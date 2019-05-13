Что нужно знать об отношениях с родителями Вчера, 21:02 646 Цей матеріал також доступний українською

Наши отношения в детстве обусловлены и самими родителями, и закономерностями нашего развития

Мы вначале боготворим родителей, потом обесцениваем, потом учимся видеть реальными с их достоинствами и просто человеческими чертами. (А иногда и не учимся). А вот наши отношения с родителями во взрослом возрасте – это часто наша «свободная воля».



Мы из детства, как правило, больше помним грустное, то, на что сами родители не обратили бы внимания, не посчитали значимым. Нам свойственно больше запоминать то, что было болезненно. Так устроено для нашей безопасности.



Практически в каждой работе со взрослыми, когда мы прикасаемся к детскому опыту – мы приходим к тому, что все, что родители нам давали, практически все, что делали – делалось из любви. Огромной. Но той, что была в наличии, из того ресурса знаний, опыта, из того «мировоззрения любви», который был. Я совсем недавно вдруг поняла, что ведь наши бабушки и дедушки, прошедшие войну, пережившие голодомор – это поколение ПТСР, поколение хронической травматизации – это ведь не просто о выживании, это замес страха и боли, консервации чувств. И родителей они выкармливали этим «замесом».

Мы вначале боготворим родителей, потом обесцениваем

Я с каждым своим годом, с каждой претензией моих собственных детей, с каждым прикосновением к судьбам клиентов, становлюсь все бережнее и благодарнее к своим родителям. Когда уже «из свободной воли взрослого» смотришь в «ядро» действий, слов родителей – понимаешь вдруг, что в этом «ядре» любовь. Возможно, проявленная не так, как тебе было доступно, корректно, своевременно именно для тебя. Но именно любовь.



И это так потрясающе – когда вдруг человек начинает концентрироваться на том, что для него было, а не на том, что ему не додали. Это влияет на отношения в его уже взрослой жизни. Какая-то тотальная воронка «недо» вдруг начинает заполняться.



Претензии наших детей неизбежны. И наши ошибки неизбежны. И наша любовь к детям тоже, как и любовь наших родителей к нам.

Текст опубликован с разрешения автора

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