Три сценария. Как экономические проблемы России помогут прекратить войну 1 апреля, 16:34 Цей матеріал також доступний українською

Экономические потери влияют на решение агрессора остановить войну не меньше, чем «двухсотые»

В какой-то момент масштаб экономических потерь агрессора может переломить ход войны в пользу Украины. Случиться это может по трем разным сценариям. Для того, чтобы их разобрать, нужно понимать важные исходные факторы.

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1) Никто не понимает, каково реальное состояние экономики в России. Как и в любой другой диктатуре, ведомства могут не раскрывать публично данные, статистику или просто «рисовать» нужные цифры. Официальная экономическая статистика РФ не сильно отличается от кремлевской социологии или даже данных российского избиркома — сколько надо, столько и нарисуют. А значит, достоверно анализировать и прогнозировать финансовое состояние России невозможно.

2) РФ как минимум с 2014-го года готовилась к войне и изоляции. Наращивала резервы, сокращала госдолг, накапливала золото, приучала регионы и граждан жить с ограниченным бюджетом. Да, не ожидали, что половина сбережений в итоге будут заморожены, но «жировой запас» на экономическую «зиму» есть.

3) Предсказать хоть как-то развитие российской экономики сейчас просто невозможно. К нехватке данных о ее предсанкционном состоянии добавляется еще один важный фактор. После «бомбардировки» России беспрецедентными в истории санкциями сказать, каким будет эффект хотя бы 10% от них невозможно. Экономика любой страны — организм, где все процессы и «органы» связаны между собой. А тут не просто провели хирургическую операцию, а вынули все внутренности и слепили нового Франкенштейна. Как будет организм дальше функционировать и будет ли вообще, предсказать невозможно.

Однако одно очевидно: все санкции западных стран и компании, решившие уйти с российского рынка, запустили в экономику России смертельную болезнь. Да, это не пуля в голову с мгновенной смертью. Но летальный исход максимально вероятный, хоть смерть может наступить и через длительное время.

Исходя из этих предпосылок, есть три вероятных сценария развития событий, которые помогут остановить войну против Украины. От наиболее до менее вероятного — это «загнивание», «голодные бунты», «заговор элит».

Сценарий № 1. «Загнивание».

Уровень и масштабы санкций являются рекордными за всю мировую историю. Россия не была готова к такому ответу мирового сообщества, как и к такому отпору Украины и длительной войне. При таком санкционном антирекорде Россию постигнет судьба других лидеров санкций: экономика упадет и будет стагнировать, огромное количество благ станет недоступным (от карточек Visa до банальных предметов гигиены), появится дефицит не только сахара, но и других товаров, зарплаты будут расти очень медленно, а вот безработица увеличится, ряд больших компаний обанкротится. Но в целом страна продолжит функционировать. Как функционирует Иран, Венесуэла и даже Северная Корея.

Никто не понимает, каково реальное состояние экономики в России

Да, «простой россиянин», который прямо или латентно поддерживает войну, будет жить еще хуже. Переживет очередную двухзначную инфляцию. Будет экономить на всем. Затянет пояса ради Родины. Но смирится со своей участью, как и жители других подсанкционных стран, а накачка пропагандой даже поможет ему найти виноватого в его бедах, конечно же, в лице западных стран.

Элиты тоже примут тот факт, что теперь их судьба и судьба их детей связана только с Россией, и будут смиренно молчать.

Ну а сама Россия будет значительно ослаблена и, наверное, уже лишена ресурсов для масштабных военных операций, но в качестве изгоя проживет достаточно долго и будет кошмарить соседние страны. Пока лет через 5−10 окончательно не развалится от «экономического кровотечения» и не повторит судьбу распада Советского Союза. Но это все будет еще очень нескоро. Эффекта в том же Иране или Северной Кореи мы ждем до сих пор.

Сценарий № 2. «Голодные бунты».

Так как уровень санкций беспрецедентный, то и результат их может иметь значительно больший долгосрочный эффект, просчитать который очень сложно. И если количество безработных и бедных людей будет увеличиваться в геометрической прогрессии, а кроме отсутствия McDonald’s и Apple Pay страна-агрессор столкнется с реальным массовым дефицитом продуктов, гиперинфляцией и сбоями в работе элементарной инфраструктуры, то, возможно, это сменит общественные настроения.

Все-таки одно отличие от жителей той же Северной Кореи у россиян есть: часть из них уже пару десятков лет пожила относительно нормально и сможет понять, что что-то пошло не так. И знаменитая фраза «денег нет, но вы держитесь, хорошего вам настроения» уже может не сработать, даже хорошо приправленная пропагандой со всех ящиков.

Вряд ли это закончится массовыми волнениями и насильственной сменой власти, но может значительно сместить внимание кремлевских убийц на внутренние проблемы и стимулировать их максимально быстро найти выход из войны в Украине

Вероятность такого сценария я оцениваю как маловероятную.



Во-первых, для таких последствий должно пройти значительно больше времени, чем враги собираются воевать в Украине. Во-вторых, пока таких массовых примеров при режиме путина не было. Точнее они успешно подавлялись резиновыми дубинками росгвардии.

Сценарий № 3. «Заговор элит»

Уже сейчас вся российская элита понимает, что экономика России — это тонущий Титаник. И, конечно, есть надежда, что они устроят успешный заговор и усеют спину путина ножами (хотя бы метафорическими) и отодвинут от власти, чтобы спасти себя и свои активы. Но этот сценарий отнесем к практически невозможному.

Скорее всего, шторм международных санкций наоборот консолидировал элиту, и не в пользу Украины. Им просто теперь некуда деваться. Ведь спасательные шлюпки путин уже давно приказал показательно уничтожить, а людей, которые готовы вплавь на плоту бороться с капитаном Титаника, уже давно нет в окружении тирана. Остались лишь лояльные.

Весьма наивно рассчитывать, что кто-то может переубедить или устранить диктатора в стране, в которой даже министр обороны и глава генштаба не имеют «доступа к телу». Там даже аккуратно перечить опасно. Подстанционный олигарх Фридман прямо сказал про это Bloomberg: «Сказать путину что-нибудь против войны сейчас — это было бы своего рода самоубийством». От чиновников-коррупционеров, которые полностью зависят от воли кремля такой смелости ожидать тоже не стоит.

Максимум, что можно ожидать, это «итальянскую забастовку» и попытки как-то отдалиться, но так, чтобы царь не заметил.

И все же я уверен, что экономическая «спецоперация» против России нанесет ей непоправимые потери. Как минимум, они убивают надежды путина на создание своего нового центра влияния в мире. Никто в истории не мог построить империю, будучи бедной и загнивающей страной.

Мой прогноз, что именно понимание глубины экономических последствий в сочетании с шикарной работой наших военных вынудят оккупанта закончить войну. Потому что хотя бы один из сценариев экономического краха, точно будет реализован. И это понимают и в кремле. А значит, наша задача сейчас вместе с международными союзниками делать все, чтобы «загнивание» России происходило как можно быстрее, вызвало «голодные бунты» и в итоге закончилось «заговором элит». А лучше — развалом России и смертью диктатора.

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