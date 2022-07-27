Что означает дефолт Нафтогаза? 27 июля, 14:04

26 июля истек конечный срок для осуществления НАК «Нафтогаз» выплат держателям облигаций

Фактически правительство пошло на дефолт госкомпании по еврооблигациям. Теперь главный вопрос, который беспокоит всех — какие последствия будет иметь такое решение для Украины и украинцев.

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Честно и откровенно, пожалуй, мало людей сейчас могут безошибочно предсказать последствия. В общем, думаю, не ошибусь, если скажу, что для нас это ничего хорошего не несет.

Можно сколько угодно швырять сейчас камни в менеджмент Нафтогаза или правительство за то, что еще в апреле прошлого года сломали корпоративное управление в компании, но мне лично не хотелось бы видеть технический дефолт крупнейшей государственной компании ценой таких решений, тем более во время войны. Поэтому откровенно не понимаю злорадства некоторых публичных лиц на этот счет.

Каких практических последствий технического дефолта Нафтогаза в теории можно ожидать.

1. Рейтинг Нафтогаза точно снизится. И сейчас вряд ли они смогут покупать деньги на внешнем рынке. Об этом в компании уже прямо заявляли: «невыполнение обязательств лишило доступа к международному рынку капитала». То есть без государства компания дополнительных денег не найдет.

2. Даже когда наступит наша победа, факт технического дефолта будет еще долго (лет так 15) преследовать Нафтогаз. И это отразится на стоимости будущих долгов. Условно, ссужать деньги будут не под 10%, а под 20% учетную ставку. А одалживать точно будут (такова специфика компании). И заплатят за это снова все украинцы.

3. Сейчас нам нужно от 3 до 5 млрд куб. газа, чтобы пройти нормально отопительный сезон. Даже минимальная цена этих потребностей — примерно 5 млрд дол. Эти деньги мы рассчитывали брать у международных партнеров. Теперь ситуация дефолта точно не будет этому способствовать.

Это повлияет на стоимость будущих долгов

4. К сожалению, из-за размеров компании это так или иначе повлияет и на другие наши долговые ценные бумаги: и на будущие долги других госпредприятий, и на суверенные обязательства.

5. То, как прокоммуницировали этот вопрос с инвесторами и донорами, выглядит плохо. Они фактически узнали об этом решении также из телеграм-каналов и инсайдеров из Кабмина.

Будет ли дефолт Нафтогаза влиять на тарифы, наличие газа и поступления в бюджет? В краткосрочной перспективе это зависит от многих других факторов. В долгосрочной перспективе — однозначно да.

Я не думаю, что дефолт будет иметь какие-то катастрофические последствия, но это точно не помогает сейчас и не способствует доверию наших партнеров. Честно говоря, уже вчера утром во время звонка мне об этом прямо сказал один из руководителей очень крупной международной финансовой организации.

А теперь главное: такой максимально неблагоприятной ситуации не произошло бы, если бы у Нафтогаза был Наблюдательный Совет (который сломали). Тогда бы кулуарные войны между премьер-министром Шмыгалем и главой Нафтогаза Витренко не оказали бы влияния на такие финансовые решения.

Именно поэтому так важно иметь корпоративное управление, и поэтому я так часто об этом говорю. Работающее корпоративное управление по мировым практикам — это залог того, что решения в госкомпаниях принимаются без столь значительного влияния политиков и политики. Это важно потому, что политики очень плохо управляют госпредприятиями — только очень удачно наживаются на них, всегда.

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