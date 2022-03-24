Во время войны. Какие нарративы продвигают российские Telegram-каналы 24 марта, 13:16 Цей матеріал також доступний українською

В своей пропаганде на территории Украины страна-агрессор как один из ключевых инструментов использует анонимные Telegram-каналы

Сеть, которая сейчас активно продвигает российские нарративы, работает в Украине уже несколько лет. По данным Службы Безопасности Украины в нее входят каналы: «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квартал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одесский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

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В мирное время эти каналы маскировались под политические, публикуя «инсайты» и «раскладки». Таким образом, они пытались дестабилизировать ситуацию в Украине. Сейчас эти каналы на 100% работают с месседжами вражеской пропаганды. Это проявляется даже в вординге. К примеру, пропагандистские каналы, не стесняясь, оперируют понятиями «радикалы» и «ярые националисты» в контексте украинских защитников. Войну в последнее время называют «игра"/"большая игра».

В первые дни вторжения, когда Россия надеялась на блицкриг, главным нарративом пропагандистских каналов была деморализованность украинских защитников и их неспособность защитить страну. С начала войны начали появляться сообщения о том, что украинские военные массово сдаются в плен, а бойцы терробороны бросают оружие и разбегаются. На самом же деле украинское войско дает достойный отпор российской армии. Потому повестка пропагандистских каналов адаптируется под реалии.

Наратив № 1: «Война продлится еще долго»

Большинство украинцев почти месяц находятся в состоянии максимальной эмоциональной и физической мобилизации. За это время мы уже прошли несколько стадий истощения. Поэтому российские каналы часто апеллируют к этому ощущению, повторяя, что война будет длиться еще долго. Пропагандисты подчеркивают, что будет еще больше разрушений и жертв среди мирного населения. При этом российские военные продолжают обстреливать жилые кварталы, больницы, школы, церкви.

Цель — вызвать у украинцев чувство несправедливости и разочарования

Цель продвижения этого нарратива — склонить украинцев к мнению, что «мир на любых условиях» (читай — на условиях России) — единственный выход, и нужно требовать его от власти. В то же время украинцы остаются крайне мотивированными, несмотря на военные преступления россиян.

По результатам исследования группы «Рейтинг», проведенного 18 марта, 77% украинцев считают, что дела в стране движутся в правильном направлении. Это самый высокий результат за всю историю замеров этой социологической группой.

Наратив № 2: «Украина выигрывает инфовойну, но проигрывает реальную»

Российские пропагандистские каналы продвигают в Украине тезис, что наша страна побеждает в информационной войне. В то же время дела на фронте, по их словам, обстоят совсем иначе. Этот тезис должен посеять сомнения среди украинцев и недоверие к официальным источникам информации. Но ежедневные видео и фото разбитых колонн российской техники говорят об обратном.

Следует еще раз обратиться к социологии. Согласно исследованию компании Gradus, проведенному 8 марта, 86% украинцев уверены в способности Украины отразить наступление России. Согласно уже упомянутому выше исследованию «Рейтинга» в победу верят 93% опрошенных. Не только военные, но и гражданское население верят в победу и делают для ее достижения все возможное на своих местах.

Наратив № 3: «Украинские элиты бегут из страны, оставляя украинцев 1 на 1 с войной»

Так или иначе, пропагандистские каналы продвигают тезис «Вся наша элита продолжает бежать из Украины, бросая простых людей». Цель — вызвать у украинцев два чувства — несправедливости и определенного разочарования. Говоря другими словами — зрады.

Российские пропагандисты не понимают главного — украинцы воюют не за элиты, они защищают свою страну и борются за свое будущее. Это мотивация, лежащая в совершенно иной плоскости. Оценку действиям тех или иных деятелей украинцы дадут сами после победы.

Кстати, время от времени в этом же контексте появляются фейковые сообщения о том, что президент и его окружение покинули страну. Кроме того, были попытки распространения фейка сомнительного качества с призывом Зеленского сложить оружие в стиле «Я устал, я ухожу». Но президент с первого дня войны остается на своем рабочем месте.

Наратив № 4: «Запад использует Украину и не оказывает ей реальной поддержки»

Еще один из ключевых нарративов российской пропаганды в Украине на сегодняшний день — неискренность Запада по отношению к нашей стране. Вроде бы партнеры используют Украину и ведут свою «игру» (снова это слово) за ее спиной. Этот нарратив продвигается, чтобы убедить украинцев в ненадежности Запада и создать чувство оставления нашей страны на произвол судьбы.

На самом деле, Украина продолжает получать поддержку от западных партнеров, а Российская Федерация — заслуженные санкции. Конечно, всегда хочется больше и партнеры могут действовать более активно. Но это отнюдь не отменяет сверхусилия, которые прилагают украинские дипломаты и конкретные, позитивные для Украины результаты.

Что делать?

Очень важная война идет внутри каждого украинца. Россия постоянно проводит и будет проводить психологически-информационные операции, чтобы деморализовать нас и снизить боевой дух. В этой ситуации:

1. Не доверяйте любым анонимным источникам информации. Если кто-то пытается вас в чем-то убедить, не показывая свое лицо, значит, ему есть что скрывать. Ориентируйтесь на официальные Telegram каналы и надежные СМИ.

2. Не доверяйте каким-либо сообщениям, содержащим ярко выраженную эмоциональную составляющую в стиле «все пропало!». Так же следует проходить мимо сообщения с конспирологической ноткой: «как сообщил наш источник…», «инсайт», «друг сестры троюродного брата сказал…».

3. Сохраняйте стойкость и мыслите критически. Увидев информацию сомнительного содержания, задайте себе вопрос: «Зачем ее распространяют?», «Какие цели преследуют?». Если есть возможность — дополнительно проверьте данные. Для этого подойдут даже банальное «гугление» и сопоставление информации с надежными источниками.

4. Направьте свое время и внутренние ресурсы, которые могли бы тратиться на потребление российской пропаганды, на полезное дело — продолжайте приближать победу на своем месте. Все будет Украина!

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