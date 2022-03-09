ЦРУ оценило поведение Путина, а россиян лишили наличных долларов 9 марта, 16:34 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 9 марта 2022 года (дневной выпуск)

● ЦРУ оценило поведение московского диктатора. ЦРУ прогнозирует, что главарь московского режима усилит попытки захватить Украину. Об этом его глава Уильям Бернс заявил на слушаниях в Комитете Палаты представителей по разведке. «Я думаю, что Путин полон решимости доминировать и контролировать Украину, чтобы формировать ее ориентацию. Для него это вопрос глубокого личного убеждения», — сказал он.

● Бернс подчеркнул, что, начиная войну против Украины, Путин исходил из ряда ложных предположений: что Украина слаба, Европа не даст жесткого ответа, российская экономика готова противостоять санкциям, а армия РФ модернизирована и будет эффективно сражаться. «Он ошибался по всем пунктам», — сказал Бернс.

● Глава ЦРУ отметил, что действия российских военных оказались «в значительной степени неэффективными». В России планировали захватить Киев за два дня. Спустя почти две недели войны город не окружен полностью, заявил глава ЦРУ.

● «Путин сейчас зол и расстроен. Скорее всего, он удвоит усилия и попытается раздавить украинскую армию, не обращая внимания на потери среди гражданского населения. Но проблема, с которой он сталкивается… заключается в том, что у него нет конечной цели», — заявил глава ЦРУ.

● Ракеты взбесили персонажа из глухого бункера. Российский диктатор был взбешен, когда узнал, насколько ценными ракетами РФ обстреляла Винницкий аэропорт, сообщил журналист-расследователь Христо Грозев. По его мнению, Путину не доносят полной информации о провалах его войск в Украине, а также о том, что практически 100% населения негативно относится к оккупантам.

● Враг занялся скрытой мобилизацией. В связи с многочисленными потерями личного состава в Украине РФ проводит скрытую мобилизацию — под видом учебных сборов. Как сообщил наш Генштаб, процесс проходит на временно оккупированной территории АР Крым, в Краснодарском крае РФ и отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Также российские оккупанты активизировали деятельность по набору на войну добровольцев.

● Американская оценка: оккупанты потеряли до 10% техники. Российские оккупанты стремительно теряют технику в Украине и уже утратили от 8% до 10% военных активов, которые использовали во время вторжения, сообщил CNN со ссылкой на источники в американской разведке. Потерянная техника включает танки, самолеты, артиллерию и другое военное имущество.

● Новые данные вдвое превышают российские потери, о которых разведка сообщала на прошлой неделе.

● Мороз нам в помощь. Резкое похолодание в Украине серьезно усложнит положение российских оккупационных войск, сообщила The Times со ссылкой на комментарии военных аналитиков. Холода могут остановить оккупантов, поскольку они будут вынуждены либо бросать свою технику, либо сидеть в «40-тонных железных морозильниках».

● Враг все еще целится на Киев. Оккупанты проводят перегруппировку с целью подготовки к очередной попытке взять Киев. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. После неудачного наступления в направлении Фастова враг предпринимает попытки возобновить атаки в этом направлении.

● Зеленский указал направление движения для русских солдат. Президент Украины обратился к российским военным, которые учувствуют в войне против Украины. «У вас еще есть шанс выжить. Почти две недели нашего сопротивления показали вам, что мы не сдадимся, что мы будем воевать, пока не вернем свою землю и пока не ответим сполна за всех наших убитых людей. За убитых детей. Вы еще можете спастись, если просто уйдете. Не верьте своим командирам, когда они говорят вам, что у вас ещё есть шансы в Украине», — сказал Владимир Зеленский.

● Уже несколько сотен украинских бойцов, находившихся под стражей, были помилованы и встали с оружием в руках на защиту страны. Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский.

● Украинские военные ликвидировали командира 33-го мотострелкового полка ВС РФ гвардии подполковника Юрия Агаркова.

