены самим фактом оккупации станции российскими войсками.

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Миссия признала, что ситуация является беспрецедентной и существует огромный риск для ядерной безопасности вследствие военных действий в районе ЗАЭС. Призыв «немедленного создания зоны ядерной защиты» вокруг Запорожской АЭС, в чем МАГАТЭ готова помочь, в общем-то также является правильным. Но раз сказали «А», то надо было сказать и «Б», призвать Россию к полной демилитаризации ЗАЭС.

Сама опасность зафиксирована. Дальше надо предпринимать меры

Но здесь возникает уже типичная проблема — все международные организации, в которых Россия имеет влияние, в том числе и МАГАТЭ, пытаются соблюдать формальную нейтральность и призывы направляют к обеим воюющим сторонам. Поэтому не стоит ждать от МАГАТЭ чего-то чрезвычайного, тем более конкретных действий по обеспечению безопасности ЗАЭС. Собственными силами МАГАТЭ этого сделать не может. Единственное, что они могут сделать — продолжить контроль над ситуацией на станции, и попытаться там создать постоянно действующую миссию.

Свой сигнал тревоги и потенциальной большой опасности вокруг ситуации на ЗАЭС МАГАТЭ послало и призвало к переговорам по урегулированию сложившейся чрезвычайной ситуации. Весьма вероятно, что в ближайшее время будет предпринята попытка начать такие переговоры, хотя бы в неформальном и закрытом режиме. А вот удастся ли о чем-то договориться? Это зависит от готовности России хотя бы к относительным компромиссам по вопросам безопасности на ЗАЭС, а также от развития военной ситуации на юге Украины.

Кремль может попытаться использовать эту ситуацию для того, чтобы втянуть Украину в переговоры на своих условиях, и добиться общего и полного перемирия на юге нашей страны, под предлогом обеспечения безопасности АЭС. Но для Украины это неприемлемо (во всяком случае на данный момент). Украинская сторона в этих переговорах может настаивать на демилитаризации территории ЗАЭС и полном выводе российских войск с территории станции.

Противоречие позиций Украины и России очевидно. Возможен ли в этих условиях какой-то реальный компромисс? Пока такая возможность выглядит маловероятной. Может быть, удастся договориться о прекращении военных действий и обстрелов в районе ЗАЭС, что было бы очень рационально с точки зрения обеспечения безопасности станции. Но даже если получится достичь такой договоренности, то будет ли она выполняться?

Как видим, вопросов пока больше, чем ответов. Ситуация вокруг ЗАЭС остается напряженной, и риски для ядерной безопасности сохраняются.

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