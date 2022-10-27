О Путине в Москве стали думать плохо 27 октября, 18:36

Чем жила страна 27 октября 2022 года

● О Путине в Москве стали думать плохо. Российская элита начинает задумываться о будущем без Путина, написал журнал The Economist. И если раньше смещение диктатора казалось топ-деятелям РФ немыслимым, то теперь такой вариант хотя бы «может быть рассмотрен», отмечают журналисты.

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«В московских ресторанах и на кухнях [звучит] много проклятий и гневных разговоров, — говорит один из представителей российской элиты. — Все понимают, что Путин ошибся и проигрывает». Это не означает, что Путин вот-вот выйдет из игры, будет свергнут или применит ядерное оружие, пояснил The Economist. «Это означает, что те, кто управляет страной и владеет ее активами, теряют доверие. Политическая система России, похоже, вступает в самый бурный период своей постсоветской истории. Западные правительства тоже начинают беспокоиться о том, что Россия может стать неуправляемой», — написало издание.

Путин не может выиграть свою войну, «потому что с самого начала у нее не было четких целей; а потеряв так много, он не может и покончить с ней, не претерпев глубокого унижения». А военное поражение вполне может привести к краху режима со всеми вытекающими отсюда рисками для тех, кто его поддерживал, напоминает The Economist. С учетом этого воинственность диктатора «поднимает вопрос о том, готовы ли российские элиты оставаться с Путиным до конца, особенно на фоне растущих угроз применения ядерного оружия». Из предполагаемого источника стабильности Путин превратился в источник опасности.

"Российский диктатор начал войну с намерением превратить Украину в failed state, несостоявшееся государство. Вместо этого он быстро превращает в такое государство Россию", — завершает материал The Economist.

● Американская ядерная бомба приближается к Москве. На фоне угроз российского диктатора Путина применить ядерное оружие США ускорили развертывание более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе. Об этом сообщило Politico со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

По данным издания, прибытие модернизированной гравитационной авиабомбы B61−12 было первоначально запланировано на весну 2023 года, а теперь планируется в декабре этого года. Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что хотя они не собираются обсуждать детали ядерного арсенала, «модернизация американского ядерного оружия B61 ведется уже много лет». «Это является частью давно запланированной модернизации и никак не связано с текущими событиями в Украине и никак не было ускорено», — сказал он.

● Директор ЦРУ тайно посещал Киев. Директор ЦРУ Уильям Бернс в начале октября тайно посетил Украину, проведя встречи с президентом Владимиром Зеленским и другими чиновниками. Об этом сообщил CNN. «Находясь там, он подтвердил приверженность США оказанию поддержки Украине в ее борьбе против российской агрессии, включая непрерывный обмен разведывательными данными», — сообщил источник телеканала в руководстве США.

Журналисты телеканала считают, что поездка была связана с опасениями США на фоне российского ядерного шантажа. Власти США считают, что угроза применения диктатором Владимиром Путиным ядерного оружия является самой высокой с 24 февраля.

● Москва начинает звездные войны. Армия РФ может рассматривать как свои «законные цели» западные коммерческие спутники, которые используются для помощи Украине. Об этом на заседании первого комитета Генассамблеи ООН заявил официальный представитель российского МИД Константин Воронцов. По его словам, использование США и другими западными странами компонентов гражданской инфраструктуры в космосе в вооруженных конфликтах, «что особенно проявилось во время событий в Украине», является «опасной тенденцией».

Воронцов утверждает, что действия Запада якобы провоцируют «неоправданные риски для мирной деятельности в космосе и многочисленных социально-экономических процессов на земле, от которых зависит благосостояние людей, прежде всего в развивающихся странах». «Квазигражданская инфраструктура может стать законной целью для ответного удара», — пригрозил представитель МИД РФ.

● Путин играет с зерном Украины. Кремлевский диктатор может использовать соглашение по экспорту украинского зерна для шантажа на саммите Большой двадцатки (пройдет 15−16 ноября). Источники иформагентства Reuters сообщили, что диктатор хочет надавить на страны G20 и склонить Украину к переговорам.

Зерновая сделка завершается 19 ноября, большинство стран призывают РФ продолжить ее, но та начинает блокировать украинские суда с зерном. В Кремле надеются, что подобный шантаж Путина позволит «сделать его ключевой фигурой саммита», так как мировые лидеры будут общаться с ним, убеждая продлить соглашение.