● Президент предупредил потенциальных предателей. Некоторые политики вновь ищут выходы на Москву, заявил Владимир Зеленский. «Мы получаем разные сигналы о том, что некоторые политики снова ищут ниточки в Россию. А некоторые другие — снова работают на раскол, вопреки единству. Хочу сказать одно и только раз: я вижу, что вы делаете», — сказал президент страны.

● «Если я услышу еще один сигнал, ответ будет скорым. Как и положено в военное время», — добавил Зеленский.

● Внимание Львова и Ривного — диверсанты. По информации Генштаба, существует угроза диверсий на военных и инфраструктурных объектах на территории Ровенской и Львовской областей со стороны РФ.

● Оккупанты пытаются укротить Херсон. Оккупанты завели в занятый ими, но непокорный Херсон подразделения Росгвардии, чтобы организовать там административно-полицейский режим. Об этом сообщил наш Генштаб. Враг задержал в городе уже более 400 граждан Украины.

● Киев требует самолеты — срочно. Президент Владимир Зеленский призвал срочно решить вопрос с передачей польских боевых самолетов. «Мы благодарны Польше за альтернативу — за готовность предоставить Украине боевые самолеты. Вопрос — в логистике. По сути, технический вопрос. Его нужно решать! Немедленно», — сказал глава государства в очередном видеообращении.

Он упрекнул США в затягивании процесса: «Есть официальное решение Польши передать самолеты на соответствующую базу — американскую базу. Мы также подтверждаем, что договоренность американской стороны с Польшей — достигнута. Но при этом слышим, что предложение Польши вроде бы необоснованно. И это говорят в Вашингтоне».

● «Слушайте: у нас война! Это ведь не пинг-понг! Это о человеческих жизнях! Мы еще раз просим — решайте это быстрее. Не перебрасывайте ответственность, а отправьте нам самолеты», — подытожил Зеленский.

● Вчера польские власти решили немедленно перегнать свои истребители Миг-29 на базу американских ВВС в немецком Рамштайне. Впоследствии они могли быть переданы Украине. Но затем США отвергли эту идею. «Соединенные Штаты стремятся ускорить поставки оружия в Украину. Но перспектива переброски боевых самолетов с территории НАТО в зону боевых действий вызывает серьезные опасения у всего альянса НАТО. Нам просто не ясно, есть ли для этого существенное обоснование», — сказал представитель Пентагона Джон Кирби.

● Американцы думают, как прикрыть украинское небо. США не могут прикрыть Украину Железным куполом (мобильной системой противоракетной обороны), поскольку это связано со значительными трудностями, — ее нужно подготовить и уметь ее размещать. Такое заявление сделала Виктория Нуланд, замгоссекретаря США. Вместо этого Вашингтон рассматривает возможность использования других систем ПВО.

● Нуланд отметила, что США продолжают изучать возможности расширения военной помощи Украине.

● МАГАТЭ утратило контроль над ЧАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о прекращении дистанционной передачи данных с систем контроля за соблюдением гарантий, установленных на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

● Украина информировала МАГАТЭ, что для обеспечения безопасного управления ЧАЭС нужно заменить примерно 210 человек технического состава и сотрудников службы охраны, которые работают на станции с момента ее захвата оккупантами почти две недели назад. Персонал имеет ограниченный доступ к пище, воде и медикаментам, однако ситуация для сотрудников ухудшается.

● «Я призываю силы, под контролем которых фактически находится площадка станции, в срочном порядке обеспечить условия для безопасной ротации персонала», — заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

● ЧАЭС обесточена. «В результате вражеских действий российских оккупантов полностью обесточена Чернобыльская АЭС! — сообщили в НЭК Укрэнерго. — Боевые действия продолжаются, что делает невозможным ремонтные работы и восстановление энергоснабжения».

