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Ульяна Супрун

и. о. министра здравоохранения Украины

Что нужно знать о сердечном приступе и панических атаках

Сегодня, 18:20
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Если вы когда переживали сердечный приступ или паническую атаку — скорее всего вы запомните этот опыт навсегда

Хоч ці проблеми мають різні причини, вони мають і дещо спільне — досить схожі симптоми.

Це задуха і пришвидшене серцебиття, біль у грудях, запаморочення, оніміння рук та ніг, спітніння і тремтіння. У багатьох людей ці симптоми створюють відчуття втрати контролю, часом здається, що ви навіть помираєте.

Дуже важливо не сплутати панічну атаку із серцевим нападом та навпаки. Це вкрай небезпечно для здоров’я та життя. Важливо зважати на свій стан та вчасно реагувати і діяти.

— Панічні атаки характеризують як відчуття раптової та інтенсивної тривоги і страху. Наше тіло починає вважати, що нам загрожує небезпека. Ускладнюється дихання, швидко б'ється серце, розширюються зіниці, шлунок перестає працювати, кінцівки можуть німіти, в голові паморочитися. Але якими б страшними не були симптоми панічної атаки, вони не становлять смертельної небезпеки.

Під час панічної атаки біль у грудях гострий та «колючий»

— Серцевий напад (напад стенокардії) стається через невідповідність між підвищеною потребою серця в кисні і можливістю його доставити через звужені серцеві судини. В цей час серце не отримує достатньо кисню. До прикладу, він може виникнути під час інтенсивного фізичного навантаження, коли пришвидшується частота серцевих скорочень.

Як розпізнати панічну атаку та серцевий напад:

Це доволі складно, особливо людям, які раніше не переживали ні того, ні іншого. Для цього потрібно зважати на такі характеристики симптомів:

Початок. Важливо свідомо фіксувати, за яких обставин почалися симптоми.

▪ Якщо після тривалого стресу — це може бути панічна атака.
▪ Якщо ж перед цим ви займалися інтенсивною фізичною активністю або навіть просто піднімалися по сходах — це може бути серцевий напад.

Характер болю

▪ Під час панічної атаки біль у грудях гострий та «колючий», зазвичай він локалізований по центру.
▪ Під час серцевого нападу може бути відчуття стискання зсередини та важкості за грудиною. Біль може «віддавати» у руку, під лопатку, нижню щелепу або шию зліва. Але це спостерігається не у всіх випадках.

▪ І під час панічної атаки, і під час серцевого нападу може виникати ускладнення дихання, різка слабкість, пришвидшене серцебиття, запаморочення, нудота і блювання.

Тривалість симптомів

▪ Панічна атака може тривати від 5 до 30 хвилин.
▪ Симптоми серцевого нападу можуть зникнути через 2−3 хвилини після припинення фізичного навантаження або прийому нітрогліцерину.
Як діяти:

▪ У випадку панічної атаки: намагайтеся заспокоїтися, пам’ятайте, що панічна атака минає і не становить загрози життю. Допомогти можуть дихальні вправи і підтримка близьких. Викликати швидку варто, якщо через півгодини не стало краще, а дихальні вправи не допомагають прийти до тями. Тут більше порад.

— У випадку серцевого нападу: потрібно заспокоїтися та припинити фізичне навантаження. Зателефонувати своєму лікарю — лікар може призначити прийом нітрогліцерину. Якщо напад не вдається зняти протягом 15−20 хвилин — негайно викликайте екстрену медичну допомогу. Адже серцевий напад, який триває понад 15−20 хвилин, може перерости в інфаркт міокарда.

Викликати допомогу також необхідно якщо ви маєте хоча б один з цих симптомів: біль постійний та стає інтенсивнішим, біль хвилеподібно повторюється у стані спокою, виникає різка слабкість, відчуття страху, частішає пульс чи різко коливається артеріальний тиск.

Що ще важливо:

— У жінок інфаркт може проявлятися інакше — можуть боліти одна чи обидві руки, шия, плечі, щелепа чи живіт, часто болить між лопатками, дихання може стати частим і поверхневим, але при цьому нічого не болітиме. Дуже важливо зважати на ці відмінності.

— Панічна атака не може спричинити серцевий напад, але стрес та тривога можуть негативно вплинути на розвиток серцево-судинних хвороб. Деякі дослідження вказують, що люди, які мають тривожні розлади, можуть мати вищі ризики розвитку хвороб серця. Тому якщо ви схильні до панічних атак — важливо перевіряти здоров’я серця також.

Збережіть цю інформацію та поділіться з усіма, кому вона може стати у пригоді. Краще розуміння симптомів і плану дій в разі небезпеки — можуть зберегти здоров’я чи навіть врятувати життя.

Текст опубліковано з дозволу автора

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Теги:   Сердце Паника Сердечный приступ Здоровье

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