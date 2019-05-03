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Ульяна Супрун

и. о. министра здравоохранения Украины

Что нужно знать о витаминах и добавках

Сегодня, 15:14
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Многие верят, что это абсолютно равноценный вклад для здоровья. Мы развеем этот популярный миф

«Ми не можемо з’їсти стільки, щоб отримати все, що потрібно». «Вітаміни для краси шкіри і волосся». «Зараз овочі та фрукти штучні й не містять нічого корисного». Все це кажуть люди, які продають чи купують біологічно-активні добавки. Здається, якщо у вас немає банок із «омегою», мультивітамінів, комплексу магнію та цинку, вітаміну D з кальцієм та креатину, то ви безвідповідально ставитеся до здоров’я.

Тим часом світовий ринок самих лише вітамінів сягнув майже 5 мільярдів доларів у 2017 році, й темпи його зростання значно перевищують темпи зростання ринків ліків чи вакцин. Отримувати всі поживні речовини з їжі багатьом людям складно, а от випити кілька пігулок — значно легше завдання. При цьому багато людей вірить, що це абсолютно рівноцінний внесок для здоров’я.

Чи справді овочі й фрукти стали менш поживними останніми десятиліттями? Вміст вітамінів та мінералів різниться в залежності від сорту, зразка, місця вирощування, застосування добрив тощо. Дослідження показують, що в овочах та фруктах менше стало передусім мінералів, а також вітамінів В2 та С.

Саме їжа має бути першоджерелом всіх корисних речовин

Так, селекція злаків, овочів та фруктів була перш за все спрямована на запровадження генів стійкості, покращення транспортабельності та врожайності, а не збільшення вмісту вітамінів. І що більша врожайність, то менший вміст мінералів, якщо не використовувати мінеральні добрива.

Офіційні харчові рекомендації, ось як Food and Nutrition Board (США), радять отримувати вітаміни і мінерали з їжі, а не з добавок. Вони опираються на вміст мінералів і вітамінів саме в сучасних рослинах. Чому так?

Адже вітамін С в пігулці — це просто вітамін. А вітамін С в смородині чи яблуках — це не лише вітамін, а й поживні речовини, клітковина, вода, купа інших вітамінів, антиоксиданти. І так з усіма вітамінами.

І потім, збалансована їжа — це здоровий кишківник. Якщо їсти нерегулярно, переїдати, їсти сміттєїжу, і потім «полірувати» це пігулками, то це буде краще, ніж нічого, але гірше, ніж просто правильне харчування. Бо здоровий кишківник – це щоденна робота.

Приймати добавки «про всяк випадок» категорично не рекомендується. То як дізнатися чи вони потрібні?

Пам’ятайте, що не існує єдиного тесту на вміст вітамінів у тілі. Брак вітаміну D чи В12 можна визначити завдяки аналізам. Щодо решти вітамінів слід зважати на ознаки нестачі, а інколи на те, що після прийому вітаміну стало краще. Накопичуються, передусім, жиророзчинні вітаміни, а також В12, трохи В9, С, залізо, кальцій, та омега-3-поліненасичені жирні кислоти. Вітаміни та мінерали будуть виводитися нирками, якщо ми споживаємо з надлишком. Пропити вітаміни про запас не вийде.

Десятирічні дослідження показали, що особливих побічних ефектів, як-то збільшення смертності, від прийому добавок немає. Але особливого сенсу також. Масштабні рандомізовані клінічні дослідження показали, що більшість людей п’є вітаміни даремно. Зокрема, вітаміни не зменшують захворюваність на серцево-судинні хвороби, інфаркти та інсульти, не запобігають появі чи розвитку деменції.

Водночас більшість людей, які п’ють БАДи, не усвідомлюють, що через прийом добавок понад міру можуть виникати побічні ефекти. Саме тому критично важливо дотримуватись дозування, не приймати нічого навмання та консультуватись з лікарем.

Які це можуть бути ефекти?

- Десятирічне дослідження 77 тисяч людей показало, що надмірний прийом вітамінів В6 та В12 збільшує розвиток раку легень в чоловіків.

- Надмірна кількість кальцію та вітаміну D потенційно збільшує ризик виникнення каменів у нирках.

- «β-каротин, вітамін Е, можливо, високі дози вітаміну А в добавках шкідливі» — такий висновок зробили в редакційній колонці в журналі Annals of Internal Medicine.

Дієтичні добавки можуть бути корисними для людей з певними медичними показаннями. Ці показання має визначити лікар. Передусім добавки рекомендовано людям, які з якихось причин не можуть отримати всі необхідні речовини із їжі. А це:

- вагітні жінки, особливо з багатоплідною вагітністю;

- люди з порушеннями всмоктування у шлунково-кишковому тракті (хоча тут доцільність перорального прийому вітамінів сумнівна);

- люди, які пережили голодування або тривале недоживлення;

- люди, які сидять на суворій дієті та при цьому багато тренуються (танцюристи, елітні атлети);

- люди, які дотримуються раціону, що виключає певні продукти (веганство, відмова від вуглеводів);

- люди, які підтримують протестне голодування та виходять із нього.

Жодна добавка не здатна замінити повноцінний раціон. Саме їжа значно багатша та корисніша для організму, тому вона має бути першоджерелом всіх корисних речовин!

Текст опубліковано з дозволу автора

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Теги:   Здоровье Уляна Супрун Витамины Питание Пищевые привычки

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