● Новые санкции от Лондона. По заявлению министра иностранных дел Лиз Трасс, правительство Великобритании получит полномочия задерживать любой российский самолет на территории Великобритании. Также будет усилен действующий запрет на пролет и посадку самолетов из РФ. Эта мера распространяется на любые воздушные суда, принадлежащие, эксплуатируемые или зафрахтованные лицами, связанными с РФ, или обозначенными как физические или юридические лица. Нарушение запрета может повлечь конфискацию воздушного судна.

● Новые полномочия также позволят правительству исключить самолеты, принадлежащие указанным российским физическим и юридическим лицам, из реестра самолетов Великобритании.

● Лаврова выжмут по максимуму. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 10 марта в Турции. «Мы очень серьезную сейчас проводим работу для того, чтобы максимально эффективно их [переговоры] провести. Но откровенно вам скажу, что ожидания у меня от переговоров сдержанные. Я не возлагаю на них каких-то завышенных ожиданий, но, безусловно, будем выжимать по максимуму», — сказал Кулеба.

● МВФ готов срочно выделить Киеву $1,4 млрд. МВФ намерен выделить Украине немедленную помощь в $14 млрд. Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева сообщила, что такое предложение направлено Исполнительному совету. МВФ, мол, изменил фокус дискуссий с украинскими властями с «реформ» на «кризисное управление» в связи с полномасштабным вторжением РФ.

● «Персонал МВФ находится в ежедневном контакте с ключевыми фигурами в Украине, — пояснила Георгиева. — И я могу вам сказать, это так впечатляет, как они работают вместе с самоотверженностью и профессионализмом, несмотря на сирены, которые можно услышать даже во время обсуждения».

● Доллары в РФ немедленно превращаются в рубли. Банк РФ в ночь на 9 марта из-за санкций Запада запретил покупку наличной валюты и ограничил ее выдачу с вкладов суммой $10 тыс. сроком на полгода. Остальные средства выдают в рублях по рыночному курсу. «Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам», — добавили в центробанке.

● «За четыре дня выходных ЦБ РФ получил от всех банков России информацию о том, сколько у них в кассах есть наличной валюты и какой объем заявок на снятие у банков на среду, первый рабочий день. Судя по жесткости объявленных мер, картина была настолько неутешительная, что у ЦБ России был выбор только между полным запретом наличного валютного обращения и принудительной конвертацией и такими драконовскими мерами, которые оставят хотя бы фиговый листок существования организованного наличного валютного рынка в России», — пояснил украинский инвестбанкир Сергей Будкин.

● Северный поток-2 стал грудой металла. У газопровода Северный поток-2 нет будущего, заявила Виктория Нуланд, замглавы Госдепа США. «Я думаю, что Северный поток-2 сейчас мертв. Это кусок металла на дне моря, я не думаю, что он когда-нибудь возродится», — заявила она.

● 1 марта Оператор проекта Северный поток-2 компания Nord Stream 2 AG, являющаяся дочкой Газпрома, подала заявление о банкротстве.

● Давос говорит московским «пока». Всемирный экономический форум в Давосе замораживает отношения с РФ и тамошними олигархами из-за санкций. Это означает разрыв связей с рос.банками и нефтяными компаниями.

● Курите чай. Британская табачная компания Imperial Brands останавливает производство (на заводе в Волгограде) и продажи продукции в РФ. Также компания прекратила всю деятельность по маркетингу в этой стране.

Imperial Brands принадлежат такие марки сигарет, как Winston, Davidoff, West, Gauloises Blondes, сигары Montecristo и табак Golden Virginia и Drum.

● Ди Каприо дал Украине $10 млн. Популярный голливудский актер Леонардо Ди Каприо пожертвовал рекордные $10 млн Украине. Его бабушка по материнской линии Елена Инденбиркен родилась в Одессе под именем Елена Степановна Смирнова, но в 1917 году вместе с родителями эмигрировала в Германию.

И для финала:

● Небесные сотни. После начала войны России против Украины погибло 474 гражданских, подсчитали в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека. Ранения получил 861 человек. В ООН предупреждают, что реальные потери могут быть выше.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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