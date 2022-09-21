Что стоит за частичной мобилизацией в России 21 сентября, 15:14

Важно ли то, что Россия заявила о мобилизации?

Да, это важно. Сколько мемов не создавай, но также нельзя забывать, что это проблемы. Как бы ни было важно не бояться противника, но всегда плохая идея забрасывать его шапками.

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Это одновременно и проявление «паники нет», и констатация факта, что Путин проигрывает войну, и проблема для Украины.

Да, одновременно.

Как бы ни было, мы и так знали, что Путин проигрывает войну. А сейчас он ее проигрывает, но и устраивает истерику. Это как пьяный буйный дед, который точно закончит вечер в тюрьме, но перед тем может сокрушить многое и сломать нос тем, кто будет его вязать.

Потому это неприятно. Это плохая новость. Как ни крути. И парадоксально, что это плохая и не страшная новость. Потому что она не катастрофическая. Неприятная. Плохая. Но точно не сопровождается такими ощущениями, какие были в конце февраля.

Да, многие военные эксперты говорят, что у России на данный момент уже есть нехватка вооружений. И это верно. Будут трудности с обучением этих людей. И это тоже правда. Это увеличит количество убегающих из России людей? Да, но в то же время у 70% россиян нет загранпаспорта, и эти россияне никуда не убегут, и именно на них и рассчитывает Путин. Это не популярно в России? Да, но ведь и мы не ждем, что это сразу приведет к революции. Да, в российской армии все плохо с коррупцией и они логистические бездари. Но это только снижает эффективность любых шагов, но не обнуляет их.

Так или иначе, это увеличит возможности россиян на фронте через некоторое время. Не скоро, но увеличит. Насколько увеличит, мы не знаем. Но знаем, что увеличит. Это будет не завтра. Это будет через несколько месяцев. Но будет.

Почему это произошло? Путин ведь до последнего не хотел мобилизации. И оттягивал этот момент, как мог. А тут в авральном режиме референдумы за три дня (жаль, что не заявили, что они состоялись в прошлые выходные в режиме секретности), мобилизация и вот все это. Что произошло? Путин за последние дни получил отрицательные месседжи от Китая и Индии. Да и вообще каждый азиатский диктатор, до этого кланявшийся перед Путиным, сейчас использует момент, чтобы унизить Путина и намекнуть, что пора с этим завязывать. Эрдоган выбросил Путина с Кавказа. Даже Казахстан и Армения (а также Турция и Вьетнам) отказались принимать российские карты «Мир».

Как на это отвечает Путин? Опять только одним ему известным способом — поднятием ставок. Причем достаточно эмоциональным поднятием. Потому что это все с колен и очень быстро, как будто его ужалило в задницу что-то в Самарканде. Россия всегда так поступает. Путин всегда так делает, потому что так всегда делают бандиты. Единственный известный метод — поднятие ставок. И мы увидели мобилизацию. И новый ядерный шантаж. Который уже мало кого пугает. Потому что Путин делает эмоциональные шаги на фоне поражений, а значит, имеет не страшный вид, а жалкого посмешища.

Так или иначе, мобилизация точно не будет популярна в России

Что дальше? Дальше неизвестно, кстати. Потому что опять же, мы не знаем, хочет ли Путин раскрутить этот маховик по полной, или устроит имитацию определенных процессов, чтобы удовлетворить и внутреннюю партию войны, и напугать Запад и Украину. Посмотрим. Так или иначе, мобилизация точно не будет популярна в России. Уже нет.

Путин объявил только частичную мобилизацию. Или потому, что оставляет возможность поднять ставки в будущем. Или потому, что он хочет меньше возмущений и паники в российском обществе. Или потому, что хочет имитировать мобилизацию. На примере Украины мы видим, что мобилизация идет частями, шагами, этапами. И она никоим образом при этом не называется частичной.

Поэтому, как и многое в России, эта мобилизация может быть фейковой, пиар-мобилизацией. Которая нужна, чтобы Путин показал силу и удовлетворил партию войны, для которой он начал казаться слабаком. Путин не может себе позволить казаться слабым. Потому что сразу съедят. А в Самарканде он выглядел как слабак. И нуждался в чем-то это компенсировать.

Почему это может быть мобилизацией на полшишечки? Потому что Путин не просто так затягивал и откладывал мобилизацию. Он знает российский народ гораздо лучше, чем мы. И он понимает, что настоящая мобилизация будет непопулярна. В то же время, его экономический блок объяснил ему, чем настоящая мобилизация угрожает для экономики. Тем более что в современном мире нельзя переставить страну «на военные рельсы», оно так не работает. Выходит, тогда только Северная Корея, у которой при этом мало что получается, за неимением технологий. А пример советского союза не релевантен, тем более сейчас ленд-лиз работает совсем не на Путина.

Может ли он скрывать за частичной мобилизацией более масштабную? Может быть. Теоретически. Потому что для него главным является уже сохранение власти. И он, если чувствует угрозу себе лично, может поставить на кон и российскую экономику.

Мы не знаем, какая из версий верна. В каком-то случае вред будет больше, в каком-то меньше. Долгосрочно это ускоряет деструктивные процессы в России. Среднесрочно создает проблемы для Украины. В короткой перспективе вообще не имеет значения.

Но радует, что психологически он уже проиграл. Его шаги, его страшные гримасы уже никого не пугают. И это ощущаем мы в Украине. Но также это ощущают и в России, где как раз и единственное место в мире, где появилась паника. Это будут чувствовать финансисты. Это будут чувствовать генералы. И это почувствуют путинские солдаты.

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