● Диктатор к переговорам точно не готов. Риторика российского диктатора и его новые уничижительные слова о суверенитете Украины (26 октября Путин заявил, что Украина якобы «потеряла суверенитет», а США используют ее как «таран» против России, Союзного государства РФ и Беларуси, ОДКБ и СНГ) несовместимы с идеей равноправных переговоров и свидетельствуют о по-прежнему максималистских целях диктатора в войне. Об этом в сводке по итогам 26 октября сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

● Свежее расследование агентства Reuters, журналисты которого проанализировали брошенные отступающими россиянами документы на одном из командных пунктов в Балаклее (Харьковская область), подтверждают более ранние оценки ISW о плохом состоянии российских войск. В частности подтвердились оценки о том, что силы армии РФ в Украине «серьезно деградировали и в значительной степени утратили наступательные возможности с лета 2022 года», что высокопоставленные российские командиры стратегического уровня вмешиваются в принятие решений даже командиров оперативного уровня по тактическим вопросам, а также что боевой дух россиян очень низок.

● 26 октября спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин («повар Путина») опроверг сообщения The Washington Post и оценки ISW о том, что он пошел на конфронтацию с Путиным и другими группировкам «силовиков» в Кремле относительно хода российской войны в Украине.

● Русское безумие под Бахмутом. На Бахмутском (севернее Горловки) и Авдеевском (севернее Донецка и, соответственно, южнее Горловки) направлениях в Донецкой области сейчас идут самые ожесточенные бои. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, подчеркнувший: все защитники Украины, которые держат там позиции, герои. «Там сейчас больше всего видно безумие российского командования: изо дня в день в течение месяцев они гонят туда людей на смерть, сосредотачивают там максимальную мощность артиллерийских ударов», — уточнил глава государства.

Зеленский также рассказал, что на других направлениях продолжаются активные действий. Президент отметил храбрость бойцов 25-й воздушно-десантной бригады при освобождении оккупированных территорий Луганской области. «В целом на фронте повсюду укрепляем наши позиции, сокращаем возможности оккупантов, уничтожаем их логистику и готовим хорошие новости для Украины», — добавил он.

● Ранее замминистра обороны Анна Маляр рассказала, что Кремль приказал захватить Бахмут до конца октября.

● Некогда 80-тысячный Бахмут уже несколько месяцев остается самой горячей точкой боев на всем фронте — это единственное направление, где россияне («вагнеровцы») настойчиво и безуспешно пытаются наступать.

● За сутки подразделения Сил обороны отразили, по данным Генштаба ВСУ, атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Бахмут, Иванград, Соледар, Майорск, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

● Почти 70 тыс. С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 69 220 своих военных, из них за минувшие сутки — 320. Такие данные на утро 27 октября привел Генштаб ВСУ.

Также оккупанты лишились более 16 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2631 (+3 за сутки), боевые бронированные машины — 5364 (+13), артсистемы — 1690 (+4), реактивные системы залпового огня — 379 (+0), средства ПВО — 192 (+0), самолеты — 271 (+0), вертолеты — 249 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1398 (+19) и многое другое.

● «Общее количество сбитых российских вертолетов уже приближается к 250. Российские оккупанты потеряли уже столько техники — авиационной и другой — сколько большинство армий мира просто не имеют и никогда не будут иметь на вооружении. Восстановить эти потери России не удастся. Я благодарю всех наших бойцов за такую постепенную и необратимую демилитаризацию врага», — заявил президент Владимир Зеленский.

● Могилизация стартует через пару недель. Войска РФ начнут задействовать основную часть мобилизованных россиян в войне против Украины через полторы-две недели, считает Алексей Громов, замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ. По его словам, мобилизации в России продолжается, несмотря на заявления Кремля о ее завершении.

● На временно захваченную территорию Запорожской области продолжают прибывать российские военнослужащие, мобилизованные неделю назад, сообщили в Генштабе ВСУ. У них отсутствует мотивация и желание участвовать в боевых действиях на территории Украины, и уже фиксируются нередкие случаи дезертирства.

● Отступающие россияне готовят подрывы жилых массивов и ЗАЭС. Российские оккупационные войска в ходе отступления могут совершить серию терактов. В частности, армия РФ может пойти на подрыв жилых массивов или объектов критической инфраструктуры оставляемых ею городов. Такое мнение высказал Алексей Громов, замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ.

Также Громов отметил: учитывая последние лживые заявления со стороны РФ о так называемой «грязной бомбе», не исключен подрыв Запорожской АЭС, — чтобы окончательно вывести ее из строя, спровоцировать локальную техногенную катастрофу и обвинить в этом Украину.

● Бьют исключительно по мирным объектам. За текущую неделю среди целей, которые РФ выбирала для ударов крылатыми ракетами, не было ни одного военного объекта, рассказал все тот же Алексей Громов. По его словам, оккупанты сосредоточились на уничтожении объектов энергетической инфраструктуры Украины.

● А еще Громов рассказал, что Украина усилила свою группировку на северном направлении, — чтобы укрепить в Лукашенко нежелание поучаствовать в развязанной Путиным войне.

● Резня, как кремлевская стратегия. Резня, которую российские войска устроили при наступлении на Киев в начале вторжения РФ в Украину, не являлась случайными проявлениями садизма со стороны отдельных солдат. Это была «стратегическая жестокость», призванная страхом сделать невозможным сопротивление. К такому выводу пришло совместное расследование агентства Associated Press и программы Frontline, выходящей на канале PBS.

По данным лондонского Королевского института оборонных исследований, двигавшиеся из Беларуси в направлении Киева войска получили приказ блокировать и уничтожать «националистическое сопротивление».

● Новые русские крадут старых русских. Мародерство россиян во временно оккупированном Херсоне достигло нового уровня. В начале из центра города исчез памятник князю Григорию Потемкину, і теперь оккупанты вывезли на левый берег Днепра еще и его останки, хранившихся в склепе Спасского собора. Ранее российские захватчики украли из Херсона монументы адмирала Федора Ушакова и генералиссимуса Александра Суворова. Все упомянутые «герои былых времен» приложили руку к захвату Российской империей южных украинских степей.

Кроме памятников, оккупанты также активно разворовывают местные музеи и даже церкви, вывозя хранящиеся там исторические и культурные ценности.

● Херсонская ловушка. Президент Владимир Зеленский заявил, что слухи о побеге оккупантов из Херсона являются информационной атакой. «Это атака, чтобы мы пошли туда, чтобы перебросили туда войска с других опасных направлений. В этом была суть их информационной операции, они не готовы покинуть Херсон. Но они знают, что, если мы добьемся успеха, они не смогут выйти», — отметил он.

● Начальник ГУР Кирилл Буданов уверен, что РФ завозит в Херсон мобилизованных, готовясь к уличным боям. По его словам, использовать их будут как пушечное мясо.

● Литва отправила в Украину семь бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и другую технику. Об этом сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас в Twitter.

● Италия — с Украиной. Единственный способ достичь мира между Россией и Украиной — это помочь Киеву защитить себя военными средствами, считает новая премьер Италии Джорджия Мелони. Она уточнила, что, хотя поставки Италии оружия для Украины не имеют решающего значения для исхода войны, они жизненно важны для Италии, чтобы сохранить свой международный авторитет.

● Израиль ПВО не поможет. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что существуют ограничения, которые не позволяют его стране поставлять Украине определенные системы противовоздушной обороны.

В то же время Герцог сказал, что Израиль готов поставлять Украине нелетальную помощь: «Есть оружие, для которого у нас нет даже экспортной версии. Есть вещи, которые мы не хотим, чтобы они попали в руки наших врагов. Есть секреты, которые мы не можем раскрыть. Но везде, где мы можем помочь, мы пытаемся помочь».

● В ночь 27 октября российские оккупанты совершили более шести атак дронами-камикадзе Shahed-136 на Киевскую область.

● Жителей Киевщины предупредили об экстренных отключениях электроэнергии на неопределенный срок после ночной атаки РФ на объекты энергетической инфраструктуры.

● Нужна победа и в энергетической сфере. «Российские террористы создали нашим энергетикам такие сложные условия, каких никто в Европе еще просто не видел, не встречал. Не было таких угроз, которые сейчас вынуждены преодолевать наши специалисты. И они с честью их преодолевают», — заявил президент Владимир Зеленский.

Глава государства поблагодарил работников энергетической отрасли, украинских спасателей, ремонтные бригады, представителей местного самоуправления, частных компаний, которые работают для стабильной работы энергетики в Украине.

● «Во многих городах и районах Украины происходят аварийные отключения энергоснабжение, приходится ограничивать потребление энергии. Но мы все должны помнить одно: нам нужна победа над Россией и в энергетической сфере», — заявил Зеленский.

● «План Джонсона» для Украины. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность создания новой организации для поддержки Украины на международной арене и ее восстановления, — об этом написала британская The Telegraph.

По информации издания, Джонсон открыл офис в Вестминстере и надеется основать там новый фонд, который, как говорят его друзья, мог бы собрать миллионы для восстановления Украины. Один из друзей Джонсона назвал это «планом Маршалла для Украины» и добавил, что «Борис соберет много денег» от частных доноров. А перед Рождеством экс-премьер планирует совершить «громкий визит» в США и привлечь внимание Вашингтона к тяжелой ситуации в Украине. Также сообщается, что он может встретиться с американскими сенаторами и объяснить необходимость дальнейшей поддержки Украины, так как в Британии «обеспокоены ослаблением поддержки Киева среди республиканских политиков в преддверии выборов».

● По данным The Telegraph, Джонсон также хочет сосредоточиться на том, чтобы Украина получала необходимое оружие, и намерен оставаться депутатом.

И для финала:

● Обмены продолжаются. C начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уже состоялись 28 обменов и освобождено 978 человек. Об этом рассказала замминистра обороны Анна Маляр.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.